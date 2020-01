45 Ende 1. Halbzeit

45 Chelsea versucht es nochmal, kommt aber nicht mehr entscheidend vorwärts.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Passiert hier vor der Pause noch was? Mateo Kovačić kreigt nach Flanke von Callum Hudson-Odoi keinen Druck hinter seinen Kopfball und verfehlt den Kasten klar.

42 Fast werden die mutigen Gäste ausgekontert! Chelsea spielt nach Ballgewinn schnell und William geht über links in den Strafraum. In allerletzter Sekunde verhindert Héctor Bellerín eine Hereingabe mit dem langen Bein.

39 Die Gunners werden nochmal mutiger. Héctor Bellerín schaltet sich auf der rechten Bahn mit ein und sucht mit einer Flanke Gabriel Martinelli, der aber nicht ganz an die Kugel kommt.

37 Arsenal ist jetzt darauf bedacht, den Ball möglichst lange in den eigenen Reihen zu halten, um mal durchzuschnaufen. Das gelingt auch tatsächlich ganz gut und letztlich resultiert daraus ein Vorstoß über links. Nicolas Pépé kann den Ball im Zentrum dann aber nicht verarbeiten.

34 Mikel Arteta macht bisher keine Anstalten zu wechseln. Offenbar übernimmt Granit Xhaka den freigewordenen Platz in der Viererkette und überlässt Lucas Torreira das Mittelfeld.

32 Leno! Der deutsche Keeper rettet mit einem starken Reflex gegen einen Außenrist-Kracher von Callum Hudson-Odoi. Chelsea ist drauf und dran, den zweiten Treffer nachzulegen.

30 Die Unterzahl macht die Sache für sowieso schon unterlegene Gunners natürlich nicht einfacher. Chelsea macht gleich weiter Dampf und holt in Person von Emerson die nächste Ecke heraus.

28 Tooor für Chelsea FC, 1:0 durch Jorginho

Jorginho übernimmt die Verantwortung und trifft! Der Brasilianer schiebt die Kugel platziert flach ins von ihm aus rechte Eck und Leno hat keine Chance, obwohl er die richtige Ecke hat.

26 Elfmeter für Chelsea! Natürlich zieht das Foul auch einen Strafstoß nach sich.

26 Rote Karte für David Luiz (Arsenal FC)

Nach einem katastrophalen Rückpass von Mustafi spritzt Abraham dazwischen, geht auf und davon und auch an Keeper Leno vorbei. David Luiz holt den Stürmer ein und rennt ihn im Strafraum von hinten über den Haufen. Rot!

23 Chelsea hat nach wie vor unheimlich viel Raum zum kombinieren. Bei den Gunners stimmt die defensive Zuteilung einfach nicht und so gibt es bereits die fünfte Ecke für die Blues. Die ist diesmal aber wieder harmlos.

21 Gelbe Karte für Emerson (Chelsea FC)

Emerson wird im Mittelfeld von Pépé ausgetanzt, kann den Ivorer nicht halten und reißt ihn dann von hinten um.

18 Seit gut zehn Minuten ist der FC Chelsea hier klar die bessere Mannschaft. Die Lampard-Truppe hat deutlich mehr Spielanteile und wirkt einfach spritziger als die Gunners. Eine Flanke von Hudson-Odoi gerät zu lang und wird fast gefährlich. Das Ding streift sogar noch die Latte!

16 Und die bringt fast das 1:0! Die Blues spielen den Eckball zunächst kurz, dann kommt doch die Flanke auf den zweiten Pfosten. Dort gewinnt Rüdiger das Kopfballduell und legt quer nach innen. Am Fünfer ist dann Torjäger Abraham mit dem Kopf zur Stelle, nickt aber genau in die Arme von Bernd Leno!

15 Der junge Gabriel Martinelli, der auf Seite der Gäste Pierre-Emerick Aubameyang ersetzt, ist bisher ausschließlich mit Defensivaufgaben beschäftigt und gewährt Chelsea die nächste Ecke.

13 Die Gunners haben sich nach forschem Beginn jetzt weit zurückgezogen und lauern nur noch auf Konter. Chelsea hingegen schiebt das Spiel immer weiter nach vorne und geht schon am gegnerischen Strafraum ins erste Pressing.

