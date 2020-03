Ein paar Überraschungen birgt die Aufstellung der Red Devils also schon - auch, weil United mit Dreierkette, bzw. defensiver Fünferkette ins Derby geht. Dabei verteidigt Stamm-Linksverteidiger Luke Shaw in der Dreierkette, während davor mit Brandon Williams ein Eigengewächs auf die linke Seite in etwas offensiverer Ausrichtung ins Team rückt. Bereits beim 2:0-Auswärtssieg bei Chelsea FC konnte er auf dieser Position überzeugen und spielte die kompletten 90 Minuten lang durch. Anstelle vom jungen Eigengewächs Mason Greenwood, der in den letzten sechs Heimspielen vier Tore erzielte, beginnt heute außerdem Daniel James vorne neben Anthony Martial.

Auch Ole Gunnar Solskjær schonte bei Derby County aber den einen oder anderen Leistungsträger. Im Vergleich zum FA-Cup-Achtelfinale nimmt auch er deshalb sieben Wechsel vor. Lediglich Victor Lindelöf, Fred, Bruno Fernandes und Luke Shaw standen bereits am Donnerstagabend auf dem Platz.

Dementsprechend kann Pep Guardiola im Vergleich zum Auswärtssieg bei Sheffield Wednesday munter durchwechseln. Sechs Veränderungen an der Startformation gibt es. Ederson übernimmt im Tor wieder für Pokal-Keeper Claudio Bravo. Auf dem Feld rutschen Fernandinho, Phil Foden, İlkay Gündoğan, Raheem Sterling und Oleksandr Zinchenko für Gabriel Jesus, David Silva, Riyah Mahrez, Benjamin Mendy (alle vier auf der Bank) sowie John Stones (nicht im Kader) in die Startelf.

Im Ligabetrieb fehlen bei zwei Spielen weniger auf dem Konto derzeit schließlich 25 Punkte auf Liverpool FC, weshalb die Meisterschaft längst abgeschrieben wurde. Weil umgekehrt Leicester City kriselt sind es bei einem Spiel weniger als der momentane Dritte aber komfortable sieben Punkte Vorsprung auf Platz drei, die heute auf zehn Zähler anwachsen könnten. Zum Punkten verdammt sind die Citizens in Old Trafford also gewiss nicht. Die Vizemeisterschaft scheint vielmehr bereits in Stein gemeißelt zu sein.

In die Champions League will auch City erneut, obschon die Chancen, sich gegen die von der UEFA verhängte zweijährige Sperre irgendwie noch zu wehren, sehr gering stehen. Möglicherweise könnte es wegen Verzögerungen beim Prozessbeginn dazu kommen, dass die Sperre erst ab der Saison 2021/22 greift. All das ist dieser Tage aber noch sehr vage. Umso fokussierter dürften die Sky Blues auf die aktuelle Saison sein, in der die volle Konzentration auf die Königsklasse gelegt werden kann.

Zuvor steht aber dieses Ligaspiel im Vordergrund, in dem für Manchester United deutlich mehr auf dem Spiel steht. Der englische Rekordmeister ist nach den Ergebnissen aus den anderen Stadien wieder auf Platz sieben gefallen. Mit einem Dreier im Derby ginge es wieder zurück auf Rang fünf, wobei der Abstand auf Chelsea FC auf drei Punkte verkürzt werden könnte. Selbstredend ist eine Top-vier-Positionierung für den 20-fachen Englischen Meister das Minimalziel. Schließlich will der Traditionsverein, der derzeit mit der Europa League vorliebnehmen muss (am Donnerstag geht es im Achtelfinale dort übrigens gegen den Linzer ASK), zurück in die Champions League.

Auch im FA Cup lief es für den Titelverteidiger unter der Woche aber gut. Mit 1:0 gewann City ein unaufgeregtes Auswärtsspiel bei Zweitligist Sheffield Wednesday und arbeitete sich ins Viertelfinale vor. Dorthin haben es auch die Red Devils geschafft, die bei Rooney-Klub Derby County einen mühelosen 3:0-Auswärtssieg feierten. City muss Ende März im FA Cup nun in Newcastle antreten. Für United geht es zu Norwich. Beide Teams haben also durchaus valide Chancen, es ins Semifinale zu schaffen, wo es dann theoretisch gar ein fünftes Manchester Derby in der Saison 2019/20 geben könnte.

Mit 3:2 nach Hin- und Rückspiel sicherten sich dennoch die Sky Blues den Einzug ins League-Cup-Finale. Dort gewann die Guardiola-Truppe am vergangenen Sonntag beim 2:1 über Aston Villa den Titel. Es war bereits der dritte gewonnene League Cup in Serie für die Citizens, die den oftmals despektierlich als „Mickey Mouse Cup“ bezeichneten Wettbewerb damit vier Mal in fünf Jahren gewinnen konnten.

Es handelt sich bereits um das 182. Manchester Derby. Von den bisherigen 181 Begegnungen gewannen die Red Devils 75 Partien. Auch in der laufenden Saison lief es dabei gut für die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjær, die das Hinspiel im Etihad Stadium überraschend mit 1:0 gewann. Zwei weitere Aufeinandertreffen gab es zudem im Semifinale vom League Cup. Zunächst gewann City das Hinspiel in Old Trafford mit 3:1 und stellte damit bereits vorzeitig die Weichen für den Einzug ins Finale. Im Rückspiel trumpften die Red Devils dann aber ein weiteres Mal auf und sicherten sich einen weiteren 1:0-Auswärtssieg bei ihrem Stadtrivalen.