"It's coming home" – Diese Hoffnung haben die Fans im Mutterland des Fußballs seit 50 Jahren bei jedem großen Turnier, bei dem ihr Team die Vorrunde übersteht. Nie war die Überzeugung in England aber so groß wie diesmal. Schon in der Gruppenphase hinterließen die Three Lions einen überzeugenden Eindruck. Vor allem die Defensive um John Stones und Harry Maguire war nicht zu überwinden, während vorne der nimmermüde Raheem Sterling und Premier-League-Torschützenkönig Harry Kane wirbelten.