45 Halbzeitfazit:

Zum Pausentee darf sich Southampton über ein glückliches 1:0 gegen Manchester City freuen. In den ersten 20 Minuten waren die Saints sogar die bessere Mannschaft und belohnten sich mit einem wunderschönen Distanztor zum 1:0. Anschließend wurden die Männer aus Manchester deutlich besser und hatten Chancen für drei Tore. Allerdings scheiterten die Gäste am Aluminium, an Schlussmann McCarthy und der eigenen Chancenverwertung. Im zweiten Durchgang ist für beide Teams noch alles drin. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Gelbe Karte für Oriol Romeu (Southampton FC)



44 Ings mit der dicken Chance auf das 2:0! Aus dem rechten Halbraum flankt Walker-Peters das Leder wunderschön in den Strafraum. Ings springt am Elferpunkt in die Hereingabe und säbelt das Spielgerät deutlich über den Kasten.

42 Southampton darf mittlerweile froh über die Führung sein. Gleichzeitig müssen sich die Citizens ihre miserable Chancenverwertung vorwerfen lassen, die Guardiola in der Halbzeit sicherlich ansprechen wird.

39 Das Spiel ist unterbrochen! Im Sechzehner der Hausherren gehen Silva und Walker-Peters zum Kopfball hoch und rasseln mit den Schädeln zusammen. Beide müssen von den Ärzten behandelt werden und können zum Glück weitermachen.

37 Wieder ist McCarthy da! Cancelo macht im zentrum einige Meter und passt das Spielgerät vor dem Sechzehner nach rechts. Mahrez drückt aus etwa zehn Metern ab und scheitert erneut an einer starken Parade vom Schlussmann der Saints.

34 Eine Flanke kommt von der rechten Außenbahn nach innen geflogen. Am Fünfer muss Cancelo vor dem einschussbereiten Armstrong klären.

32 City drückt auf den Ausgleich. Ein langer Ball landet an der zentralen Sechzehnerkante im Lauf von Jesus. Doch erneut ist Keeper McCarthy zur Stelle und fängt das Spielgerät im letzten Moment ab.

30 Wahnsinn! Die Citizens vergeben drei dicke Chancen! Aus 20 Metern zentraler Position scheitert Fernandinho am linken Pfosten. Kurz darauf kommt eine Flanke vor den Fünfer geflogen, wo sich Silva nach oben schraubt und mit dem Kopf an Schlussmann McCarthy scheitert. Der Ball springt zu Sterling, der die Kirsche aus zwölf Metern linker Position wenige Zentimeter am rechten Winkel vorbeidonnert.

27 Fast der Ausgleich! Aus dem Zentrum schlägt Cancelo einen starken Pass in den Lauf von Sterling, der die Kugel rechts neben dem Pfosten fast nach innen schlägt. Dort rutscht Jesus vorbei, im Zuge dessen die Hausherren im Verbund klären können.

26 In der Trinkpause gibt Guardiola seinen Männern nochmal ein paar taktische Anweisungen mit auf den Weg. Die Saints stehen vor dem eigenen Sechzehner extrem massiv und lassen die Gegner kaum zu gefährlichen Abschlüssen kommen.

23 Diesmal zieht Cancelo rechts in den Strafraum der Gastgeber. Dort bittet der Portugiese Bertrand zum Tanz. Der City-Akteur drückt aus zwölf Metern ab und findet am zweiten Pfosten Sterling, der das Geschoss über das Tor jagt.

21 Halbrechts dringt Bernardo Silva in den Sechzehner ein und muss sich zwei Gegenspielern erwehren. Dabei sinkt der City-Akteur zu leicht zu Boden. Das reicht dem Unparteiischen-Gespann nicht für einen Elfmeter.

19 Insgesamt geht die Führung auch absolut in Ordnung. City ist das dominantere Team, doch die Saints können die besseren Chancen vorweisen und belohnen sich für ihr starkes Pressing mit dem 1:0.