11 Chelsea wird stärker und die Chancen größer! Nach einer scharfen Ecke von rechts verpasst Rüdiger zunächst knapp, dafür fällt die Kugel unverhofft Christensen auf den Kopf. Der ehemalige Gladbacher kann sich aber nicht mehr richtig zum Ball stellen und setzt seinen Aufsetzer knapp rechts vorbei.

8 Super gespielt! Die Gastgeber kombinieren sich mit drei schnellen Pässen über rechts in den Strafraum und die Kugel wird zurück an die Sechzehnerkante gelegt. Dort lauert Mateo Kovačić und zieht sofort ab. Shkodran Mustafi wirft sich in die Schussbahn und blockt den Ball im letzten Moment.

6 Auch die erste Ecke der Gunners bringt keine Gefahr, dafür aber zumindest gleich die zweite ein. Diesmal rauscht die Hereingabe von Pépé quer durch den Sechzehner, wird aber letztlich von einem Blues-Verteidiger geklärt.

4 Das wird sicherlich ein heißes Duell! David Luiz empfängt Chelsea-Knipser Tammy Abraham gleich mal mit einem rüden Foul im Mittelfeld. Wenig später bringt die erste Ecke der Hausherren keine Torgefahr.

2 Die Gäste beginnen mutig. Linksverteidiger Bukayo Saka schiebt gleich mal mit an und wird in der Box steil geschickt, zieht seine Flanke dann aber hinter das Tor.

1 Der Ball rollt! Beide Teams sind in ihren klassischen Farben unterwegs, Chelsea in blau, Arsenal in rot und weiß.

1 Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Stuart Attwell, der an den Seitenlinien von Ian Hussin und Richard West unterstützt wird. Vierter Offizieller ist David Coote und über den Videobeweis herrschen Paul Tierney und sein Assistent Constantine Hatzidakis.

Zumindest an den Europa-League-Platz könnte Arsenal mit einem Sieg an der Stamford Brduge wieder bis auf zwei Zähler herankommen. "Es ist sehr, sehr sichtig für uns, dass wir dieses Spiel gewinnen, um oben dranzubleiben", sagte Arteta im Vorfeld der Partie. Allerdings plagen den Coach vor der heutigen Aufgabe einige personelle Sorgen. Arsenal muss u.a. auf vier ehemalige Bundesligaprofis verzichten. Sead Kolasinac und Reiss Nelson fehlen verletzt, Sokratis krankheitsbedingt. Zudem verbüßt Pierre-Emerick Aubameyang weiterhin seine Rotsperre aus dem Palace-Spiel.

Beim FC Arsenal ist die Lage noch etwas prekärer. Mit nur 29 Zählern rangieren die Gunners nur im Mittelfeld der Tabelle und haben die Königsklasse aus den Augen verloren. Auch der Trainerwechsel brachte nicht den erhofften Aufschwung. Unter Mikel Arteta konnte Arsenal nur zwei von sechs Partien gewinnen. Zuletzt musste man sich gegen Crystal Palace und Sheffield United nach Führung jeweils mit einem 1:1-Unentschieden begnügen.

Vor dem weiterhin schwächelnden Gegner Arsenal hat Lampard trotz zehn Punkten Vorsprung in der Liga gehörigen Respekt. "Sie haben eine gute Mannschaft mit starken Einzelspielern, die uns jederzeit wehtun können", so der Coach der Blues, der sich noch ganz genau ans Hinspiel erinnert: "Sie haben ihr Spiel unter Arteta umgestellt, das haben wir im Hinspiel in der ersten Halbzeit zu spüren bekommen. Wir müssen auf der Hut sein und eine Topleistung abrufen." Das erste Duell hatte Chelsea im Emirates Stadium nach 0:1-Rückstand durch zwei später Treffer noch gedreht.

Der FC Chelsea musste nach vier ungeschlagenen Partien mit drei Siegen und einem remis zuletzt einen Rückschlag im Kampf um den vierten Champions-League-Startplatz in der Premier League hinnehmen. Bei Newcastle United verlor die Truppe von Frank Lampard durch einen Gegentreffer in der Nachspielzeit mit 0:1. Da mit Manchester United aber auch der erste Verfolger der Blues keinen Zähler einfahren konnte, rangiert Chelsea weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung auf die Verfolger auf dem begehrten vierten Rang.