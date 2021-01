56 Aber auch die Schwalben bleiben dran! Nach einer harten Hereingabe von rechts kommt Ben White in der Mitte als Abpraller an den Ball, aber Lloris kann die Billardkugel irgendwie festmachen.

54 Da war die Gelegenheit! Nach einer langen Ecke auf den zweiten Pfosten kommt Vinicius zum Kopfstoß, aber Keeper Sanchez macht sich bei den Seagulls breit und kann spinnenartig abwehren.

52 Tottenham wird stärker und kann Brighton erstmals ins letzte Drittel drängen. Noch kommen die Bälle nicht durch, aber eine gute Chance bahnt sich an.

50 Brighton kombiniert nach wie vor gut und will die neuen Räume durch den Wechsel bei den Spurs für Konter nutzen. Tottenham muss jetzt die Ballkontrolle wiedergewinnen, noch ist nichts verloren.

47 Weiter geht's, Mourinho reagiert einmal und bringt Mittelstürmer Carlos Vinícius für Innenverteidiger Davinson Sánchez - klingt nach klarer Ansage, aber das wird auch einen Systemwechsel nach sich ziehen.

46 Einwechslung bei Tottenham Hotspur: Carlos Vinícius

46 Auswechslung bei Tottenham Hotspur: Davinson Sánchez

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Pause im Amex Stadium zu Brighton, die Gastgeber führen nach 45 Minuten vollkommen verdient mit 1:0 gegen die Tottenham Hotspur. Nach ordentlichem Beginn der Spurs warnte zunächst ein Pfostenschuss von Pascal Groß vor, dann übernahmen die Seagulls endgültig das Kommando und erzielten folgerichtig die Führung. Auch danach hatten die Blau-Weißen die besseren Chancen und drängten Tottenham immer wieder aus einer kompakten Defensive heraus in Kontersituationen. Den Spurs fehlt es an allem, was erfolgreichen Fußball ausmacht, José Mourinho wird in der Kabine überdeutlich werden.

45 Ende 1. Halbzeit

42 Nach wie vor dominieren die Seagulls, Tottenham wankt in die Kabinen. Mourinho wird deutliche Worte sprechen müssen mit seinem Team, denn in dieser Saison lagen die Spurs bisher relativ selten zurück.

38 Die Spurs verteidigen die unzähligen Ecken der Gastgeber souverän weg - sie kassieren ligaweit die wenigsten Gegentreffer nach Eckbällen und beweisen das auch heute. Aber es hakt im Offensivspiel.

36 Brighton macht das Spiel breit und lässt Tottenham hier laufen - aktuell ist nicht zu sehen, wer im Abstiegskampf steckt und wer in die Champions League will.

33 Wieder gut und schnell gespielt von den Blauen! Leandro Trossard wird schnell auf den rechten Flügel geschickt, bevor er in die Mitte spielt und den bulligen Neal Maupay findet, aber dessen Schuss aus der Drehung wird geblockt.

31 Erster Abschluss der Gäste! NDombèlé mit einem langen Ball bei einem Konter auf Son, dieser findet Bergwijn auf der rechten Seite, aber gestellt von einem Gegner haut der Niederländer die Kugel rechts vorbei.

29 Keine Tiefe, keine Schnelligkeit, keine Ideen. Tottenham beißt sich gegen die Schwalben in Blau die Zähne aus. Aber es ist nicht so, dass Brighton hier nur hinten drin steht, sie spielen sehr gut und mutig mit.

25 Brighton kommt immer wieder zu Eckbällen, die Groß scharf hineinbringt. Aber noch können die Seagulls nach dem Treffer nicht mehr richtig gefährlich werden für Lloris im Kasten.

22 Mourinho bebt an der Seitenlinie - und das zurecht! Die Spurs lassen sich viel zu einfach ausspielen und bringen noch gar keinen Druck hinter die letzte Linie.

20 Die Spurs sind nun erst recht verunsichert, das hatte sich bereits in den letzten Minuten abgezeichnet. Tottenham kommt kaum ins letzte Drittel, während Brighton auch spielerisch überzeugt.