16 Tooor für Southampton FC, 1:0 durch Che Adams

Was eine abgezockte Bude von Adams! Im Mittelfeld pressen die Saints erneut stark und zwingen Zinchenko zu einem katastrophalen Fehlpass. Ederson steht erneut 25 Meter vor seinem Kasten, um am Spiel teilzunehmen. Das nutzt Adams gnadenlos aus und jagt die Murmel aus 40 Meter zentraler Position über den gegnerischen Schlussmann mittig in die Maschen.

14 Da war mehr drin! Nach Ballgewinn rollt der Konter der Saints. Auf der halbrechten Seite chipt Ings die Murmel nach vorne, doch das Anspiel auf Armstrong ist zu ungenau, im Zuge dessen Laporte klären kann.

12 Redmond will Kollege Ings auf die Reise schicken, doch im letzten Moment bekommt Laporte noch sein Bein dazwischen und unterbindetn den gefährlichen Pass in die Tiefe.

11 Aktuell tun sich sogar die ballsicheren Citizens im Spielaufbau verdammt schwer. Bei Ballverlust pressen die Saints extrem intensiv und bringen die Guardiola-Männer in die Bredouille.

8 Diesmal donnert Redmond einen Freistoß aus knapp 25 Metern zentraler Position auf die Kiste. Der Schuss wird noch abgefälscht und landet per Bogenlampe auf dem Tordach.

6 Fast das 1:0 für Southampton! Im eigenen Sechzehner tritt Laporte am Ball vorbei. Adams bugsiert den Ball vor den Fünfer, wo Redmond zu lange für die Annahme braucht. Solche Chancen müssen die Hausherren nutzen.

4 Nicht überraschend lassen die Männer aus Manchester das Spielgerät dominant durch die eigenen Reihen laufen. Die Hasenhüttl-Mannschaft darf sich dagegen auf einen laufintensiven Abend einstellen.

1 Los geht's! Southampton agiert in rot-weißen Trikots im ersten Durchgang von rechts nach links, während die Citizens im gewohnt himmelblauen Dress daherkommen.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften machen sich in den Katakomben bereit, im Zuge dessen es in wenigen Augenblicken losgehen kann.

City will weiterhin im Saft bleiben, stehen mit dem FA Cup und vor allem der Champions League im August noch zwei wichtige Wettbewerbe an. Nach der 4:0-Gala über den Champion aus Liverpool lässt Coach Guardiola auf sechs Positionen rotieren. Zinchenko, Cancelo, D. Silva, Fernandinho, Mahrez und B. Silva dürfen sich heute wieder von Beginn an beweisen. Der spanische Trainer will seine Männer im Saisonendspurt hungrig halten und mit Einsätzen belohnen.

Als Ziel hat sich die Hasenhüttl-Mannschaft in dieser Saison den zehnten Platz gesteckt. Aktuell liegen die Gastgeber auf der 14. Position und müssten die verbleibenden fünf Spiele dementsprechend gut über die Bühne bringen. Gegen den haushohen Favoriten verändert der ehemalige Leipzig-Coach seine Mannschaft im Vergleich zum Erfolg bei Watford auf drei Positionen. Stephens, Armstrong und Adams dürfen im leeren heimischen Stadion von Beginn an ran.

Keine leichte Aufgabe also für das Team von Ralph Hasenhüttl. Denn die Saints konnten gerade zuletzt zu Hause nicht gewinnen und mussten sich seit dem Re-Start der Premier League im Saint Mary's sowohl Newcastle als auch Arsenal geschlagen geben. Auswärts konnte man dagegen zweimal gewinnen. So auch am letzten Spieltag beim 3:1 in Watford.

Die Meisterschaft ist bereits verloren, doch unter der Woche machte ManCity noch einmal deutlich, dass sie kein Qualitätsproblem haben. Mit einem 4:0 fegten sie den neuen Meister aus Liverpool vom Platz und holten sich so zumindest noch die Genugtuung, dass sie in dieser Saison zwar punktemäßig weit hinter den Reds liegen, aber weiter eine starke Mannschaft sind und auch in Zukunft in der Premier League für den LFC der größte Herausforderer bleiben wollen.