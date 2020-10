45 Halbzeitfazit:

Zwischen Liverpool und Sheffield geht es mit einem 1:1 in die Kabinen. Die Reds hatten dabei nach zwei Minuten die erste große Chance auf die Führung, die Mané liegen ließ. Kurze Zeit später hatte der LFC erneut kein Glück mit dem VAR, der den Gästen einen diskutablen Elfmeter zugestand. Fabinho hatte McBurnie an der Strafraumgrenze gelegt. Berge sorgte vom Punkt für die Führung, die Sheffield in der Folge sogar hätte ausbauen können. Mehr oder weniger aus dem Nichts kamen die Gastgeber durch Roberto Firminos Abstauber zum Ausgleich. Somit bleibt für den zweiten Abschnitt alles offen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Robertson setzt über links zum Sprint an und wird postwendend von Diogo Jota in den Strafraum geschickt. Von der Grundlinie bringt der Linksverteidiger den Ball ins Zentrum, wo Basham jedoch vor Roberto Firmino an der Kugel ist und das Leder aus der Gefahrenzone befördert.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44 Der Treffer tut den Reds sichtlich gut. Die Elf von Jürgen Klopp drückt nun nochmal und will vor dem Pausenpfiff die Führung.

41 Tooor für Liverpool FC, 1:1 durch Roberto Firmino

Liverpool kommt zum Ausgleich! Henderson flankt aus dem rechten Halbfeld punktgenau in Richtung zweiten Pfosten, wo Mané hochsteigt und aus fünf Metern die Kugel aufs Gehäuse bringt. Ramsdale kann die Arme hochreißen und diesen Versuch abwehren. Jedoch setzt Roberto Firmino nach und drückt den Abpraller von der Fünfmeterlinie aus mit rechts ins leere Tor.

41 George Baldock liefert in der ersten Hälfte ein sehr starkes Spiel ab. Immer wieder schaltet sich der rechte Abwehrmann in die Offensive mit ein und sorgt für Gefahr, nun klärt er defensiv sehr aufmerksam mit einer Grätsche gegen Sadio Mané.

38 Zum dritten Mal an diesem Abend will Sheffield einen Strafstoß haben. Baldock zieht von der rechten Seite in den Sechzehner und gibt dann an die Strafraumkante zurück zu Berge, der sich die Murmel an Diogo Jota vorbeilegt und dann zu Boden geht. Ein minimaler Kontakt ist da, das reicht jedoch nicht für einen Elfmeterpfiff.

35 So kann es gehen. Salah startet über die rechte Seite schön in den Sechzehner und wird mit einem tollen Lupfer von Alexander-Arnold akkurat bedient. Am Fünfmetereck zieht der Ägypter ab, doch Egan wirft sich in den Abschluss und blockt den Versuch zur Ecke, die jedoch für keine Gefahr sorgt.

33 Roberto Firmino lässt sich aktuell immer mal wieder ins Mittelfeld zurückfallen, um das Spiel anzukurbeln. Den Gastgebern fehlt es gegen die massierte Defensive der Gäste noch an der zündenden Idee.

30 Technischer Fehler bei Joe Gomez, dem eine Ballannahme misslingt. Oliver McBurnie hat darauf gelauert und spritzt dazwischen, doch der Defensivmann kann die Situation noch so gerade entschärfen und die Murmel zu Fabinho weiterleiten.

27 Bis hierhin ist es ein sehr engagierter Auftritt der Gäste. Sheffield ist in den Zweikämpfen da und hält sehr gut dagegen. Die Führung geht absolut in Ordnung.

24 Nächste dicke Möglichkeit auf das 2:0! Baldock schaltet sich wiederholt über die rechte Flanke mit in die Offensive ein. Seine Hereingabe landet am zweiten Pfosten bei Osborn, der das Spielgerät aus elf Metern direkt aufs Tor feuert. Alisson reißt die Fäuste hoch und wehrt den Versuch ab.

21 Und die Blades werden erneut gefährlich! Basham spielt erneut einen schönen Ball, diesmal diagonal auf die linke Seite zu McBurnie, der aus abseitsverdächtiger Position startet und die Kugel links im Strafraum annimmt und aus acht Metern und spitzem Winkel abzieht. Der Abschluss trudelt knapp rechts am Pfosten vorbei.

