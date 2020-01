23 Von den Reds wiederum kommen eigentlich fast nur Standardsituationen. van Dijk und Co. stellen die Abwehr des Auswärtsteams durchaus vor Probleme. Aus dem Spiel heraus ist insbesondere das Angriffstrio um Mané, Firmino und Salah noch kaltgestellt.

21 Die Solskjær-Truppe ist von diesem Rückschlag erstmal ein bisschen beeindruckt. Nach dem soliden Start zieht sie sich nun etwas zurück und verzeichnet weniger Ballgewinne. Trotzdem scheint es so, als ob sie weiterhin jederzeit Gefahr ausstrahlen könne.

18 Wieder ist van Dijk Adressat eines Standards. Aus dem rechten Halbfeld fliegt die Kugel infolge eines Freistoßes am linken Fünfereck. Dort wird er aber von Maguire bedrängt. Die folgende Ecke verpufft.

17 So wirklich abgezeichnet hat sich die Führung nicht. Zwar lebt das Match von hohem Tempo und hoher Intensität. Allerdings gibt es auch viele Fehlpässe, die den Spielfluss ab und an hemmen. So ist die erste richtige Gelegenheit gleich ein Treffer.

14 Tooor für Liverpool FC, 1:0 durch Virgil van Dijk

Liverpool eiskalt! Alexander-Arnold tritt die zweite Ecke der Partie hoch an den Fünfmeterraum. Weil Williams van Dijk nicht unter Kontrolle bekommt, bedankt sich der Niederländer und nickt aus zentraler Position in den rechten Knick. Keine gute Aufteilung bei den Gästen.

12 Die erste knappe Viertelstunde gehört tendenziell eher den Red Devils. Mit aggressivem Pressing und schnellem Umschalten stellen sie die Hausherren vor einige Probleme. Es fehlt auf beiden Seiten aber noch an Torchancen.

9 Der fällige Freistoß aus dem rechten Halbraum nahe der Mittellinie landet auf Manés Schädel. Von dort trudelt sie klar links vorbei.

8 Gelbe Karte für Nemanja Matić (Manchester United)

Matić hat in der eigenen Hälfte den Fuß sehr hoch und trifft Wijnaldum beinahe im Gesicht. Klare Gelbe Karte.

6 Auch das war nicht gefährlich. Alexander-Arnold führt kurz auf Robertson aus. Dessen Hereingabe wird sofort bereinigt.

6 Nun meldet sich auch der LFC an. Robertsons Flankenversuch von links wird zur Ecke geblockt.

5 James wird auf der rechten Außenbahn stark in die Gasse geschickt und sucht mit seiner flachen Hereingabe den einlaufenden Martial. Zuvor spielte Lindelöf einen tollen Pass. van Dijk bügelt jedoch im eigenen Sechzehnmeterraum aus und klärt.

4 ...schwache Ausführung. Fred und Pereira legen sich die Kugel gegenseitig auf, ehe die Flanke von ersterem abgefangen wird. Da war mehr drin.

3 Manchester agiert direkt aggressiv. Mané foult in der Rückwärtsbewegung Matić. Es gibt Freistoß aus dem rechten Halbfeld, keine schlechte Position...

1 Ab geht's an der Anfield Road.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter des heutigen Kräftemessens ist Craig Pawson. Seit acht Jahren gehört der 40-Jährige zum festen Inventar der englischen Beletage. In der laufenden Spielzeit kommt er zu seinem zwölften Einsatz, bei dem er an den Seitenlinien von Richard West und Scott Ledger unterstützt wird.

169 Mal duellierten sich die beiden Vereine bisher in der Liga miteinander. Dabei haben die Red Devils die Nase mit 66 Dreier klar vorne, weil auf der anderen Seite 54 Niederlagen und 49 Remis zu Buche stehen. In den letzten Jahren erwiesen sie sich gar als wahrer Angstgegner des Branchenprimus. Aus den vergangenen elf Begegnungen in der Premier League konnte der Champions-League-Sieger nur einen einzigen Sieg mitnehmen. Mal schauen, ob sich das heute verändert.

Manchester-Trainer Ole Gunnar Solskjær hat zunächst Lob für den kommenden Gegner parat. Zwar sei es noch zu früh, davon zu sprechen, dass das jetzige Liverpool zu den besten Teams der Premier-League-Geschichte gehört. Schließlich müssten diese Titelgewinne immer wieder wiederholt werden. “In dieser Hinsicht kommt niemand an Sir Alex Ferguson heran. Aber ich bin der erste, der Jürgen Klopp einen starken Job attestiert“, so der Norweger. Allerdings rechnet er sich auch Chancen aus: “Wir wissen, dass die Atmosphäre einschüchternd sein wird. Aber wir wissen aus anderen großen Matches, dass wir mithalten können. Wir brauchen eine herausragende Leistung“.

Anders gestaltet sich die Lage für den englischen Rekordmeister. Eine erneut nicht vollends zufriedenstellende Saison mündet aktuell im fünften Rang, wobei es lediglich fünf Punkte Rückstand auf den viertplatzierten FC Chelsea sind. Nach zwischenzeitlichen drei Pflichtpartien ohne Sieg zeigt der jüngste Trend wieder in die richtige Richtung. Dem klaren Erfolg über Norwich City (4:0) folgte im FA-Cup-Rückspiel daheim gegen die Wolverhampton Wanderers der nächste (1:0). Diese Serie soll im Idealfall ausgebaut werden.

Schauen wir rasch auf die Aufstellungen beider Mannschaften. Die Hausherren tauschen im Vergleich zur Vorwoche (1:0 bei den Tottenham Hotspurs) gar nicht und vertrauen auf dieselbe Elf- Die Gäste wechseln mit Blick auf das zurückliegende Duell vor acht Tagen (4:0 gegen Norwich City) dagegen auf zwei Positionen. Mata (Bank) und Rashford (Rückenprobleme) werden durch Williams und James ersetzt.

LFC-Coach Jürgen Klopp verweist bei aller Euphorie darauf, dass es eine “ganz wichtige Partie ist. Eine ganz wichtige. Wir müssen lernen, wie wir Spiele wie diese in der richtigen Art und Weise angehen. Wir haben es zuletzt nicht so schlecht gemacht, können uns aber noch verbessern. Die Begegnung im Old Trafford ist ein gutes Beispiel. Wir waren – weil der Gegner so viel Qualität hat – nicht an unserem Maximum“. Die Besonderheit dieser Paarung ist auch dem ehemaligen Mainzer nicht verborgen. “Wir wissen um die Relevanz für unsere Fans. Aber wir spielen alle Spiele für unsere Fans. Nicht nur diese“, beschwichtigt er mit Blick auf die Brisanz.

Sie hat weiter Bestand, die Siegesserie der Reds. Seit dem neunten Spieltag (1:1 bei United) haben sie in der Liga alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Damit gelang ihnen auch ein eindrucksvoller Rekord: Nach 21 absolvierten Matches stand noch nie ein Team aus den europäischen Top-Fünf-Ligen jemals punktetechnisch so gut da. Mit 61 Zählern rangieren sie deren 13 vor Manchester City, das gestern gegen Crystal Palace nicht über ein Unentschieden hinaus kam (2:2). Außerdem haben sie zwei Spiele weniger auf dem Konto. Die Meisterschaft ist wohl bereits entschieden.