45 Ende 1. Halbzeit

45 Da es im ersten Durchgang bis auf die beiden Treffer keine Unterbrechungen gab, wird nur eine Minute nachgespielt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

43 Schwalbe im Strafraum von Shaparenko

43 Gelbe Karte für Mykola Shaparenko (Ukraine)

Shaparenko kommt links einige Meter vor dem Strafraum an den Ball und zieht in diesen hinein. Mit einem Haken auf die linke Seite lässt er seinen Gegenspieler stehen und stünde dann eigentlich alleine vor dem Tor. Er entscheidet sich aber dazu, sich fallen zu lassen und wird für die Schwalbe mit dem Gelben Karton bestraft.

41 Trotz der relativ komfortablen Führung, wird die Ukraine nicht müde, das Spieltempo zu bestimmen. Sie hat weiterhin alles im Griff und spielt munter nach vorne.

40 Beinahe ein Eigentor von Velkovski

39 Die Ukraine im Glück! Nach einem Fehler in der Abwehr taucht Pandev in der Box komplett alleine vor dem Tor auf. Mit seiner Erfahrung bleibt der cool, wartet bis Bushchan im Kasten runter geht und lupft dann über ihn drüber ins Tor. Beim Tiefenpass zuvor stand der Kapitän allerdings knapp im Abseits, weshalb der Treffer nicht zählt.

39 Abseitstor durch Goran Pandev

37 Wie schon beim ersten Gegentor, sah auch beim zweiten die Abwehr Nordmazedoniens nicht gut aus. Nach der Ecke darf der Ball eigentlich nicht durch einen so großen und tornahen Raum wie dem Fünfer rollen. Beim zweiten hebelt Yarmolenko mit einem einzigen Pass von der Seite ins Zentrum die ganze Hintermannschaft aus. Das darf so nicht passieren...

34 2:0 Ukraine durch Roman Yaremchuk

34 Tooor für Ukraine, 2:0 durch Roman Yaremchuk

Es dauert nicht allzulange, da klingelt es schon wieder im nordmazedonischen Kasten! Wieder ist Andrey Yarmolenko beteiligt. Mit einem starken Pass mit rechts von der rechten Außenbahn gen Mitte, findet er den durchstartenden Yaremchuk. Da die Abwehr nicht gut steht, läuft dieser erneut ganz alleine auf den Kasten zu, dringt wieder halbrechts in die Box ein, macht es diesmal aber alleine. Gegen den überlegten Flachschuss mit rechts in die kurze Ecke aus einer Entfernung von zwölf Metern hat Dimitrievski nichts auszusetzen.

31 Der Treffer hatte sich, wie eigentlich auch schon während der ersten Druchphase abgezeichnet. Dem Eckstoß ging eine weitere gute Chance für Yarmolenko voraus. Mit einem schönen Steckpass von halblinks vor der Box in diese und den Lauf des Kapitäns setzte Malinovskiy seinen Kapitän in Szene. Dessen Direktabschluss mit links aus spitzem Winkel konnte der Torhüter noch parieren...

29 1:0 Ukraine durch Andrey Yarmolenko

29 Tooor für Ukraine, 1:0 durch Andrey Yarmolenko

Da ist das 1:0 für die Ukraine! Andrey Yarmolenko steht genau richtig und schlägt zum zweiten Mal bei der EM zu. Eine Ecke von der linken Seite verlängert Oleksandr Karavayev am ersten Pfosten technisch perfekt mit der linken Hacke. Das Leder rollte quer durch den Fünfer und wird am zweiten Pfosten vom Kapitän abgestaubt. Der muss mit seinem schwächeren Rechten nur noch einschieben!

27 Die Truppe um den ehemaligen Ausnahmespieler Andriy Shevchenko übernimmt nach der kurzen Druckphase des Gegners wieder die Kontrolle.

24 Der anschließende Eckstoß bringt nichts ein.

23 In höchster Not geblockt! Ein einfacher Fehlpass im Aufbauspiel der Mazedonier führt zur nächsten guten Gelegenheit für die Ukraine. Yaremchuk verliert zunächst die Kugel, sie bleibt aber in den eigenen Reihen und wird nach rechts zum Kapiän Yarmolenko gegeben. Der zieht Robben-mäßig von rechts in den Strafraum und schlägt einen Haken nach links, um das Leder auf seinen starken linken Fuß zu legen. Er Trick funktioniert und aus einer Entfernung von ungefähr zehn Metern will der Ex-Dortmunder den Ball in die linke Ecke zirkeln. Der Abschluss sieht sehr gefährlich aus, wird in höchster Not aber noch von Velkovski geblockt.

