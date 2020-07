62 Auf Seiten der Gäste soll nun Naby Keïta das Spiel beleben. In den letzten beiden Partien konnte der Ex-Leipziger je ein Tor vorbereiten.

61 Einwechslung bei Liverpool FC: Takumi Minamino

61 Auswechslung bei Liverpool FC: Roberto Firmino

61 Einwechslung bei Liverpool FC: Naby Keïta

61 Auswechslung bei Liverpool FC: Alex Oxlade-Chamberlain

60 Liverpool versucht es immer wieder über die Flügel. Trent Alexander-Arnold schlägt eine seiner berüchtigten Flanken an den Elfer und findet Georginio Wijnaldum, der aus vollem lauf aber einen Meter drüber köpft.

58 Nach nicht mal einer Stunde taucht Mikel Arteta gleich dreifach, um endlich wieder ein bisschen Entlastung zu schaffen. Insgesamt wird Arsenal nominell etwas defensiver, dafür ist nun Goalgetter Aubameyang mit dabei.

58 Einwechslung bei Arsenal FC: Pierre-Emerick Aubameyang

58 Auswechslung bei Arsenal FC: Reiss Nelson

58 Einwechslung bei Arsenal FC: Joe Willock

58 Auswechslung bei Arsenal FC: Alexandre Lacazette

57 Einwechslung bei Arsenal FC: Dani Ceballos

57 Auswechslung bei Arsenal FC: Lucas Torreira

55 Jetzt sieht es hier wieder aus wie über weite Strecken der ersten Hälfte. Arsenal agiert nur mit langen Bällen, die ausnahmslos nicht ankommen. Der LFC fährt einen Angriff nach dem anderen, Salah scheitert aus kurzer Distanz an Martínez.

52 Die Reds bleiben am Drücker. Georginio Wijnaldum wird über links in den Strafraum geschickt und legt quer in den Lauf von Sadio Mané. Der Senegalese kommt an den etwas zu scharfen Ball aber nur noch mit der Fußspitze heran und kann keinen ernsthaften Abschluss kreieren.

50 Dreifachchance für Liverpool! Die Gäste erhöhen wieder den Druck und setzen sich am Fünfer der Gastgeber fest. Alexander-Arnold, Robertson, und Salah wollen den Ball aufs Tor bringen, doch es ist immer noch ein Bein dazwischen.

48 Gelbe Karte für Trent Alexander-Arnold (Liverpool FC)

Es wird ruppig! Alexander-Arnold legt sich die Kugel an der Seitenlinie zu weit vor und zieht dann gegen Bukayo Saka voll durch. Da ist der Engländer mit Gelb noch gut bedient.

46 Gelbe Karte für Lucas Torreira (Arsenal FC)

Lucas Torreira eröffnet die zweite Hälfte mit einer überharten Grätsche in der gegnerischen Hälfte und holt sich die erste Verwarnung der Partie ab.

46 Ohne personelle Veränderungen geht es weiter in London.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Eine verrückte erste Hälfte im Emirates geht mit 2:1 an die Hausherren! Liverpool war über die gesamte Spielzeit die spielbestimmende Mannschaft und ging durch Mané verdient in Führung, nachdem Firmino wenig zuvor noch am Aluminium gescheitert war. Die Gunners hatten eigentlich keine Idee, wie sie gegen dominante Reds zu Chancen kommen sollten, doch diese bekamen sie dann von den Gästen plötzlich auf dem Silbertablett serviert. Erst patzte van Dijk, dann Alisson, die Nutznießer waren Lacazette und Nelson. Die Hausherren machen aus zwei Abschlüssen zwei Tore und liegen damit zur Pause in Front. Ein ungläubig dreinblickender Jürgen Klopp wird seine Jungs in der Kabine nochmal auf Kurs bringen müssen, wenn der 100-Punkte-Rekord nicht schon heute ad acta gelegt werden soll.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Zwei Minuten gibts obendrauf und Liverpool wackelt bedenklich. Arsenal läuft schon wieder an, Bukayo Saka steht diesmal aber im Abseits.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Tooor für Arsenal FC, 2:1 durch Reiss Nelson

Unglaublich! Jetzt leistet sich auch noch Keeper Alisson einen dicken Bock und Arsenal geht in Front! Der Brasilianer will den Ball nach links zu Robertson rausspielen, legt das Leder aber genau in die Füße von Lacazette. Der Franzose passt blitzschnell nach innen, findet am Elfer Nelson und der netzt trocken ins linke Ecke ein.

