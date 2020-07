45 Halbzeitfazit:

Nach 45 Minuten steht es 1:0 für Sheffield United gegen Tottenham Hotspurs. Die beiden Mannschaften hatten Lust auf offensiven Fußball, während im letzten Drittel die letzte Konzentration und Genauigkeit fehlte. Dementsprechend mussten die zwei Keeper nicht gerade oft eingreifen. In der 31. Minute brachte Berge seine Farben nach einem schönen Spielzug in Front. Kurz darauf freuten sich die Spurs über den vermeintlichen Ausgleich, doch Lucas wurde bei einem Befreiungsschlag der Blades unglücklich am Arm getroffen, sodass der Treffer aberkannt wurde. Im zweiten Abschnitt müssen sich die Gäste etwas einfallen lassen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

43 Auf der Trainerbank der Gäste zerbrechen sich Mourinho und seine Kollegen schon die Köpfe. Offensiv entwickeln die Spurs zu wenig Durchschlagskraft, um Sheffield United wirklich gefährlich zu werden.

41 Das muss eigentlich Gelb-Rot sein! Norwood schaut vor einem Kopfballduell nur auf Son und trifft den Südkoreaner nicht gerade unabsichtlich mit dem Ellenbogen im Gesicht. Referee Kavanagh belässt es bei einer Ermahnung.

40 Lo Celso legt sich den Ball zurecht und trifft mit seinem Schuss aus rund 25 Metern nur die hochspringende Mauer.

39 Gelbe Karte für Oliver Norwood (Sheffield United)

Norwood holt Lucas halbrechts vor dem Sechzehner von den Beinen und kassiert folgerichtig die Gelbe Karte.

38 Mourinho flucht derweil genervt einige portugiesische Beleidigungen vor sich her. Der Frust eines jeden Spurs-Fans ist zu verstehen. Allerdings kommt von Tottenham im Auswärtsspiel zu wenig, um die internationalen Ansprüche zu untermauern.

35 Kein Tor nach Videobeweis! Der Unparteiische nimmt das Tor zurück, weil Lucas unabsichtlich und absolut unglücklich mit dem Oberarm am Ball war. Jedes Mal wieder eine harte Entscheidung, doch den aktuellen Regeln entsprechend.

33 1:1? Lucas zieht im Zentrum vier Sheffield-Akteure auf sich. Der Angreifer fällt beim Sprint hin und bekommt die Kugel im Fallen an den rechten Oberarm geschossen. Von dort springt das Leder zu Kane, der nach innen zieht und den Ball ins flache linke Eck donnert.

31 Tooor für Sheffield United, 1:0 durch Sander Berge

Und plötzlich steht es 1:0! Vor dem rechten Strafraumeck passt Baldock das Leder in den Lauf von Basham. Der Engländer macht ein paar Schritte Richtung Grundlinie und spielt die Kirsche in den Rückraum. Dort nimmt Berge den Ball an und jagt das Spielgerät aus zwölf Metern ins flache linke Eck.

30 Im vollen Stadion hätte es Häme und Spott geregnet. Kane legt sich 30 Meter vor dem Tor die Kugel zurecht und jagt den Ball ebenso weit am Gehäuse vorbei.

28 Aus der Distanz fasst sich Sissoko mal ein Herz. Sein Flachschuss aus knapp 23 Metern halbrechter Position landet ungefährlich in den Armen vom abtauchenden Henderson.

27 McGoldrick presst etwas übermotiviert und steigt Lo Celso beim Anlaufen schmerzhaft auf die linke Ferse. Der Übeltäter kommt ohne Verwarnung davon, während der Argentinier weitermachen kennen.

25 Auch bei 14 Grad gibt es eine Trinkpause in der Premier League. Mourinho und Wilder nutzen die kurze Unterbrechung, um den Protagonisten noch ein paar taktische Hinweise mit auf den Weg zu geben.

23 Auf der halbrechten Seite passt Bergwijn den Ball in den Lauf von Kane. Der Engländer feuert das Leder von der Sechzehnerkante auf das Tor und verfehlt das rechte Eck um etwa einen halben Meter.

21 Die zwei Teams sorgen nicht gerade für die spektakulärste Anfangsphase. Beide Mannschaften wollen zwar nach vorne spielen, doch im letzten Drittel fehlt es an Genauigkeit. Auch Mourinho chillt eher gelangweilt in seinem Chefsessel am Seitenrand.

