45 Halbzeitfazit:

Manchester United hat bei Brighton & Hove Albion bisher alles im Griff und führt zur Pause hochverdient mit 2:0! Die Seagulls spielen nicht annähernd so stark auf wie bei den jüngsten Punktgewinnen gegen Arsenal und Leicester und machen abgezockten Red Devils das Leben auch nicht allzu schwer. Immer wieder sind die Hausherren zu weit weg von den Gegenspielern, so auch bei den Treffern von Greenwood und Bruno Fernandes. United hätte sogar höher führen können, wenn nicht der Pfosten einen zweiten Treffer des Portugiesen verhindert hätte. Brighton ist offensiv bisher noch überhaupt nicht in Erscheinung getreten und hat sich nur im eigenen Strafraum versteckt. Ob sich das in Durchgang zwei ändert? Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Zwei Minuten gibts obendrauf. Es sieht aber nicht gerade so aus, als ob hier noch irgendwas Spannendes passieren würde.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Die Gastgeber machen nicht den Eindruck, als würden sie in dieser ersten Hälfte noch einen Anschluss erzielen wollen. Da ist in der Pause wohl erstmal eine grundsätzliche Neuorientierung hin zu mehr Offensive notwendig, wenn man hier noch was Zählbares ergattern will.

40 Marcus Rashford bekommt die Kugel am rechten Strafraumeck und versucht es mal auf eigene Faust. Der seit vier Partien torlose Angreifer der Red Devils verfehlt das lange Eck mit seinem Rechtsschuss aber mehr als deutlich.

38 Mit dem zweiten Treffer hat United sich selbst ein wenig den Wind aus den Segeln genommen. Die Gäste lassen sich jetzt zu einigen Fehlpässen hinreißen und spielen nicht mehr allzu zielstrebig nach vorne.

35 Harry Maguire scheint es in der United-Abwehr etwas zu langweilig zu sein. Der Siegtorschütze vom Samstag lässt sich im Aufbau zu einigen Spielchen hinreißen, die in einem unkontrollierten Befreiungsschlag enden. Beim folgenden Angriff Brightons darf Tariq Lamptey im Strafraum seine Sprintfähigkeiten demonstrieren, kann den Ball aber nicht mehr vor der Grundlinie erreichen.

32 Manchester United hat hier alles im Griff. Die Solskjær-Truppe ist in allen Belangen klar überlegen und tritt extrem fokussiert auf. Brighton ist heute allerdings auch weit entfernt von der Form, in der man zuletzt Arsenal und Leicester ärgern konnte und hält überhaupt nicht dagegen.

29 Tooor für Manchester United, 0:2 durch Bruno Fernandes

Brighton verteidigt zu schläfrig und wird dafür bestraft! Rashford schickt Shaw in die Box, dessen Hereingabe dann einmal quer durch die heiße Zone trudelt und bei Pogba landet. Der Franzose legt wie beim Pfostentreffer vor einer guten Viertelstunde ab für Bruno Fernandes und diesmal zappelt das Ding im kurzen Eck. Pech für Keeper Mathew Ryan: Alexis Mac Allister hatte den Ball noch unhaltbar abgefälscht.

26 Von den Hausherren kommt offensiv nach wie vor gar nichts. Ganz überraschend kommt das beim Blick auf die Statistik nicht. Mit Neal Maupay sitzt der Top-Torjäger (9 Tore) der Seagulls bisher nur auf der Bank. Der nächstbeste Schütze der Südengländer hat genau dreimal getroffen.

23 Obwohl Brighton & Hove Albion insgesamt sehr tief steht, haben die Red Devils immer wieder viel Raum auf den Flügeln. Marcus Rashford zieht auf links an und holt einen Eckball raus, im Anschluss daran köpft Harry Maguire aus gut zehn Metern im Rückwärtslaufen knapp vorbei.

21 Gute Freistoßposition für Manchester! Nach einem überharten Einsteigen von Yves Bissouma versammeln sich Uniteds Standardexperten 19 Meter halblinks vor dem Tor. Bruno Fernandes schnibbelt die Pille dann zwar schön über die Mauer, aber auch zwei Meter über den Kasten.

19 Das Tor hat den Gästen nochmal eine Extraportion Sicherheit gegeben. United spielt sehr selbstbewusst auf und lehnt sich mit der Führung im Rücken keinesfalls zurück.

16 Tooor für Manchester United, 0:1 durch Mason Greenwood

Jetzt aber! Aaron Wan-Bissaka bedient von der rechten Außenlinie aus Mason Greenwood, der von halbrechts nach innen zieht und Fahrt aufnimmt. Der 18-Jährige geht schnurstracks auf die Kiste zu, lässt mit ein paar Übersteigern den einen oder anderen Verteidiger ganz schön alt aussehen und haut die Kugel dann aus 15 Metern mit links flach ins kurze Eck. So richtig gut sieht ein Keeper da nie aus, aber da war schon ordentlich was dahinter.

