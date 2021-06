Halbzeit-Fazit Die Niederlande führt zur Pause gegen Österreich mit 1:0. Die Führung geht in Ordnung. Die Gastgeber haben mehr und die besseren Chancen. David Alaba verursachte in der 11. Minute nach Videobeweis einen Foulelfmeter, den Depay souverän verwandelte. Österreich ist offensiv zu harmlos. Die Niederlande konnte sich sogar eine Phase von Passivität leisten. Bleibt es dabei, wären die Oranjes als Gruppensieger vorzeitig weiter!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Zuletzt haben die Gastgeber aber noch einmal ordentlich Betrieb gemacht.

44 De Jong erobert den Ball gegen Schlager im defensiven Mittelfeld - mit Mühe kann Österreich dann doch noch klären.

43 Falls jemand das Tor von Belgien eben gesehen hat, als De Bruyne uneigennützig quer auf Thorgan Hazard legte ... das war eben bei Weghorst so ähnlich. Nur nicht so erfolgreich am Ende. Vielleicht war Depay vom Querpass ein wenig überrascht.

41 Nächste Chance für die Gastgeber! Die Oranjes spielen sich links durch, der Ball kommt nach innen, wo dann aber Ulmer beim Schuss von Wijnaldum noch mit dem Fuß retten kann.

40 Wahnsinn! Riesenchance für die Niederlande! Aber kein Tor! Bei einem schnellen Angriff legt Weghorst vor dem Fünfer noch einmal quer auf Debay, der die Kugel aber von halblinks drüber zieht.

38 Österreich spielt hier ordentlich mit und irgendwie fängt man an, ihnen ein Tor zu gönnen. Die Gastgeber doch sehr passiv in dieser Phase. Nun sind auch erste Pfiffe zu hören.

37 Weder drei, noch zwei oder einen: Keinen einzigen ...

36 Dass Alaba einen Elfmeter verursacht, darf übrigens gut und gerne als eine Art "tragischer Zufall" bezeichnet werden. Wie viele Elfmeter hat er in seinen 298 Bundesliga-Spielen verursacht?

35 Hinteregger nimmt Maß! Von halblinks wuchtig - nur knapp drüber! Der Frankfurter hat ja einen ordentlichen "Bums".

33 Sabitzer von RB Leipzig versucht immer wieder Angriffe zu initiieren. Ein langer Ball nach links gerät zu lang.

32 De Vrij stoppt Baumgartner mit dem Körper: Freistoß von links, aber die Gäste kommen dann doch nicht zum Abschluss.

31 Kurios: Österreich mit einem Tick mehr Ballbesitz.

29 Wieder Österreich: Sabitzer in die Lücke auf Baumgartner, der da fast zum Abschluss gekommen wäre! De Ligt kann ihn dann doch noch ablaufen bzw. weggrätschen. Eine Kombi aus beidem. De Ligt war mit 17 schon Kapitän bei Ajax.

28 Erste Chance Österreich: Baumgartner kommt von links in den Strafraum, zieht den Ball aufs Tor, aber de Ligt stoppt die durchaus wuchtig geschossene Kugel. Der Turiner ist kurz benommen, es geht aber weiter.

27 Heimspiel-Atmosphäre in Amsterdam. Es ist nicht die ganz große Euphorie, aber es ist doch eine gewisse Lautstärke zu vernehmen.

24 Depay knallt den Ball von rechts vor Dragovic ans Außennetz. Der Schiedsrichter-Assistent hatte die Fahne gehoben. Ober nicht ganz klar, ob es wirklich Abseits gewesen wäre bei einem Treffer.

23 Auch wenn de Jong dann am Ende gestoppt wird ... wie er da um zwei Gegner kurvte, das sah schon fein aus. Beim FC Barcelona brauchte er etwas Anlauf, aber zuletzt wurde er mit Granden wie Xavi oder Iniesta verglichen. .

23 Der Münchner räumt einiges ab dahinten.

22 Alaba läuft Weghorst ab. Die Schnelligkeit ist ja eine Qualität des künftigen Ex-Bayern-Akteurs.

20 Bleibt es dabei, wäre die Niederlande als Gruppensieger weiter. Und Nordmazedonien wäre raus.

19 25 bis 33 Auslastung sind es heute übrigens in Amsterdam. Die Fans sind jetzt natürlich gut dabei. Wir sind gespannt auf die Auslastung. Es war ja nicht immer alles ausgeschöpft. Im Gegenteil.