43 Auch Arsenal kann grobe Fehler machen! Rob Holding verliert den Ball 30 Meter vor dem Tor gegen Fabinho und Salah geht über rechts in die Box. Der Ägypter verdribbelt sich aber und vergibt diese dicke Chance.

40 Fünf Minuten bleiben noch bis zur Pause. Liverpool ist ziemlich von der Rolle, Arsenal macht daraus allerdings wenig und hat weiter keine Ambitionen, selbst nach vorne zu spielen.

38 Jürgen Klopp kann sich ein leicht irritiertes Lächeln an der Seitenlinie nicht verkneifen. So fahrig hat der 53-Jährige seine Jungs wohl selten gesehen. Immerhin erarbeiten die Gäste sich mal wieder eine Ecke, Mané köpft aber klar drüber.

35 Bei den Reds ist plötzlich der Wurm drin. Jetzt spielt Fabinho einen ebenso wilden Fehlpass in Pépés Füße, der allerdings von Gomez noch abgedrängt wird. Liverpool scheint gerade nicht bei der Sache zu sein.

32 Tooor für Arsenal FC, 1:1 durch Alexandre Lacazette

Aus dem Nichts! Virgil van Dijk hat offenbar Mitleid mit den chancenlosen Gunners und spielt am eigenen Strafraum einen katastrophalen Rückpass genau in die Füße von Alexandre Lacazette. Der Franzose legt sich die Kugel dank eines schnellen Antritts an Alisson vorbei und netzt ins leere Tor ein.

30 Jetzt patzt mal Liverpool im Aufbau und Reiss Nelson wird mit einem hohen Ball in die Box geschickt. Im Duell mit Andrew Robertson zieht der Ex-Hoffenheimer aber den Kürzeren.

27 Geholfen hat die Pause den Gunners nicht. Die Hauptstädter haben einfach keine Mittel, um in die Offensive zu kommen. Die langen Bälle von David Luiz werden von Virgil van Dijk und Joe Gomez dankend entgegengenommen und sobald Arsenal es mit Kurzpassspiel versucht, greift das Liverpooler Pressing. In beiden Fällen sind die Reds nach Sekunden wieder am Ball.

24 Gerade als die Partie ein wenig Fahrt aufgenommen hat, ruft die Premier League zur ersten Trinkpause. Beide Coaches dürfen ihren Jungs neue Anweisungen geben, nötig hat das aber eigentlich nur Mikel Arteta.

22 Gleich die Chance zur Antwort für die Gunners! Nelson wird rechts in den Strafraum geschickt und hat jede Menge Optionen, wählt aber die schlechteste und spielt den Ball in die Füße der LFC-Abwehr. Im Gegenzug wird auch Liverpool wieder gefährlich, Martínez pflückt eine Mané-Flanke aber gerade noch rechtzeitig weg.

20 Tooor für Liverpool FC, 0:1 durch Sadio Mané

Fast folgerichtig gehen die Gäste in Führung! Andrew Robertson gewinnt nahe der Mittellinie ein wichtiges Kopfballduell und startet durch. Roberto Firmino schickt den Linksverteidiger steil in die Box und Sadio Mané muss die perfekte Hereingabe seines Kollegen am Fünfer nur noch über die Linie drücken.

18 Arsenal zieht sich jetzt zu weit zurück. Die Hausherren werden in den eigenen Sechzehner gedrängt und können sich derzeit ausschließlich mit langen Bällen befreien.

15 Der LFC hat bisher ein optisches Übergewicht und auch mehr Ballbesitz als die Gastgeber. Im letzten Drittel fehlt es Salah & Co. aber noch an Zielstrebigkeit. Die einzige echte Chance resultierte eben aus dem Patzer von Martínez.

13 Sekunden später tut sich Martínez die Kugel dann fast selbst rein! Der Gunners-Keeper hat nach einem Rückpass eigentlich genug Zeit, zögert aber und hat dann plötzlich Roberto Firmino vor der Nase. Der Brasilianer blockt den Schuss des Torwarts nahe des Elfers mit dem Fuß und die Kugel klatscht an den linken Pfosten!

