Direkt wieder die Gäste, Salah flankt von der rechten Seite mit dem linken Fuß in die Mitte. Mané läuft ein, kann die Kugel aus der Luft aber nicht in den Kasten schieben. Sie landet knapp neben dem rechten Pfosten. Glück für Leicester: Diese Chancen verwertet der Senegalese im Normalfall.

Auftakt im King Power Stadium! Liverpool hat in Rot angestoßen, Leicester ist in Blau unterwegs.

Referee der Partie ist Michael Oliver. Liverpool hat in der aktuellen Spielzeit stets gewonnen (3 Spiele), wenn der 34-Jährige gepfiffen hat. Leicester siegte Anfang Dezember mit 4:1 bei Aston Villa, als Oliver Verantwortlicher war. Die Linienrichter heißen Stuart Burt und Simon Bennett, vierter Offizieller ist Craig Pawson. An den Videomonitoren sitzen Paul Tierney und dessen Assistent Stephen Child.

Seine Abneigung gegen die heutige Terminierung kann Brendan Rodgers nicht verbergen. „Die Spieler sind keine Roboter, das ist kein Computerspiel“, gibt er zu Verstehen. Trotzdem geht es eben um Punkte. Und es wartet ein Gegner, der zuletzt am 3. Januar in der Premier League verloren hat. „Du weißt als Trainer, dass jeder Serie irgendwann reißt. Warum sollen wir also nicht das Team sein, das für ein Ende sorgt?“, fragt Rodgers.

In den letzten fünf Premier League-Vergleichen dieser Clubs setzte sich der FC Liverpool viermal durch. Eine Partie (Januar 2019) endete 1:1. Am 8. Spieltag der aktuellen Saison kam Leicester City als Tabellenvierter nach Anfield, James Milner traf erst in der 95. Spielminute per Elfmeter zum 2:1-Endstand.