31 Gelbe Karte für Morgan Schneiderlin (Everton FC)



30 Jetzt will Arsenal auch noch das 2:1! Die Gunners bleiben am Drücker und nisten sich bei den Toffeees hinten ein. Aubameyang lässt den Ball am Sechzehner für Özil in den Lauf prallen. Der Weltmeister von 2014 rast los, kommt dann aber gegen Pickford einen Schritt zu spät.

27 Tooor für Arsenal FC, 1:1 durch Eddie Nketiah

Nketiah drückt ihn rein, Ausgleich! Saka geht auf der linken Seite die Linie herunter und verfrachtet den Ball butterweich ans lange Alu. Nketiah springt in die Flanke und schiebt den Ball halbhoch in der Luft ins Tor! Ideale Flanke, cooler Abschluss.

26 Pickford ist zur Stelle! Nicolas Pépé erhält einen Querpass an den Elfmeterpunkt und visiert mit einem Schlenzer die lange Ecke an. Pickford rechnet mit dem Schuss und macht die Hände auf.

24 Mit Zug zum Tor! Eddie Nketiah legt sich den Ball auf rechten Außenbahn weit vor und sucht dann aus einem spitzen Winkel den schnellen Abschluss. Everton-Keeper Pickford geht ein paar Schritte nach hinten, muss dann aber nicht eingreifen; der Schuss geht rüber.

22 Witzige Szene: Richarlison will einen hohen Schlag auf den linken Flügel mit der Fuspitze annehmen und schießt den Ball dann selbst gegen den Kopf und ins Aus. Zu allem Überfluss geht dabei auch noch die Fahne hoch: Abseits.

20 Die Verletzung von Kolašinac hat die flüssige Partie etwas gestoppt. Arsenal holt sich das Leder zurück und kümmert sich um den Spielaufbau.

18 So ist es: Kolašinac hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht den Arm und muss runter. Der Ersatzmann heißt Bukayo Saka.

18 Einwechslung bei Arsenal FC: Bukayo Saka

18 Auswechslung bei Arsenal FC: Sead Kolašinac

16 Sead Kolašinac steigt in einem Zweikampf mit Djibril Sidibé in die Luft und landet dann unglücklich auf dem Unterarm. Der Ex-Schalkter bleibt am Boden liegen und wirkt benommen. Das sieht nach einem Wechsel aus...

13 Die Gunners bleiben am Spielgerät und bedienen ihre Flügelspieler. Nach einer geblockten Flanke von Héctor Bellerín steigt Mustafi bei einem Eckball hoch und drückt den Ball, durchaus freistehend, einen halben Meter über die Latte.

11 Also wenn beide Teams dieses Tempo halten können, gibt es heute definitiv keine Verschnaufpausen. Irre, wie flott das Spiel im Emirates beginnt.

9 Es geht hin und her! Kurz nach einer weiteren Arsenal-Ecke läuft ein heißer Everton-Konter. Iwobi ist auf der rechten Fünfer-Seite der Zielspieler und schlenzt die Kugel knapp am linken Kreuzeck vorbei!

8 Die Gunners sind wütend und rennen die Toffees-Defensive mit enormer Geschwindigkeit an. Aubameyang sichert auf der linken Seite die erste Ecke. Dani Ceballos tritt daraufhin den Standard, findet mit seiner Hereingabe aber nur die Everton-Defensive.

6 Arsenal will schnell antworten und übergibt im Rückraum an Héctor Bellerín. Der Spanier fasst sich ein Herz und donnert das Leder aus 20 Metern etwas zu hoch übe den Querträger.

3 Dass dieser Treffer nicht vom VAR gecheckt wird, ist nicht ganz zu verstehen. Calvert-Lewin trifft zwar spektakulär, führt seinen Kunstschuss aber auch fast im Gesicht von David Luiz aus. Vielleicht waren die Refs von der Schönheit des Treffers geblendet...

1 Tooor für Everton FC, 0:1 durch Dominic Calvert-Lewin

Was für ein unfassbarer Beginn: Calvert-Lewin trifft nach 50 Sekunden mit einem Seitfallzieher zum 0:1! Ein Freistoß von rechts landet bei David Luiz, der unabsichtlich mit dem Kopf weiterleitet. Calvert-Lewin steigt hoch und spitzelt die Kugel mit einem - muss man sagen - extrem hohen Seitfallzieher an Leno vorbei ins Netz.

1 Das Match läut! Everton eröffnet das Spiel mit dem Anstoß und ist dabei in dunklen Jerseys unterwegs. Die Gunners tragen ihr rot-weißes Heimtrikot.

1 Spielbeginn

Gleich gehts's los! Im Emirates laufen die letzten Vorbereitungen und die Spieler kommen aufs Feld.

Ex-Bayern-Trainer Ancelotti avanciert in Everton schon jetzt zum Fanliebling und könnte die Toffees tatsächlich noch in die Europa League führen. Ein Sieg gegen Arsenal würde die Ancelotti-Elf bis auf einen Punkt an Rang fünf katapultieren. "Wir haben jetzt wichtige Spiele: Gegen Arsenal, United, Chelsea und Liverpool. Unser Teamspirit ist da, wir werden danach sehen, ob Europa möglich ist", so Ancelotti.

Ähnlich wie in London erlebt auch der FC Everton unter dem neuen Trainer Carlo Ancelotti einen Aufschwung. Nach zwei knappen Niederlagen gegen den FC Liverpool und ManCity sind die Toffees mittlerweile seit fünf Premier-League-Spielen ungeschlagen. Zuletzt gab es ein 3:2 gegen Watford sowie ein 3:1 gegen Crystal Palace.

Gegen die Toffees wollen die Gunners auch die unglaubliche Heimstatisik weiter ausbauen: Der FC Arsenal ist seit 23 Heimspielen gegen Everton ungeschlagen. "Unser Heim-Form wird am Ende der Saison entscheidend sein", erklärte Arteta. Mesut Özil, der beim letzten Heimspiel erstmals seit Mai 2019 wieder ein Premier League Tor erzielte, steht heute in der Startelf.

Mikel Arteta, der vor seiner Arsenal-Zeit für Everton kickte, erwartet ein typisches Sechs-Punkte-Spiel: "Nicht jedes Spiel hat so eine große Auswirkung auf die Tabelle. Wir haben zwar wenig Regenerationszeit, aber wir müssen fit sein und auch im Kopf voll da sein", sagte der Spanier auf der Pressekonferenz.

Für den FC Arsenal verläuft das Jahr 2020 bislang ordentlich. Die Gunners haben sich unter ihrem neuen Trainer Mikael Arteta stabilisiert und sind im neuen Jahr noch ohne Niederlage. Zuletzt gab es zwei Siege nacheinander: Erst ballerten die Gunners Newcastle mit 4:0 aus dem Emirates, dann folgte ein wichtiger 1:0-Erfolg im Sechzehnfinal-Hinspiel bei Olympiakos Piräus.