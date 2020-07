90 Fazit:

Der Liverpool FC müht sich zu einem 2:0-Heimsieg gegen Aston Villa und nähert sich dem Punkterekord der Premier League um drei weitere Zähler an. Nach dem torlosen Pausenunentschieden gingen die Reds die Angelegenheit im zweiten Durchgang seriöser an, waren aber weiterhin nicht in der Lage, klare Abschlüsse herauszuarbeiten. Gleichzeitig boten sie dem Außenseiter einige Gegenstoßsituationen an, die dieser allesamt nicht clever zu Ende spielte. Erst zu Beginn der Schlussphase gelang Mané nach Vorarbeit der erlösende Führungstreffer (71.). In der Folge verwaltete das Klopp-Team den knappen Vorsprung souverän und legte durch Joker Jones kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit noch das zweite Tor nach (89.). Liverpool ist am Mitttwoch in Brighton gefordert. Aston Villa, das auf einem Abstiegsplatz hängen bleibt, empfängt am Donnerstag Manchester United. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Mit Williams bekommt ein weiterer Youngster Einsatzminuten in der Premier League. Der Waliser wird zum dritten Mal im Ligabetrieb eingewechselt.

90 Einwechslung bei Liverpool FC: Neco Williams

90 Auswechslung bei Liverpool FC: Andrew Robertson

90 Grealish beinahe mit dem Anschluss! Von der linken Sechzehnerseite visiert der 24-jährige Hoffnungsträger Villas aus spitzem Winkel die flache rechte Ecke an. Alisson streckt sich und verhindert mit den Fingerspitzen den Einschlag.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

300 Sekunden sollen in Anfield nachgespielt werden.

89 Tooor für Liverpool FC, 2:0 durch Curtis Jones

Joker Jones bejubelt seinen Premierentreffer in der Premier League! Nach Robertsons Flugball vom linken Strafraumeck legt Salah vor dem rechten Pfosten per Kopf für den 19-Jährigen ab, der aus mittigen acht Metern unten links vollendet.

88 Villa kommt zu diesem Zeitpunkt kaum noch an den Ball. Obwohl es nur ein Tor ist, scheint das Unentschieden in weiter Ferne zu liegen.

86 Der Ex-Leipziger Keïta, Vorbereiter des bisher einzigen Treffers, macht in den Schlussminuten Platz für den jungen Jones, der seinen Vertrag kürzlich verlängert hat. Auf Seiten der Gäste übernimmt Vassilev auf der offensiven linken Außenbahn von Trezeguet.

85 Einwechslung bei Aston Villa: Indiana Vassilev

85 Auswechslung bei Aston Villa: Trezeguet

85 Einwechslung bei Liverpool FC: Curtis Jones

85 Auswechslung bei Liverpool FC: Naby Keïta

84 ... nach kurzer Ausführung gibt es ein Missverständnis zwischen Grealish und Luiz. Der Brasilianer passt die Kugel auf der rechten Außenbahn ins Toraus.

83 Ein abgefälschter Schuss von Joker Jota bringt Villa einen Eckstoß ein...

82 Der Gast aus Birmingham probiert es mit hohen Schlägen in die Spitze, bringt van Dijk und Co. damit aber nicht in Bedrängnis.

79 Villa vermittelt bisher nicht den Eindrucj, noch einmal zurückkommen zu können. Bisher hält der Meister den knappen Vorsprung souverän, indem er Ball und Gegner laufen lässt.

76 Firmino beinahe mit der Entscheidung! Ncah einem Doppelpass mit Salah zirkelt der Brasilianer aus zentralen 18 Metern auf die obere rechte Ecke. Reina ist rechtzeitig abgehoben und lenkt das Spielgerät um den Pfosten.

75 Gästecoach Smith reagiert auf den Rückstand mit einem Doppelwechsel: Samatta und Jota sollen in der letzten Viertelstunde dabei mithelfen, die drohende Niederlage noch abzuwenden.

74 Einwechslung bei Aston Villa: Jota

74 Auswechslung bei Aston Villa: Anwar El Ghazi

74 Einwechslung bei Aston Villa: Mbwana Samatta

74 Auswechslung bei Aston Villa: Keinan Davis

74 In der Live-Tabelle sind 89 Zähler auf dem Konto der Reds. Damit sind sie noch elf Punkte vom bisherigen Rekord entfernt, den City vor zwei Jahren aufgestellt hat.

71 Tooor für Liverpool FC, 1:0 durch Sadio Mané

Der Meister kann es noch! Der auf der linken Strafraumseite bedient Keïta bekommt keinen Druck und kann flach in die Mitte passen. Mané nimmt mit links direkt ab. Von der Unterkante der Latte überquert das Leder die Linie.

69 Auch in der zweiten Halbzeit wird eine kurze Trinkpause eingelegt.

67 Liverpool hat die letzten 23 Heimspiele in der Premier League allesamt gewonnen. Reißt diese Serie heute ausgerechnet gegen das Kellerkind aus Birmingham?

