Halbzeitfazit Pause in Baku! 0:0 zwischen Wales und der Schweiz. Die Eidgenossen sind zwingender und drängen die Dragons tief in die gegnerische Hälfte, aber es fehlt noch ein Tor. Von den Mannen von der Insel kommt offensiv noch sehr wenig. Sie können sich noch nicht entscheidend vor dem Tor von Yann Sommer in Szene setzen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

44 Nächste gute Gelegenheit für Seferovic

44 Embolo behauptet den Ball gut mit demn Rücken zum Tor, obwohl Mepham ihn ordentlich am Trikot bearbeitet. Am Ende legt er ab zu Seferovic, aber der jagt die Kugel über das gegnerische Gehäuse.

41 Den Freistoß bringt Shaqiri mit dem linken Fuß in den Sechzehner, doch am langen Pfosten hilft Bale mit aus und klärt die Hereingabe.

41 Guter Ball von Akanji, der Mbabu in Szene sitzt. Dieser jedoch wird auf der halbrechten Seite gelegt. Klarer Fall, das gibt einen Freistoß.

41 Die verteidigen die Waliser gut, aber sie können sich auch nicht befreien. Die Schweiz ist dominant in der gegnerischen Hälfte. Wales taucht kaum mehr vor dem Tor von Yann Sommer auf.

40 Seferovic jagt den Ball über das Tor

40 Seferovic probiert es aus 17 Metern, aber der Schuss geht über das Tor der Dragons.

38 Sieben Minuten sind noch bis zur Halbzeit und was diesem Spiel und vor allem den Schweizern noch fehlt, sind zwingende Torchancen. Die Eidgenossen können aus ihrer Überlegenheit wenig Kapital schlagen, was aber auch an den tief stehenden und gut organisierten Gegnern liegt.

36 Die Waliser machen gerade etwas zu wenig, die Schweizer kommen wieder wieder gefährlich vor das gegnerische Tor. Das 1:0 für die Eidgenossen rückt immer näher.

35 Embolo zieht von der Strafraumgrenze direkt ab, aber sein Schuss wird abgeblockt und geht zur Ecke.

34 Der Zweikampf, der zur Gelben Karte führte war allerdings einer der wenigen Lichtblicke der Waliser. Die Dragons lassen sich in dieser Phase in die eigene Hälfte drängen und haben kaum Entlastung.

31 Bale bringt den Freistoß knapp vor dem linken Strafraumeck rein, aber er geht an allen Mit- und Gegenspielern vorbei und am Ende ins Toraus.

30 Gelbe Karte für Fabian Schär (Schweiz)

Auf der rechten Seite der Schweizer geht James ins Dribbling und zieht an Schär vorbei, der sich nur noch mit einem Foul zu helfen weiß. Kurz vor der Strafraumgrenze geht Gelb da absolut in Ordnung.

29 Shaqiri hat Platz und nähert sich dem Waliser Strafraum, hat Mitspieler rechts und links, aber dann kommt der Pass nicht an. Da wäre mehr drin gewesen.

27 Seferovic steht mit dem Rücken zum Tor, dreht sich um den Gegenspieler und zieht das Leder aus 16 Metern auf den Kasten der Briten. Aber die Kugel streicht knapp neben das Tor.

24 Xhaka mit einem Schuss, aber der geht drei Meter am Waliser Tor vorbei.

22 Die Schweizer ziehen das Tempo an. Am Ende springt ein Kopfball von Seferovic heraus, aber der kriegt die Kugel nicht auf das Tor.

21 Schär bringt das Leder mit einem artistischen Hackentrick auf das Waliser Tor, aber Ward pariert im Tor glänzend.

20 Jetzt gibt es die erste Ecke für die Schweizer von rechts.

19 Moore ist wieder mit von der Partie.

17 Moore hat sich nach einem Kopfballduell am Kopf verletzt. Er wird draußen behandelt und bekommt einen Verband, damit er gleich weiter machen kann.

