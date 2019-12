42 Traoré ist auf der rechten Sechzehnerseite Adressat einer Jonny-Flanke von der linken Grundlinie. Er nimmt mit dem rechten Innenrist aus 14 Metern direkt ab, doch Fernandinho blockt und erspart Bravo die Arbeit.

40 Wolverhampton wartet noch auf seine erste zwingende Chance, wird von der Entstehung des Platzverweises gegen Ederson abgesehen. Der formstarke Traoré kommt auf seinem rechten Flügel bisher nicht am aufmerksamen Mendy vorbei.

37 Manchester ist auch in Unterzahl in der Lage, Wege in das letzte Felddrittel zu finden. Mit Agüero fehlt dem Gast zwar der Abnehmer für die flachen Anspiele von den tiefen Außenbahnen, doch er bleibt auch mit neun Feldspielern latent torgefährlich.

34 Der eingewechselte Gästekeeper Bravo hat Probleme im Aufbau, ist bei weitem nicht so passsicher wie der des Feldes verwiesene Ederson. Wolvermhampton will das durch hohes Anlaufen ausnutzen.

31 Mit einem dreifachen Punktgewinn in den West Midlands würden die Citizens auf Rang zwei zurückkehren und den Rückstand auf den Liverpool FC wieder auf elf Zähler stellen.

28 Schon nach keiner halben Stunde steht fest, dass die Zuschauer im Molineuy Stadium Zeugen eine der kurioseren Begegnungen dieser Premier-League-Saison sind, in der das Guardiola-Team mit einer Portion Glück vorne liegt.

25 Tooor für Manchester City, 0:1 durch Raheem Sterling

... doch der Abpraller landet direkt vor seinen Füßen und schiebt im dritten Anlauf aus sieben Metern ein.

25 Elfmeter verschossen von Raheem Sterling, Manchester City

Wieder scheitert der junge Engländer mit einem flachen Schuss auf die linke Ecke...

24 Sterling scheitert zunächst an Rui Patrício, doch da einige Wolves zu früh in den Sechzehner gelaufen sind, wird der Strafstoß wiederholt!

23 Es gibt Elfmeter für City! Nach längerer Beratung mit dem VAR zeigt Atkinson auf den Punkt.

22 War das ein strafstoßwürdiges Vergehen? Im Rahmen eines Zweikampfes auf der linken Strafraumseite erwischt Dendoncker Mahrez mit einem Tritt auf den rechten Fuß des Algeriers. Referee Atkinson entscheidet sich gegen einen Pfiff, doch es gibt eine VAR-Überprüfung.

21 Jiménez verlängert eine Eckballflanke von der rechten Fahne vom ersten Pfosten per Stirn in Richtung langer Ecke. Aus spitzem Winkel befördert Doherty das Leder artistisch auf den Kasten. Bravo ist erneut ohne Schwierigkeiten zur Stelle.

19 Nach dem aktiven Beginn der Guardiola-Truppe sind es die Wolves, die das Geschehen im Anschluss an den Platzverweis dominieren. Die Sky Blues scheinen sich erst einmal sammeln zu müssen.

16 Moutinho will den Freistoß mit einem rechten Spann direkt im Netz des City-Gehäuses versenken. Das Spielgerät flattert aus gut 21 Metern zwar leicht in Richtung Bravo, doch der kann mangels Platziertheit problemlos zugreifen.

15 Der gerade wiedergenesene Agüero hat bereits wieder Feierabend, da er Platz für den Ersatztorhüter Bravo machen muss.

14 Einwechslung bei Manchester City: Claudio Bravo

14 Auswechslung bei Manchester City: Kun Agüero

12 Rote Karte für Ederson (Manchester City)

Ederson wird nach zwölf Minuten des Feldes verwiesen. Nach einem langen Coady-Schlag in den halblinken Offensivkorridor kommt Jota vor dem Sechzehner deutlich vor dem herausstürmenden Gästekeeper an die Kugel. Der Brasilianer bringt den Portugiesen daraufhin mit einem Kontakt an der Hüfte ganz klar zu Fall.