64 Grealish nimmt Maß! Das Eigengewächs zieht im Rahmen eines Konters von halblinks nach innen und zirkelt aus gut 20 Metern mit dem rechten Innenrist in Richtung rechter Ecke. Van Dijk steht im Weg und erspart Alisson die Arbeit.

61 Mit Firmino, Wijnaldum und Kapitän Henderson wechselt Klopp nach einer Stunde jene Akteure ein, die in Manchester unter der Woche noch zur Startelf gehörten.

60 Einwechslung bei Liverpool FC: Jordan Henderson

60 Auswechslung bei Liverpool FC: Fabinho

60 Einwechslung bei Liverpool FC: Georginio Wijnaldum

60 Auswechslung bei Liverpool FC: Alex Oxlade-Chamberlain

60 Einwechslung bei Liverpool FC: Roberto Firmino

60 Auswechslung bei Liverpool FC: Divock Origi

59 Robertson schafft es im Sechzehner an die linke Grundlinie und spielt flach und hart nach innen. Mings klärt in höchster Not vor dem einschussbereiten Mané.

58 Die Flanken in den Strafraum der Gäste häufen sich, vornehmlich von der rechten Außenbahn. Villas Innenverteidiger haben nun deutlich mehr zu tun, damit es für Torhüter Reina nicht brenzlig werden kann.

55 Es ist nun etwas mehr Zug in den Angriffen der Reds. Da auch der Gast mutiger wird, ist die Partie in dieser Phase deutlich ansehnlicher als vor dem Kabinengang.

52 El Ghazi gegen Alisson! Am Ende eines Gegenstoßes bedient Grealish den Niederländer auf der rechten Sechzehnerseite. Der feuert aus etwa 14 Metern direkt auf die flache rechte Ecke. Liverpools Keeper ist schnell unten und pariert zur Seite.

51 Grealish feuert aus halblinken 14 Metern auf die obere linke Ecke. Nachdem Alisson die Arme hochgerissen und den Ball abgewehrt ab, geht die Fahne des Assistenten wegen einer Abseitsstellung hoch.

49 Weder Jürgen Klopp noch Dean Smith haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in Anfield! Die Reds vermitteln bisher nicht den Eindruck, sich wirklich für den Kampf um den Punkterekord in der Premier League motivieren zu können. Gegen den Tabellen-18. hat es vor der Pause nicht einmal zu einer ordentlichen Möglichkeit gereicht. Wählt Coach Klopp die richtige Kabinenansprache, damit sein Team eine klare Leistungssteigerung erreicht?

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Auch im zweiten Match nach den Meisterfeierlichkeiten tut sich der Liverpool FC schwer, steht es doch zur Pause des Heimspiels gegen Aston Villa verdientermaßen nur 0:0. In einem tempoarmen Vergleich hatte das Kellerkind keine Mühe, den Meister vom eigenen Kasten fernzuhalten. Da das Smith-Team seinerseits offensiv kaum etwas zustande brachte, geschah in beiden Strafräumen bis auf seltene Abschlüsse von niederer Qualität überhaupt nichts. Der Aufsteiger aus Birmingham ist auf einem guten Weg, mindestens einen Punkt aus dem Gastspiel beim trägen Titelträger mitzunehmen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins soll um 180 Sekunden verlängert werden.

42 Grealish muss erneut auf dem Rasen behandelt werden, scheint aber zumindest bis zur Pause auf die Zähne beißen zu können.

41 El Ghazi nimmt auf dem rechten Flügel an Fahrt auf und tankt sich an das nahe Strafraumeck. Er visiert aus vollem Lauf mit dem rechten Fuß die flache linke Ecke an. Alisson taucht ab und greift souverän zu.

39 Salah mit dem ersten Abschluss des Meisters! An der halbrechten Sechzehnerkante leitet Mané ein Anspiel vom rechten Flügel direkt steil auf den Ägypter weiter. Der visiert aus spitzem Winkel die kurze Ecke an. Reina ist schnell unten und hält das Leder fest.

36 Gelbe Karte für John McGinn (Aston Villa)

McGinn lässt Keïta auf der linken Abwehrseite über die Klinge springen und handelt sich eine Verwarnung ein.

33 Luiz mit dem Abschluss! Nach einer Trezeguet-Hereingabe von links legt Davis am Elfmeterpunkt für den Brasilianer ab, der mit dem rechten Spann aus etwa 17 Metern schießt. Das Spielgerät fliegt direkt in Alissons Hände.

30 Die Reds rennen auch nach einer halben Stunde ohne Tempo und ohne Ideen an. Für Villa ist es bisher nicht besonders schwer, Keeper Reina eine ruhige Partie zu bescheren.

