57 Die Hausherren pressen jetzt etwas aggressiver und schaffen es, dass Leicester nicht mehr so oft in die gegnerische Hälfte vorstoßen kann. So ganz dürfen sich die Foxes hier nicht auf der knappen Führung ausruhen.

54 Ein kurzer Aufschrei hallt durch das Vitality Stadium, weil Wilson nach einem Duell mit Söyüncü zu Boden geht. Schiri Attwell winkt nur desinteressiert ab.

52 Kurios. Solanke bringt sich mit einem Dribbling von links ins Zentrum in Position und will eigentlich abziehen, da springt ihm mit Brooks ein Mitspieler dazwischen. Anstatt einer Chance hat jetzt Leicester den Ball, beide schauen sich etwas verwirrt an.

50 Die ersten Minuten der zweiten Hälfte sind ausgeglichener, Bournemouth traut sich wieder etwas mehr nach vorne. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Mut wie schon in der ersten Halbzeit nach kurzer Zeit wieder nachlässt.

48 Beide Trainer haben in der Pause reagiert. Zumindest der Wechsel von Rodgers kommt etwas überraschend, da Iheanacho eigentlich sehr aktiv war. Vielleicht ist es auch eine Vorsichtsmaßnahme von Rodgers. Dass Howe Danjuma und Gosling in der Kabine lässt, ist dagegen definitiv nachvollziehbar.

46 Einwechslung bei AFC Bournemouth: Junior Stanislas

46 Auswechslung bei AFC Bournemouth: Arnaut Danjuma

46 Einwechslung bei AFC Bournemouth: Philip Billing

46 Auswechslung bei AFC Bournemouth: Dan Gosling

46 Einwechslung bei Leicester City: Dennis Praet

46 Auswechslung bei Leicester City: Kelechi Iheanacho

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Leicester führt zur Pause dank Vardy mit 1:0! Die Foxes brauchten etwas Anlauf, nach rund zehn Minuten rissen sie hier die Kontrolle an sich und bestimmten seither das Tempo. Nach einem schönen Vorstoß von Iheanacho war es Vardy, der seinen einzigartigen Torriecher unter Beweis stellte und einen Abstauber aus wenigen Metern über die Linie drückte. Im Anschluss spielten fast ausschließlich die Foxes und fast hätte Vardy nach einem Riesenbock von Danjuma erhöht, wenn Aké nicht dazwischen gesprungen wäre. Leider verletzte sich der Verteidiger dabei und musste wie Albrighton auf der anderen Seite vorzeitig ausgewechselt werden. Bournemouth wurde nur in der Nachspielzeit durch Brooks' Fernschuss gefährlich.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tolle Variante! Fuchs wird nach einer Ecke im Rückraum angespielt und flankt scharf nach innen, wo Ramsdale im letzten Moment vor Vardy klärt. Da hatten sich alle Verteidiger ganz auf Fuchs konzentriert.

45 Ob das gewollt war, bleibt offen - Justin sorgt mit einem Heber von rechts für Gefahr. Der Ball senkt sich gefährlich und Ramsdale klärt zur Ecke. Der Verteidiger hatte wohl eher zur Flanke ansetzen wollen.

45 Brooks fordert Schmeichel! Der sehr aktive Rechtsaußen sucht aus 20 Metern sein Glück und zwingt den LFC-Keeper Schmeichel zu einer Glanztat. Brooks ist noch einer der wenigen, die hier mit aller Kraft dagegen halten.

45 Die beiden Behandlungspausen und auch die kurze Unterbrechung nach dem Treffer sorgen hier für eine längere Nachspielzeit.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

43 Kurz vor der Hälfte wirkt Bournemouth etwas ratlos. Nicht nur, weil mit Aké ein Stützpfeiler jetzt ausfällt, sondern weil Leicester einfach zu überlegen scheint. Der Klassenerhalt rückt in immer größere Ferne.