18 Aus knapp 13 Metern zentraler Position drückt Son ab, doch der Südkoreaner trifft das Spielgerät nicht richtig, sodass Keeper Henderson den Versuch lässig auffängt.

16 Diesmal kombinieren sich die Spurs ins letzte Drittel. Lucas passt die Kugel zu Aurier auf der rechten Seite. Während Lucas den Ball gerne zurückbekommen hätte, flankt der Tottenham-Akteur den Ball deutlich über das Tor.

14 Halbrechts im Strafraum wird Basham geschickt, der gegen Lloris einen Schritt zu spät kommt. Der Schlussmann rutscht mit der Stirn an das Bein des Blades-Kickers, kann jedoch schnell weitermachen.

11 Das kann Robinson besser! Der Sheffield-Akteur hat im linken Offensivkorridor ganz viel Platz, trifft mit seiner Hereingabe allerdings nur Lo Celso im Sechzehner.

8 Auf der halblinken Seite zündet Son den Turbo und lässt zwei Gegenspieler stehen. Der Angreifer will die Kugel auf Bergwijn durchstecken, doch der Pass ist zu lasch und wird abgefangen.

6 An einer Hereingabe von der linken Seite rauscht Schlussmann Henderson übermotiviert vorbei. Am zweiten Pfosten steigt Sánchez nach oben und kommt an die Kirsche nicht mehr ganz heran.

4 Sheffield beginnt extrem forsch und drückt Tottenham an deren Sechzehner zurück. Nach einem langen Einwurf von Robinson landet der Ball erneut auf Linksaußen. Die folgende Flanke rauscht gefährlich durch den Fünfer, och die Gäste können mit vereinten Kräften klären.

1 Mit schnellen Pässen kombinieren sich die Hausherren nach vorne. Von rechts zieht Baldock nach innen und wuchtet die Kugel flach aufs rechte Eck. Dort taucht Lloris ab, der die Murmel unter sich begräbt.

1 Los geht's! Sheffield United agiert in rot-weißen Trikots im ersten Durchgang von rechts nach links, während die Spurs im hellblauen Dress daherkommen.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften betreten das grüne Parkett, sodass es hier in wenigen Augenblicken losgehen kann.

Tottenham möchte in der Fremde keine Punkte herschenken, um im Kampf um die internationalen Plätze keinen Rückschlag zu erleiden. Mit einem Erfolg würden sich die Spurs am ewigen Rivalen Arsenal vorbeischieben. Für das Unterfangen bei Sheffield verändert Mourinho seine Mannschaft im Vergleich zum 2:0-Erfolg über West Ham lediglich auf einer Position. Bergwijn stürmt von Beginn an und verdrängt Alli auf die verwaiste Tribüne.

Mit drei Punkten im heimischen Stadion könnte Sheffield am heutigen Abend in der Tabelle an Tottenham vorbeiziehen und auf die internationalen Plätze springen. Dafür benötigt es vor allem offensiv deutlich mehr Gefahr. Aktuell schießen die Gastgeber weniger als ein Tor pro Spiel. Im Vergleich zum letzten Ligaduell, das gegen Manchester United mit 3:0 verloren ging, lässt Coach Wilder auf fünf Positionen rotieren. Henderson, Egan, Osborn, Berge und McBurnie dürfen heute von Beginn an ran. Für Osborn ist es der erste Einsatz in der Startelf der Blades.

Dass diese bereits eingeläutet ist, hoffen dagegen die Anhänger der Spurs. Nach insgesamt vier sieglosen Spielen in Serie gelang zuletzt ein 2:0 gegen Abstiegskandidat West Ham. Der Champions League-Zug droht in dieser Saison dennoch ohne den letztjährigen Finalisten abzufahren. Dass sich die Spurs aktuell überhaupt auf einem Qualifikationsplatz fürs internationale Geschäft befinden, hat man weniger den eigenen Leistungen als der Nichtzulassung von Manchester City für dieses zu verdanken. Mit einem weiteren Sieg heute könnte die Mourinho-Truppe diesen wichtigen 7. Rang zumindest festigen.

Es ist eine außergewöhnlich starke Saison, die die Truppe von Chris Wilder in diesem Jahr hinlegt. Oder muss man sagen: hinlegte? Denn seit dem Ende der Corona-Pause läuft plötzlich nicht mehr viel zusammen. Nur ein Zähler und kein einziger eigener Treffer gelang in den bisherigen drei Ligaspielen und im FA-Cup mussten die Blades sich jüngst Arsenal geschlagen geben. Zeit für eine Trendwende also.