12 Rob Holding tritt Sadio Mané 25 Meter vor dem eigenen Tor von hinten ebenso auffällig wie unnötig in die Ferse und schenkt den Gästen einen Freistoß in aussichtsreicher Position. Daraus machen die Reds allerdings wenig, denn Andrew Robertson flankt von halblinks geradewegs in die Arme von Emiliano Martínez.

10 Die ersten beiden Ecken der Klopp-Truppe bringen keine Gefahr. Dennoch setzen die Gäste sich gleich wieder vorne fest und bleiben am Drücker.

8 Die Gunners haben den druckvollen Auftakt der Gäste gut überstanden und machen es jetzt ihrerseits gut. Arsenal läuft auch sehr früh an und lässt Liverpool nicht in Ruhe aufbauen.

6 Reiss Nelson holt dann beim ersten Vorstoß überhaupt die erste Ecke für Arsenal heraus. Diese wird zunächst kurz ausgeführt, dann folgt aber doch die Flanke auf den zweiten Pfosten, wo Cédric Soares an die Kugel kommt, per Kopf aber keinen Mitspiele findet.

4 Die Reds machen sofort Dampf und attackieren Arsenal schon am eigenen Strafraum. Die Hausherren kommen überhaupt noch nicht vorwärts und werden durchgehend unter Druck gesetzt.

2 Arsenal beginnt taktisch trotz der ganzen Veränderungen mit einer Dreierkette, in der Tierney und Holding David Luiz flankieren. Liverpool spielt im gewohnten 4-3-3.

1 Der Ball rollt! Arsenal kickt zuhause wie gewohnt in rot und weiß, Liverpool tritt heute ganz in schwarz an.

1 Spielbeginn

Langsam aber sicher wird es spannend im Emirates! Bleiben die Reds auf Rekordkurs oder können die Gunners dem Meister nochmal ein Bein stellen? Schiedsrichter der Partie ist Paul Tierney, der die Teams in diesem Moment bereits auf dem Rasen begrüßt. Gleich gehts los!

Jürgen Klopp belässt es auf der anderen Seite bei zwei Wechseln und schickt vier Tage nach dem unerwarteten Punktverlust gegen Burnley die volle Kapelle auf den Rasen. Trent Alexander-Arnold und Alex Oxlade-Chamberlain rücken für die Youngsters Neco Williams und Curtis Jones (beide Bank) ins Team. Fabinho soll im Mittelfeld die Fäden ziehen, Naby Keïta bleibt nur die Reservistenrolle. Vorne soll es einmal mehr das altbewährte Trio aus Sadio Mané, Mohamed Salah und Roberto Firmino richten.

Auch heute ist Özil bei den Gastgebern erwartungsgemäß nicht im Kader. Ebenfalls zumindest nicht von Beginn an auf dem Platz steht überraschend Pierre-Emerick Aubameyang. Der Toptorjäger der Gunners fällt ebenso wie sein einstiger Bundesliga-Rivale Sead Kolašinac, Shkodran Mustafi, Dani Ceballos und Héctor Bellerín (alle Bank) einer mächtigen Rotation von Coach Arteta zum Opfer. Rob Holding, Cédric Soares, Torreira, Reiss Nelson und Bukayo Saka rücken in die Startelf.

Der FC Liverpool befindet sich weiter auf Rekordjagd. 100 Punkte erreichte Manchester City in der Saison 2017/18, diesen Wert will Jürgen Klopp mit seiner Mannschaft toppen. Bestenfalls können die Reds bei drei Siegen aus drei verbleibenden Spielen auf 102 Zähler kommen. Der Anfang soll bei Arsenal gemacht werden. Im Hinspiel gewann Liverpool mit 3:1 durch einen Doppelpack von Mohamed Salah und einen Kopfballtreffer vom Ex-Schalker Joel Matip.

Nach zwei sieglosen Spielen in Folge und dem erfolgreichen Einspruch von City rückt Europa für Arsenal in weite Ferne. "Ich bin enttäuscht und sehr frustriert", sagte Trainer Mikel Arteta nach dem 1:2 im Derby bei den Tottenham Hotspurs. "Punktemäßig war das ein Rückschlag." Abermals stand der ehemalige Nationalspieler Mesut Özil dabei nicht im Kader. Der Topverdiener mit über 390000 Euro pro Woche wird den Verein möglicherweise am Saisonende verlassen. Im Gespräch sind Wechsel in die MLS oder die türkische SüperLig.