40 Einwechslung bei AFC Bournemouth: Steve Cook

40 Auswechslung bei AFC Bournemouth: Nathan Aké

39 Das ist bitter! Aké hat sich offenbar bei dem langen Ausfallschritt eine Muskelverletzung zugezogen und muss runter.

38 Danjuma verursacht fast das 0:2! Was für ein unfassbarer Fehlpass. Der Linksaußen der Hausherren schlägt das Leder aus dem Mittelfeld flach nach hinten, wo nur Vardy steht. Der Stürmer dreht sich sofort um und stößt in den Sechzehner vor, dort wird sein Schuss von Aké im letzten Moment mit dem langen Bein abgeblockt. Diese Rettungstat war wohl schmerzhaft, der AFC-Kapitän muss behandelt werden.

36 Die Cherries werden nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte ausgekontert und haben Glück, dass Justins Ablage von der rechten Seite zu unpräzise ist. Hier Punkte mitzunehmen, wird eine schwere Aufgabe für das Kellerkind.

35 Ganz ohne Hektik kontrollieren die Gäste dieses Spiel. Wenn sich Räume bieten, werden die beiden Sturmspitzen sofort mit einem scharfen Anspiel gesucht. Ansonsten werden viele Querpässe gespielt und Bournemouth so am Laufen gehalten.

32 Gelbe Karte für Dan Gosling (AFC Bournemouth)

Im Nachgang kassiert Gosling Gelb für eine harte Attacke gegen Pérez im Mittelfeld, zunächst hatte Schiri Attwell wegen Vorteils weiterlaufen lassen. Es ist die erste Verwarnung in einem bislang eher ruhigen Spiel, auch wenn mit Albrighton bereits ein Verletzter ausgewechselt werden musste.

31 Jetzt will es der junge Nigerianer aber wissen! Zum wiederholten Male geht Iheanacho ins Dribbling, legt sich den Ball zurecht und zieht vom Strafraumrand ab. Noch fehlt jedoch die Präzision, weil Keeper Ramsdale erneut zur Stelle ist. Von den Hausherren kommt aktuell überhaupt nichts.

28 Leicester setzt direkt nach! Iheanacho dreht sich am rechten Strafraumeck kurz nach links und zieht sofort ab, der Flachschuss ist aber zu zentral und daher kein Problem für Ramsdale.

26 Direkt nach dem Treffer gab es eine Trinkpause, jetzt läuft das Spiel wieder.

23 Tooor für Leicester City, 0:1 durch Jamie Vardy

Nummer 23 für den besten Torschützen der Liga! Iheanacho spielt einen feinen Doppelpass mit Pérez und zieht von links ab. Torwart Ramsdale ist geschlagen und Kelly lässt auf der Linie nur direkt nach vorne abtropfen, wo Vardy zum Ball grätscht und so das erste Tor der Partie besorgt. Schwach verteidigt von den Cherries.

23 Inzwischen passt das Geschehen hier auch zum Tabellenstand. Bournemouth ist nicht mehr ansatzweise so druckvoll wie in der Anfangsphase und Leicester sucht immer häufiger den Abschluss. Jetzt ist es Vardy, der aus 16 Metern abzieht - sein abgefälschter Versuch landet in den Armen von Ramsdale.

19 Toller Angriff der Foxes! Vardy mit einem feinen Steilpass geschickt und flankt von rechts scharf nach innen. Dort verpasst Iheanacho nur knapp und Ramsdale packt im Nachfassen zu.

18 Bennets harte, halbhohe Flanke ist sehr schwierig und Pérez nimmt den Arm zur Hilfe, um einen Einschlag in schmerzhafte Regionen zu verhindern. Dieses Handspiel pfeift Schiri Attwell ab, ansonsten wäre es gefährlich geworden.

17 Bennett rückt in die Verteidigung, gegen Arsenal stand er noch in der Startelf. Heute gibt es also dennoch massig Spielzeit.

16 Einwechslung bei Leicester City: Ryan Bennett

16 Auswechslung bei Leicester City: Marc Albrighton

16 Albrighton muss wohl tatsächlich runter, der Zusammenprall scheint doch folgenreich gewesen zu sein.

14 Kurze Unterbrechung, weil Solanke Albrighton schmerzhaft am Oberkörper getroffen hat. Kein böses Einsteigen, dennoch muss der Defensivmann behandelt werden.