11 Nach gut zwei Minuten Unterbrechung rollt das Leder wieder.

10 Mendy und Dendoncker sind bei Kampf um einen aufspringenden Ball unglücklich mit ihren Köpfen zusammengestoßen. Beide Spieler müssen auf dem Rasen behandelt werden.

8 Im Rahmen des ersten Heimvorstoßes taucht Traoré an der rechten Grundlinie auf. Er schafft es allerdings nicht an Otamendi vorbei; das Spielgerät kullert ins Toraus.

5 Pep Guardiola stellt nach dem 3:1-Heimerfolg gegen den Leicester City FC zweimal um. Rodri und Kun Agüero, der erstmals seit Ende November wieder mitwirkt, ersetzen İlkay Gündoğan (Bank) und Gabriel Jesus (grippaler Infekt).

3 Nuno Espírito Santo hat im Vergleich zum 2:1-Auswärtssieg beim Norwich City FC auf personelle Änderungen verzichtet. Im 3-4-3 bilden Rúben Neves und João Moutinho das Herzstück des Mittelfelds.

1 Wolverhampton versus City – auf geht's im Molineux Stadium!

1 Spielbeginn

Bei Regen und einer Lufttemperatur von 8° C betreten die 22 Hauptdarsteller den Rasen.

Mit der Regeldurchsetzung des zwölften Premier-League-Aufeinandertreffens zwischen Wolves Citizens wurde Martin Atkinson beauftragt. Der 48-Jährige pfeift seit 2005 in der englischen Eliteklasse und stand von 2006 bis 2018 auf der FIFA-Liste. Die Linienrichter sind Lee Betts und Constantine Hatzidakis; als Vierter Offizieller verdingt sich Andre Marriner.

Es ist vor allem die ungewohnt anfällige Defensivabteilung, die den Titelhattrick der Guardiola-Truppe im Laufe der Hinrunde in weite Ferne gerückt hat. Während die Citizens mit 50 Treffern den stärksten Angriff der Premier League stellen, ließ die Abwehr schon sechsmal zwei oder mehr Gegentore zu – in der gesamten vergangenen Spielzeit war dies lediglich viermal der Fall.

Der Manchester City FC steht mit zwölf Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen im Schatten des noch ungeschlagenen Liverpool FC, dessen erste nationale Meisterschaft seit 1990 wohl nicht zu verhindern sein wird. Da die Citizens trotz der jüngsten Erfolge beim Arsenal FC (3:0) und gegen den Leicester City FC (3:1) 14 Zähler weniger auf dem Konto haben als die Reds, ist ein ganz wichtiger Titelgewinn wohl „nur“ in der Champions League realistisch.

"Wir sind das Team, das die kürzeste Regenerationszeit hat – 45 Stunden liegen zwischen dem heutigen Spiel und dem am Sonntag; einschließlich der Partie am Neujahrstag warten 270 Spielminuten in 112 Stunden auf uns. Das ist absurd", formuliert Wolves-Coach Nuno Espírito Santo deutlich Kritik am engen Terminkalender. Mit einem heutigen Überraschungssieg würde seine Auswahl heute auf Rang fünf vorrücken.

Der Wolverhampton Wanderers FC, der es in der letzten Saison als Aufsteiger direkt in die Europa League schaffte und in dieser überwintert, empfängt den Meister der letzten beiden Jahr als Tabellenachter. Nach einem dürftigen Saisonstart mit nur drei Zählern aus den ersten fünf Matches hat er seit Mitte September nur noch ein Ligamatch verloren und ist vom vorletzten Platz in die Nähe der internationalen Ränge geklettert.

Abgesehen von der wegen der FIFA-Klub-WM ausstehenden Nachholpartie des Liverpool FC gegen den West Ham United FC geht mit dem heutigen Match zwischen Wolves und Citizens die erste Saisonhälfte der Premier League zu Ende. Letztere wollen sich für die 0:2-Hinspielniederlage Anfang Oktober im Etihad Stadium revanchieren, für die Adama Traoré mit einem späten Doppelpack sorgte (80., 90.).