20 Sheffield fordert erneut einen Elfmeter! Basham schlägt einen Ball klasse in den Lauf von Baldock, der über rechts durchgestartet ist. An der Grundlinie gibt er den Ball ins Zentrum, wo Robertson die Hereingabe abblockt. Der Liverpooler war zwar mit der Hand am Ball, wird allerdings aus kürzester Distanz angeschossen. Es ist vertretbar da nicht auf den Punkt zu zeigen.

18 Infolge eines Liverpooler Freistoßes herrscht kurz Unordnung im Strafraum Sheffields. So kommt Wijnaldum zentral am Strafraumrand an den Ball und zieht mit links ab, verfehlt das Gehäuse allerdings deutlich.

16 Das ist natürlich eine kalte Dusche für den englischen Meister. Die Reds sind eigentlich stark ins Spiel gestartet. Wie sieht nun die Antwort aus?

13 Tooor für Sheffield United, 0:1 durch Sander Berge

Berge übernimmt die Verantwortung und verlädt Alisson ganz cool. Der Mittelfeldmann schiebt souverän flach ins rechte Eck.

12 Der VAR hat die Situation noch einmal gecheckt und stimmt Referee Mike Dean um! Das Foul war wohl doch genau auf der Sechzehnmeterlinie. Es gibt Elfmeter!

10 Fabinho legt McBurnie per Grätsche knapp vor dem eigenen Strafraum und trifft Ball und Gegner. Das Foul war wohl haarscharf vor der Sechzehnmeterlinie. Doch es gibt wohl Freistoß. Das ist eine exzellente Position zentral vor dem Tor.

7 Fabinho spielt mit dem Feuer und geht als letzter Mann ins Dribbling gegen Brewster. Der Liverpooler kann die Kugel so gerade noch behaupten und zu Alisson zurückspitzeln, der den Ball letztlich humorlos nach vorne haut.

6 Die Reds machen hier vom Anpfiff weg richtig Dampf und wollen keinen Zweifel an ihrer Favoritenrolle lassen. Sheffield muss sich erstmal reinfinden.

3 Gelbe Karte für John Lundstram (Sheffield United)

Es setzt früh die erste Gelbe Karte der Partie. Lundstram senst Salah an der Mittellinie völlig übermotiviert um und kassiert zu Recht die Verwarnung.

2 Erste dicke Chance für den Favoriten. Robertson spielt einen tollen Ball in die Tiefe zu Mané, der über links durchstartet. Ramsdale kommt sehr weit aus seinem Kasten raus. Der Senegalese legt das Leder am Gäste-Schlussmann vorbei in Richtung Tor. Doch vor der Linie kommt Egan angerauscht und haut das Spielgerät raus.

1 Das Spiel läuft! Die Gäste haben in grünen Trikots angestoßen, Liverpool ist klassisch in rot unterwegs.

1 Spielbeginn

Auf der anderen Seite nimmt Sheffields Coach Chris Wilder ebenfalls drei Veränderungen in der Anfangsformation vor. Ethan Ampadu rückt für Max Lowe in die defensive Dreierkette. Vor der Abwehr ersetzt Ben Osborn Oliver Norwood. Außerdem stürmt Liverpool-Leihgabe Rhian Brewster von Beginn an für David McGoldrick.

Im Vergleich zum 1:0-Erfolg in Amsterdam wechselt LFC-Coach Klopp dreimal. Henderson und Diogo Jota ersetzen Milner und Jones. Zudem kann Klopp wieder auf seine etatmäßige Nummer eins bauen. Alisson ist nach einer verletzungsbedingten Zwangspause für Adrián zurück zwischen den Pfosten.

Bei den Gästen aus Sheffield ist die Lage ernst. Als Aufsteiger landete United in der vorigen Spielzeit auf einem mehr als respektablen neunten Platz. In dieser Spielzeit hat Sheffield nach fünf Partien erst einen Zähler auf dem Konto, den man sich letzte Woche mit einem 1:1 gegen Fulham erkämpfte. Wir sind gespannt, wie die Gäste die heutige Aufgabe angehen werden.

Nach der herben 2:7-Klatsche bei Aston Villa fanden die Jungs von Jürgen Klopp wieder ein wenig in die Spur. Unter der Woche feierten die Reds einen knappen 1:0-Erfolg bei Ajax Amsterdam. Vorigen Spieltag trennte man sich in einem intensiven Derby gegen den FC Everton mit 2:2. Dabei verlor man allerdings Abwehrsäule Virgil van Dijk, der mit einer Knieverletzung lange ausfallen wird und auch als Führungsspieler für den englischen Meister nur schwer zu ersetzen ist.