13 Dickes Ding! ManUnited kommt über rechts und spielt es dort klasse aus. Greenwood legt zurück auf Pogba, der ein paar Meter vor dem Sechzehner querlegt in den lauf von Bruno Fernandes. Der Portugiese zieht sofort ab und hämmert das Leder an den rechten Pfosten!

10 Mittlerweile haben die Gastgeber sich einigermaßen sortiert und machen den Red Devils das Leben deutlich schwerer. Manchester ist auf der Suche nach der Lücke heute nicht zuletzt auf Geduld angewiesen.

7 Dale Stephens zeigt sich nach zwei gelungenen Abwehraktionen dann auch für den ersten Torschuss der Seagulls verantwortlich. Aus 25 Metern jagt der 31-Jährige die Kugel aber weit drüber.

5 United macht in diesen ersten Minuten mächtig Dampf und lässt die Hausherren überhaupt nicht in die Partie kommen. Brighton ist ausschließlich mit Verteidigen beschäftigt.

3 Die Gäste kombinieren sich über den linken Flügel gleich mal bis in den Strafraum vor und Dale Stephens muss gegen Marcus Rashford in höchster Not retten. Wenig später findet Shaw mit einer flachen Hereingabe am Elfer Martial, doch erneut passt Stephens auf und klärt.

1 Der Ball rollt! Brighton & Hove Albion spielt in blau und weiß, United in rot.

1 Spielbeginn

1982 hat Manchester United zuletzt in Brighton gewonnen. Seither hat man sich zwar nur dreimal getroffen, dabei sprang für die Red Devils aber nicht ein einziger Punkt heraus. Im Vorjahr siegte der Außenseiter in einem wilden Spiel mit 3:2. Können die Gäste diese Negativserie heute brechen? In wenigen Augenblicken wird Schiedsrichter Andre Marriner die Partie freigeben.

Die Hausherren hatten im Gegensatz zu den Red Devils eine ganze Woche Zeit, um sich auf diese Partie vorzubereiten. Dennoch nimmt Trainer Graham Potter im Vergleich zum 0:0 gegen den Tabellendritten Leicester City drei Änderungen in seiner Startelf vor. Notgedrungen muss der Seagulls-Coach auf den am Oberschenkel verletzten Adam Webster verzichten, zudem wandern Aaron Mooy und Neal Maupay auf die Bank. Shane Duffy, Martín Montoya und Davy Pröpper dürfen heute starten. "Im Hinspiel war United besser und hat verdient gewonnen. Wir wissen also aus erster Hand, dass es schwierig wird für uns, wenn wir nicht 100% geben", so Potter im Vorfeld der Partie.

United-Coach Ole Gunnar Solskjær wird beim dritten Spiel innerhalb von sechs Tagen wieder kräftig rotieren. Im Vergleich zum FA-Cup-Erfolg in Norwich am Samstag bringt der Norweger acht Neue und schickt damit die gleiche Elf aufs Feld, die in der Liga zuletzt Sheffield United mit 3:0 bezwang. Keeper de Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Pogba, Matić, Greenwood, Rashford und Martial rutschen zurück in die Startformation. "Wir wissen, dass die Partie eine große Herausforderung für uns wird. Unsere letzten Ausflüge an die Südküste waren nicht so erfolgreich, das müssen wir heute ändern und hart arbeiten, um drei Punkte einzusammeln", so Solskjær.

Das sind natürlich Sorgen, die man in Brighton gerne hätte. Doch immerhin: Vom heißesten Abstiegskampf können sich die Seagulls derzeit etwas weiter entfernt halten als noch im vergangenen Jahr. Und falls das noch nicht Warnung genug für United sein sollte, reicht allein ein Blick auf die jüngsten Resultate: Einem 2:1-Erfolg gegen Arsenal folgte ein torloses Remis beim Spitzenteam aus Leicester. Und genau diese harte Nuss will das Team aus dem Süden heute wieder sein.

Jener inoffizielle Titel, auf den man in Manchester so gerne verweist, ist bekanntermaßen in der vergangenen Woche wieder ein Stück weit ins Wackeln geraten, denn mit der derzeit alles überstrahlenden Meisterschaft von Klopp & Co ist der alte Erzrivale aus Liverpool wieder auf nur noch einen Triumph herangerückt. Die Gegenwart bei United wirkt dagegen etwas trist, ist doch für die Truppe von Ole Gunnar Solskjær sogar die Champions League-Quali momentan ein gutes Stück weit entfernt. Doch das Restprogramm der Red Devils weist auf dem Papier keine größeren Hürden mehr auf, so dass man die Hoffnung noch nicht aufgeben muss.