12 Sehr kraftvolles Duell zwischen Iheanacho und Kelly im AFC-Strafraum, das der Verteidiger für sich entscheidet. Der Gegenspieler ist zwar schneller und wendiger, dennoch schafft es Kelly, geschickt den Körper einzusetzen und so den Zweikampf zu gewinnen.

9 Da sind die ersten Möglichkeiten der Gäste! Erst klärt Aké mit einer Grätsche den Steilpass auf Vardy, im Anschluss verzieht Pérez aus spitzem Winkel nach einer Ecke. So langsam kommt der Favorit also ins Rollen!

6 Durchaus druckvoller Beginn der Cherries! Leicester steht sehr tief und stößt nur selten in die gegnerische Hälfte vor. Die Abwehr der Gäste steht allerdings stabil und lässt vor allem im Sechzehner überhaupt keine freien Räume zu.

3 Ordentliche Flanke von Brooks, dessen Hereingabe fast bei Wilson landet. Der Angreifer bekommt das Bein aber nicht hoch genug und kann das Leder nur ins Aus abtropfen lassen.

1 Es geht los! Der AFC stößt an und will auf heimischen Rasen sofort schnell nach vorne spielen. Leicester ist aber zur Stelle und stoppt den ersten Vorstoß ohne große Mühen.

1 Spielbeginn

Es ist ein angenehm sonniger Abend an Englands Südküste. Die Mannschaften stehen bereit, in wenigen Minuten wird Schiedsrichter Stuart Attwell den Ball im Vitality Stadium freigeben.

Im Hinspiel sorgten Doppelpacker Vardy und Tielemans für einen 3:1-Erfolg von Leicester. Ähnlich sollte es aus Sicht des LFC heute verlaufen, dann wäre ein weiterer Schritt Richtung Königsklasse getan. Für Bournemouth dagegen ist klar, dass ohne ein Überraschungserfolg heute oder in der nächsten Partie gegen Manchester City der Abstieg so gut wie besiegelt ist. Watford konnte durch einen Sieg gegen Newcastle nämlich ein größeres Polster aufbauen, auch Aston Villa konnte mit Erfolg zumindest vorerst vorbeiziehen.

Die Foxes brauchen dringend mehr Konstanz, ansonsten wird es mit der Champions League eng. Manchester United sitzt im Nacken, ein Punktverlust gegen Bournemouth ist tabu. Kein Wunder, dass Brendan Rodgers nicht großartig rotiert, nur Ryan Bennett muss nach dem 1:1 gegen Arsenal auf der Bank Platz nehmen. Christian Fuchs bekommt die Chance von Beginn an, der Österreicher, der bereits Teil der Meistermannschaft war, wird diese Saison wieder etwas häufiger eingesetzt, als in der vergangenen Spielzeit. Ansonsten bleibt alles gleich, natürlich ist in der Offensive 22-Tore-Mann Jamie Vardy gefordert.

Das glückliche 0:0 gegen Tottenham beendete die Niederlagenserie von Bournemouth vorerst, dennoch müssen für den Klassenerhalt Siege her und das Restprogramm hat es in sich. Gegen Leicester muss Manager Eddie Howe auf zwei Spieler verzichten, Adam Smith und Joshua King fallen aus. Das Duo wird durch Jack Stacey und Arnaut Danjuma ersetzt. Im Sturm darf außerdem Dominic Solanke beginnen, Junior Stanislas rückt auf die Bank. Mit King fehlt der nach Callum Wilson der beste Scorer der Cherries.

Leicester City möchte die Teilnahme an der Champions League schnellstmöglich in trockene Tücher bringen um im Endspurt der Saison nicht noch bangen zu müssen. Der Vierte der Tabelle hat sieben Punkte Vorsprung auf den Sechsten und dürfte die Sache halbwegs entspannt angehen. Von derlei "Sorgen" kann der Gegner, der AFC Bournemouth, nur träumen. Dieser steht aktuell auf einem Abstiegsplatz und der Rückstand auf das rettende Ufer liegt bei drei Zählern. Berücksichtigt man überdies das etwas schlechtere Torverhältnis, wäre eine Niederlage im Heimspiel schon ein herber Rückschlag.