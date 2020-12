Auch dieser Freistoß sorgt für Gefahr. Erst ist es Gabriel, der am ersten Pfosten noch klären kann, ehe der Nachschuss von Taylor aus 17 Metern zur Ecke geblockt wird. Bei dieser Ecke von rechts auf den zweiten Pfosten gewinnt Tarkowski das Kopfballduell, setzt das Leder aber einen Meter über die Querlatte der Gunners hinweg.

Kaum im Spiel legt Ainsley Maitland-Niles auf der rechten Abwehrseite Dwight McNeil. Die Gelbe Karte bleibt ihm zwar erspart, dafür hört er sich vom Unparteiischen ein paar deutliche Worte an.

Tooor für Burnley FC, 0:1 durch Pierre-Emerick Aubameyang (Eigentor) Jetzt kann die fällige Ecke endlich ausgeführt werden und nun kommt es richtig dick für die Londoner, die wegen eines Eigentors von Pierre-Emerick Aubameyang mit 0:1 ins Hintertreffen geraten. Der Gabuner gewinnt zwar am ersten Pfosten das Kopfballduell gegen Brownhill, lenkt das Leder aber mit dem Hinterkopf völlig unglücklich aufs lange Eck, wo es direkt neben dem Pfosten einschlägt. Keine Abwehrchance für Leno.

Nach Barnes-Foul lässt der Schiedsrichter Vorteil für die Gunners laufen. Bellerín schickt Aubameyang über rechts, der in den Sechzehner eindringt und aus spitzem Winkel einen harten Schuss aufs Torwarteck abgibt. Pope steht allerdings gut und kann das Spielgerät wegfausten.

Der Platzverweis zeigt Wirkung. Die Gunners, die im zweiten Durchgang praktisch im Minutentakt Chancen kreierten, kommen nun kaum noch aus der eigenen Hälfte heraus. Auf einmal ist Burnley am Drücker.

Mikel Arteta muss natürlich auf die Lücke reagieren, die Xhakas unnötiger Platzverweis in die Mannschaft reißt. Er nimmt einen seiner Stürmer vom Platz und bringt mit Dani Ceballos einen weiteren Mittelfeldspieler.

58

Rote Karte für Granit Xhaka (Arsenal FC)

Der Unparteiische schaut sich die Szene selbst noch einmal an. Xhaka brennen in der Rudelbildung die Sicherungen durch, wie die Bilder klar belegen. Nach seinen Provokationen stößt Westwood ihn etwas um, woraufhin Xhaka ihn am Hals würgt. Der Unparteiische nimmt deshalb die Gelbe Karte offiziell zurück und zeigt dem Schweizer stattdessen glatt Rot. Ein Bärendienst für seine Mannschaft.