15 Erste große Chance in diesem Spiel: Moore schraubt sich nach einer Flanke von James links in die Luft und köpft scharf auf das Tor, der Schweizer Schlussmann Sommer, muss sich mächtig strecken und lenkt das Leder über die Latte.

13 Bale zirkelt von rechts eine Flanke in Richtung Schweizer Tor, aber die Hereingabe wird immer länger, geht an Freund und Feind vorbei und dann ins Toraus.

11 Xhaka versucht es mal aus der zweiten Reihe, aber dann schießt der Ex-Bayer mit Seferovic den eigenen Mann an.

9 Die Schweizer versuchen sich mit langen Ballpassagen langsam dem Waliser Tor anzunähern, aber sie suchen noch die Lücke in der Defensive. Bisher gibt es kein Durchkommen.

8 Wales' Mepham räumt Embolo ab, aber es war ein faires Einsteigen. Der Verteidiger hatte vorher klar den Ball gespielt.

6 Rodriguez bringt die Kugel von der linken Seite auf den zweiten Pfosten, wo Mbabu zum Kopfball geht. Sein Versuch wird jedoch abgefälscht und geht neben den Kasten.

3 Die Waliser mischen in den ersten Minuten schon recht forsch mit. Sie lauern nicht, sondern suchen auch den Weg nach vorne.

1 Erste Flanke von James von links in den Schweizer Strafraum, aber Yann Sommer, der Keeper der Eidgenossen, pflückt die Kugel sicher runter.

1 Spielbeginn

Kurz vor Anpfiff gehen alle Akteure auf dem Feld aber noch einmal auf die Knie und demonstrieren gegen Rassismus.

Dann kann es jetzt auch losgehen! Alle Akteure sind bereit.

30.000 Zuschauer sind hier heute zugelassen und freuen sich bei sommerlichen 30 Grad auf einen hoffentlich gutes Fußballspiel.

Beide Mannschaften betreten den Rasen vom Nationalstadion in Baku, aber in Corona-Zeiten natürlich versetzt: Zuerst Wales, angeführt von Gareth Bale. Danach folgt die Schweiz.

Der Unparteiische ist bei dieser Partie der Franzose Clement Turpin.

Ein Blick auf die Aufstellungen: Bei der Schweiz setzt Nationaltrainer Vladimir Petkovic auf fünf aktuelle und fünf Ex-Bundesliga-Profis. Ergänzt wird die Schweizer Anfangsformation durch Freuler von Atalanta Bergamo.

Auch die Schweizer haben eine starke Länderspielserie. Alle fünf Partien in 2021 haben sie gewonnen. Das wollen sie heute fortzusetzen.

Aber umso imponierender ist die Bilanz aus diesen 13 Spielen: Sieben Siegen stehen drei Unentschieden und nur drei Niederlagen gegenüber.

Zuletzt war aber vor allem das Torschießen ein Problem der Waliser: Seit dem Länderspiel-Restart im September 2020 erzielten sie in 13 Partien nur magere zehn Tore.

Die Schweiz kommt mit ordentlich Bundesliga-Erfahrung daher. Insgesamt elf Bundesliga-Profis stehen im Kader der Eidgenossen. Nachdem zuletzt dreimal in Folge im Achtelfinale Endstation war, wollen die eingespielten Schützlinge von Vladimir Petkovic die erste K.-o.-Runde diesmal überstehen und unter die letzten Acht.

Die Waliser haben ihre Stärke vor allem im Umschaltspiel und setzen dabei natürlich auch auf ihren Kapitän Gareth Bale. Mit James steht ein weiterer Hoffnungsträger in der Offensive ebenfalls in der Startelf.

Die Schweizer gelten zusammen mit Italien als Favorit in der Gruppe A. Allerdings sollten die Eidgenossen die Waliser heute nicht unterschätzen, bei der letzten EM 2016 stürmten sie bis ins EM-Halbfinale, wo erst gegen den späteren Europameister Portugal Schluss war.