17 Bei einem Schuss von van Aanholt von links ist Bachmannn auf dem Posten.

16 Foda haderte auf der Bank mit dem Gegentor. Ausgerechnet Alaba, dessen defensive Rolle ja ohnehin umstritten ist. Mit dessen Vorstellung gegen Nordmazedonien war Foda aber zufrieden.

14 Gelbe Karte für Marten de Roon (Niederlande)

15 Seit seinem Debüt im Oktober 2018 ist Dumfries Stammspieler bei Oranje. Im März 2014 war er auch bei zwei Länderspielen für die Karibikinsel Aruba dabei. Die gehört zu den Niederlanden.

12 Dumfries ist damit zum vierten Mal an einem Tor der Niederländer beteiligt! Denezl Dumfries spielt beim PSV Eindhoven unter Trainer Roger Schmidt und mit WM-Held Mario Götze und Martin Max.

12 Da ist die Führung! Depay mit zwei Schritten Anlauf mit rechts ins linke, untere Eck! Keine Chance für Bachmann!

11 Elfmetertooor für Niederlande, 1:0 durch Memphis Depay

10 Gelbe Karte für David Alaba (Österreich)

9 Alaba traf Dumfries am Fuß! Es gibt Elfmeter! Grinfeld sah es sich kurz noch selbst am Monitor an.

8 De Ligt räumt Gregoritsch richtig ab, dann geht es schnell nach vorne. Am Ende könnte Alaba Dumfries im Strafraum gefoult haben! Es gibt einen Videobeweis!

6 Mit ein paar Kombinationen kann Österreich das Geschehen erst einmal vom eigenen Tor fernhalten.

5 Die Gäste mit einem ordentlichen Angriff über links und Ulmer, aber am Ende kann die Niederlande das Salzburger Urgestein dann doch stoppen.

2 Die Gastgeber versuchen es über links, aber Lainer passt auf.

1 Die Gastgeber in orange, von links nach rechts. Österreich in schwarz.

1 Es geht los.

1 Spielbeginn

Es sind 25 Grad in Amsterdam. Also noch relativ warm.

Der Schiedsrichter ist ein unbeschriebenes Blatt: Orel Grinfeld aus Israel. Er feiert sein EM-Debüt. Das ist der Höhepunkt seiner Schiedsrichter-Karriere. Der 39-Jährige pfeift international seit 2012. Für Olympia in Tokio ist er auch nominiert.

Bei einem Sieg der Hausherren oder einem Remis wäre übrigens Nordmazedonien als erstes EM-Team ausgeschieden. Sonst hätten sie noch minimale Chancen.

Es ist die Bundeshymne. Bei den Gastgebern erklingt das "Wilhelmlied".

Beide Teams nun auf dem Feld: Wir hören die Nationalhymne von Österreich.

Auch die Ersatzbank der Österreicher ist gespickt mit bekannten Namen: Onisiwo (Mainz), Lienhart (Freiburg), Trimmel (Union Berlin), Friedl (Bremen), Lazaro (Gladbach), Schöpf (Schalke), Grillitsch (Hoffenheim), Ilsanker (Leipzig) und Kalajdžić (Stuttgart).

Ein Fan und Blogger von Fodas langjährigem Verein Sturm Graz sagt zum Teamchef: "Bei Erfolg wird er respektiert, aber gemocht hat ihn nie jemand." Der gebürtige Mainzer war viele Jahre in Graz.

Unzufrieden sind sie in der Alpen-Republik halt mit der Spielweise. Die ist ihnen einfach zu vorsichtig. Gerade die Rolle von Alaba wird immer wieder einmal als zu defensiv angesehen.

Darunter sind einige Akteure, die international mit ihren Klubs schon einiges gerissen haben: David Alaba gewann die Champions League, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer standen im CL-Halbfinale, Martin Hinteregger im Halbfinale der Europa League. Da ist also ein gewisses Potenzial vorhanden.

Neun Bundesliga-Profis stehen in der Startelf von Franco Foda: Nur Andreas Ulmer (Salzburg) und Torwart Daniel Bachmann (Watford) nicht.

Österreich feierte seinen ersten EM-Erfolg überhaupt gegen Nordmazedonien. Aber überlagert wurde das von den Diskussionen über den Jubel von Arnautovic.

Nun sorgte er für Staunen, als er Stammkeeper Jasper Cillessen nach einer Corona-Erkrankung erst gar nicht nominierte. Der Mann vom FC Valencia war darüber geradezu entgeistert.

Koeman hat sich übrigens zu Wort gemeldet: "Man ist sehr positiv, das überrascht mich. Ich habe es nicht so positiv gesehen, Ich fand die zweiten Halbzeit gut, aber es war nur ein 3:2. Und die Ukraine ist nun nicht ein Land, das sehr weit kommen wird."