17 Tooor für Brighton & Hove Albion, 1:0 durch Leandro Trossard

Ganz stark gemacht von Pascal Groß! Der Deutsche leitet das Tor selbst ein, spielt einen überlegten Doppelpass auf der rechten Seite, läuft super ein und behält dann die Übersicht für Trossard in der Mitte, der nur noch aus zehn Metern einschieben muss.

15 Brighton wirkt gefährlicher, Groß zieht einen Freistoß von rechts per Bogen hinein - obwohl das nichts einbringt, wirkt Tottenham jetzt zu passiv.

13 Guter Versuch! Alexis Mac Allister, Argentinier mit britischem Namen, probiert es mal aus der zweiten Reihe und visiert das rechte Kreuzeck an - aber der Ball geht letztlich doch gut zwei Meter über die Stange.

10 Die Spurs wirken noch zu behäbig im Aufbau - sie haben zwar viel Ballbesitz, schaffen es aber noch nicht, die schnellen drei Spitzen entsprechend ihren Stärken einzusetzen. Die Seagulls stehen sehr tief.

7 Viel gelingt den Gastgebern bis dato nicht, aber die größte Chance des Spiels hatten sie dennoch. Tottenham lässt sich davon aber noch nicht aus der Ruhe bringen und baut ruhig auf.

4 Brighton an den Pfosten! Erster Vorstoß der Seagulls, Maupay macht einen langen Ball fest, findet den nachrückenden Trossard, der wiederum Groß in der Mitte findet - und der Deutsche spitzelt das Ding irgendwie im Fallen in Richtung langen Pfosten, an den der Ball dann auch knallt - Lloris schaute da nur hinterher.

3 Die Spurs beginnen wie erwartet dominant, ein erster Pass auf die rechte Seite von Son findet Bale allerdings nicht - in den Rücken des Walisers gespielt. Bei Tottenham stehen heute übrigens ganze drei Waliser auf dem Platz.

1 Der Ball rollt an der englischen Südküste - Brighton in Blau und Weiß, Tottenham in weißen Trikots und dunklen Hosen.

1 Spielbeginn

Bei den Seagulls steht erneut Pascal Groß im Mittelfeld in der Startelf, dazu findet sich mit dem bulligen Franzosen Neal Maupay der mit sieben Treffer beste Torjäger der Blau-Weißen in der Spitze. Danny Welbeck, der wohl bekannteste Name des Kaders, feällt nach wie vor mit einer Knieverletzung aus, kann aber wohl nächste Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Bei den Spurs fehlt heute Abend Toptorjäger Harry Kane nach seiner Knieverletzung, die er gegen Liverpool erlitt. Für ihn läuft heute Rückkehrer Gareth Bale auf, der laut Mourinho jedoch kein Eins-zu-Eins-Ersatz sein soll, da Bale eher über die rechte Seite kommen soll. In der Mitte soll Son für die Tore sorgen, während Bergwijn über links für die entsprechenden Zuspiele sorgen soll. Im Mittelfeld bleibt es massiv mit Højbjerg, NDombèlé und Sissoko, während Mourinho hinten wieder mit drei Mann verteidigt.

Die Gastgeber empfangen die Spurs heute Abend nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzend. Obwohl die Seagulls eine ordentliche Saison spielen und vor allem spielerisch meist zu überzeugen wissen, stehen sie nach wie vor ohne Heimsieg in dieser Premier League-Spielzeit da. Vor allem die vielen Remis vor heimischer Kulisse drücken Brighton immer wieder nach unten - so fehlt der Befreiungsschlag bis heute. Immerhin beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang vier Punkte - eine weitere Niederlage heute gegen Tottenham wäre also zumindest kein Beinbruch.

Die Spurs wollen oben dran bleiben und müssen dafür das Auswärtsspiel bei den heimschwachen Seagulls für sich entscheiden, daran besteht kein Zweifel. Obwohl Tottenham im Meisterrennen mittlerweile schon erheblich zurückgefallen ist, soll es für das Team von José Mourinho zumindest die Königsklasse sein am Ende der Spielzeit. Mit einem Sieg in Brighton wären sie bei einem Spiel weniger wieder auf drei Punkte dran auf Platz vier. Zuletzt gab es im direkten Duell gegen Liverpool allerdings einen herben Rückschlag bei der 1:3-Heimniederlage.