27 Origi bricht auf der rechten Außenbahn durch. Sein flacher Pass nach innen ist für Salah bestimmt, erwischt den Ägypter allerdings im Rücken. Innenverteidiger Mings schnappt sich das Spielgerät.

24 Der Unparteiische schickt die Teams zu einer Trinkpause an die Seitenlinie.

21 Gelbe Karte für Andrew Robertson (Liverpool FC)

Robertson kommt im linken Mittelfeld zu spät mit einer Grätsche und trifft nur Luiz. Referee Tierney zückt die erste Gelbe Karte des Nachmittags.

20 ... Robertsons Hereingabe senkt sich zwar am kurzen Fünfereck. Abwehrmann Taylor klärt dort mit einem hohen Schlag.

19 Nach einem Doppelpass mit Mané erzwingt Keïta über links einen ersten Heimeckball...

18 Nachdem Mané durch Fabinho aus dem Mittelfeld in den halblinken Offensivkorridor geschickt worden ist, klärt der herausgestürmte Keeper Reina am Sechzehnereck souverän ins Seitenaus. Der erfahrene Spanier hat von 2005 bis 2013 für den LFC gespielt.

15 El Ghazi flankt von der tiefen rechten Außenbahn vor den Heimkasten. Wieder steht van Dijk genau richtig und klärt die Situation mit einem Kopfstoß.

13 Grealish hat Schmerzen im rechten Knöchel und muss auf dem Rasen behandelt werden. Ein Ausfall des 24-jährigen Eigengewächses wäre ein herber Verlust für Villa.

10 Das Klopp-Team findet einen sehr defensiven Gegner vor und ist bisher nicht in der Lage, Lücken in der Defensive der Gäste aufzureißen. Das Hinspiel Anfang November hat es nach Pausenrückstand übrigens erst durch zwei sehr späte Treffer gewonnen.

7 Nur mit einem Erfolg bei den Reds würde die Mannschaft von Dean Smith die Abstiegszone verlassen. Mit einem Unentschieden wäre sie zwar punktgleich mit Watford, doch ist das Torverhältnis etwas schlechter.

4 ... nach kurzer Ausführung flankt Luiz in Richtung Elfmeterpunkt. Van Dijk ist per Kopf zur Stelle und befördert das Spielgerät aus der Gefahrenzone.

3 Infolge eines hohen Anspiel auf die linke Seite des Heimstrafraums klärt Gomez vor Mings auf Kosten einer ersten Ecke...

1 Liverpool gegen Villa – auf geht's in Anfield!

1 Spielbeginn

Auch heute werden die Meister vom Gegner mit einem Spalier begrüßt.

Bei den Gästen, die seit dem 21. Januar in acht Anläufen nicht mehr gewinnen konnten und in vier der letzten sechs Partien ohne eigenen Treffer blieben, stellt Coach Dean Smith im Vergleich zur 0:1-Heimniederlage gegen Wolverhampton fünfmal um. Nyland, Nakamba, Hourihane, Samatta (allesamt auf der Bank) und Targett (verletzt) machen Platz für Reina, Taylor, McGinn, Trezeguet und und El Ghazi.

Auf Seiten der Reds, die bei optimaler Ausbeute in den letzten sechs Begegnungen der Saison noch auf 104 Punkte kommen können und damit die bisherige Bestmarke von 100 Zählern, die Manchester City in der Saison 17/18 aufgestellt haben, überflügeln wollen, hat Trainer Jürgen Klopp nach der klaren Pleite im Etihad-Stadium drei personelle Änderungen vorgenommen. Keïta, Oxlade-Chamberlain und Origi beginnen anstelle von Wijnaldum, Henderson und Firmino.

Für den Gegner aus Birmingham käme ein Meister mit Schaum vorm Mund zur Unzeit, benötigen sie doch jeden Punkt, um den Abstieg zwei Jahre nach dem Wiederaufstieg zu verhindern. Villa befindet sich momentan zwar auf einem Abstiegsplatz, aber zumindest die drei Teams auf den Plätzen 15 bis 17, Brighton & Hove Albion, West Ham United und Watford FC, sind noch in Reichweite der Villans. Damit das so bleibt, sollte im idealfall etwas Zählbares von der Anfield Road mitgenommen werden.

Findet Liverpool nach den Feierlichkeiten in den letzten Tagen anlässlich des vorzeitigen Gewinns der 19. Meisterschaft wieder zurück in die Spur? Die Jungs von Jürgen Klopp dürften nach der herben 0:4-Klatsche gegen den großen Rivalen Manchester City auf Wiedergutmachung aus sein. Fehlende Einstellung seiner Mannschaft sei nicht der Grund für die Niederlage gegen City gewesen, so Klopp. "Ich habe eine brillante Einstellung gesehen. Ich habe gesehen, wie unsere Jungs gekämpft und alles gegeben haben. Wir haben uns nicht wie eine Mannschaft benommen, die vor einer Woche Meister geworden ist", erklärte der Erfolgstrainer.