Danach geriet die Trainerkarriere aber ins Trudeln. Unter anderem durch eine nur drei Monate kurze Episode bei Inter Mailand. Den Posten des Bondscoachs übernahm er von Ronald Koeman, der dem Ruf des FC Barcelona nicht widerstehen konnte.

Eine gewisse Parallelität besteht bei den Trainerin: Beide sind schon lange dabei, aber so richtigen Kredit haben sie nicht. Frank de Boer ist die Nr. 3 was die Einsätze für für Nationalelf als Spieler betrifft. Als Trainer führte er Ajax Amsterdam nach einer Durststrecke wieder zum Titel. Insgesamt wurden es vier Meisterschaften.

Die Niederländer treten heute wieder im 3-5-2 an. Dieses untypische System ist nicht unbedingt unumstritten. Aber der Sieg heiligt die Mittel. Im Angriff darf wieder Wout Weghorst ran. Der Last-Minute-Nominierte Wolfsburger traf gegen die Ukraine. Ein bisschen in Vergessenheit geriet dabei, dass er beim Kopfball zum 2:2-Ausgleich der Ukrainer auch in der Nähe war.

Ein Wechsel im Vergleich zum Sieg gegen Nordmazedonien auch bei den Österreichern. Für den Stuttgarter Angreifer Saša Kalajdžić spielt der Augsburger Michael Gregoritsch, der ja gegen die Kicker vom Balkan als Joker traf: "Das stelle ich mir gleich schön vor wie Kinderkriegen", sagte er danach.

Bei den Gastgebern kehrt Manndecker Matthijs de Ligt nach einer Verletzung ins Team zurück. Der Mann von Juventus Turin gilt als eine der besten bei der Elftal. Sein Stern ging einst hier in Amsterdam auf, als er 2019 sensationell mit Ajax fast das Champions-League-Finale erreicht hätte. Für ihn rückt Jurrien Timber auf die Bank.

Die Aufstellungen sind da. Große Überraschungen sind ausgeblieben.

Bitter auch deshalb für den Ex-Bremer, weil er von 2006 bis 2010 beim FC Twente Enschede aktiv war. Diese Rückkehr fällt also ins Wasser. Bondscoach Frank de Boer erfuhr davon live in der Pressekonferenz und gab ehrlich zu, dass ihm das in den Kram passt: "Wir kennen ihn aus dieser Zeit. Er ist ein sehr guter Spieler. Für Österreich bedeutet das sicherlich eine Schwächung. Für uns ist es sicher nicht schlecht."

Der Jubel von Marco Arnautovic in der 89. Minute über sein 3:1 wurde von einer Diffamierung gegenüber Gegenspieler Ezgjan Alioski begleitet. Die Strafe folgte auf dem Fuße: Wegen "Beleidigung eines anderen Spielers" sperrte ihn die UEFA für die Partie heute Abend.

Und die Österreicher? Nun, die machten dem "Felix Austria" eine große Ehre. Im EM-Auftaktspiel gegen den Außenseiter Nordmazedonien tat man sich lange schwer, ehe das Team von Franco Foda dann doch noch einen 3:1-Sieg einfuhr.

Es ist eine junge Mannschaft, mit einigen der besten Spielern und Talenten Europas. Aber es fehlt noch ein Stück die Konstanz. Zudem fehlt mit Virgil van Dijk vom FC Liverpool ein extrem wichtiger Verteidiger. Ob er auch eine Führungsfigur im Teamgefüge ist, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Auf dem Feld ist er auch jeden Fall wichtig.

Nicht nur deshalb gelten sie heute Abend als mehr oder weniger klarer Favorit. Die Leistung zum Auftakt war okay, auch wenn es nach einem Doppelschlag der Gäste in der Endphase zunächst nach einem 2:2-Remis ausgesehen hatte. So ganz schlau wird man aus den Oranjes auch bei diesem Turnier nicht.

Wie schon beim knappen 3:2 gegen die Ukraine dürfen die Niederländer erneut zuhause in Amsterdam ran. In der "Johan-Cruyff-Arena".

Der Sieger der Gruppe C trifft im Achtelfinale in Budapest auf einen Dritten aus den Gruppen D, E oder F. Die Gruppe F ist die deutsche Gruppe ... ausgeschlossen ist der Klassiker Niederlande gegen Deutschland also nicht.

Für beide geht es heute bereits um einen großen Schritt. Die Niederlande könnte mit einem Sieg sogar als Gruppensieger das Achtelfinale erreichen.