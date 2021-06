Mário Fernandes muss raus. Tschertschessow bringt Vyacheslav Karavaev für ihn. Ein positionsgetreuer Wechsel, wie man so schön sagt.

Langer Ball der Finnen auf Pohjanpalo - Keeper Safonov passt aber auf und klärt außerhalb des Sechzehners in bester Manuel-Neuer-Manier mit dem Kopf.

Auf beiden Seiten hat man den Eindruck, dass die Abwehrreihen nicht so sattelfest stehen. Ein 0:0-Spiel sieht jedenfalls anders aus ...

Tolle Szenen in St. Petersburg - wer hätte das erwartet?! Die Russen mit einem Pfostentreffer - allerdings aus Abseitsposition. Im Gegenzug verpasst Pohjanpalo den richtigen Zeitpunkt, abzuschließen und verdribbelt sich.

Okay, so langsam kristallisiert sich heraus, dass die Sbornaja hier die Initiative übernimmt. Finnland setzt wieder auf Gegenstöße.

Magomed Ozdoev mit der großen Chance zur Führung. Da haben sich die Russen mal toll in den Strafraum kombiniert, nochmal quergelegt, aber der Mann von Zenit St. Petersburg verzieht.

Wow, was für ein Start in diese Partie! Man hätte es den Finnen irgendwie gegönnt, wenn sie hier in Führung gegangen wären.