21 Wenn es bei der Ukraine gefährlich wird, dann über die rechte Seite, auf der Yarmolenko für Wirbel sorgt. Seine halbhohe scharfe Hereingabe mit rechts in die Box wird von Yaremchuk noch einmal nach rechts in Richtung Grundlinie abgelegt. Dort hat sich Karavayev in den freien Raum bewegt und legt gut zurück zentral in den Strafraum. Da sich hier allerdings kein Mitspieler befindet, kann der Angriff abgewehrt werden.

20 Während die Roten sich mehr und mehr befreien können, schaffen es die Ukrainer in diesen Momenten nicht mehr wirklich, den Ball vernünftig nach vorne zu tragen. Sehr oft wird der Angriffsversuch früh unterbunden.

19 In einer Druckphase des Gegners gelingt den Mazedonieren das Erarbeiten zweier Möglichkeiten. Das unterstreicht, dass sie sich nicht einschüchtern lassen und nach vorne sehr wohl Potential in ihren Reihen haben.

17 Elmas hat direkt die nächste Möglichkeit! Nach einer Ecke, die zunächst geklärt wurde, sind die Spieler noch in der Box. Der Ball wird aus dem Zentrum wieder nach rechts außen gegeben. Von dort kommt die halbhohe Hereingabe in den Fünfern auf den kurzen Pfosten. Dort hält Elmas seinen Schlappen hin und befördert die Kugel, den Rücken halb zum Tor gedreht, knapp neben dem rechten Pfosten vorbei ins Toraus.

16 Auf der anderen Seite gibt Bardhi den ersten Torschuss ab. Im Mittelfeld lässt der Spieler von Levante einen Mann aussteigen und zieht in zentraler Position aus einer Distanz von ungefähr 25 Metern mit rechts ab. Der Abschluss wäre womöglich nicht schlecht gekommen, wird in der Box aber abgefälscht und damit entschärft.

14 Nach diesen beiden Gelegenheiten hätte sich Nordmazedonien über einen Rückstand nicht beklagen dürfen. So steht es weiterhin 0:0 und es bleibt alles offen.

11 Die Riesenchance für die Ukraine! Shaparenko setzt sich im Mittelfeld halbrechts auf Höhe der Mittellinie im Zweikampf energisch durch und spielt von dort einen perfekten Laufpass nach vorne, schickt damit Yaremchuk auf die Reise in Richtung Tor. Der hat keinen mehr zwischen sich und dem Kasten, dringt halbrechts in die Box ein und versucht dann, den links in der Mitte mitlaufenden, freien Malinovskiy zu bedienen. Ristovski war zurückgeeilt und kann mit seiner starken Grätsche im letzten Moment verhindern, dass das Zuspiel ankommt. Yaremchuk hätte hier wohl selbst abziehen müssen!

10 Die Osteuropäer setzen ein erstes offensives Ausrufezeichen. Sie nehmen ihre Favoritenrolle an und drängen auf die Führung.

8 Guter Versuch von Malinovskiy! Nach einem Einwurf von der rechten Seite unweit von der Grundlinie entfernt, wird der Ball zum am rechten Sechzehnereck frei stehenden Malinovskiy gegeben. Der fackelt wieder nicht lange, nimmt Maß und zieht diesmal mit links ab. Der Flachschuss auf das rechte, kurze Eck kommt sehr gefährlich. Dimitrievski ist aber schnell unten und kann die Gefahr mit einer schönen Parade entschärfen.

7 Nach den ersten sechs Minuten wird die Ukraine stärker, kommt gut ins Spiel und reißt das Geschehen an sich. Mazedonien zieht sich in diesen Minuten weit in die eigene Hälfte zurück.

5 Die Ukraine setzt sich über die rechte Außenbahn und Yarmolenko durch. Im Strafraum kommt sie zunächst nicht zum Abschluss, sodass es über das ZEntrum auf die linke Seite geht. Eine Flanke von dort wird in der Mitte von einem Verteidiger geklärt. Einige Meter vom rechten Sechzehnereck entfernt fliegt der Ball zu Malinovskiy. Dessen Direktabnahme mit rechts fliegt aber deutlich am linken Pfosten vorbei.

4 Mit einem hohen, tiefen Ball sucht Alioski von der Mittellinie aus den zentral vorne in den freien Raum sprintenden Elmas. Das Zuspiel ist aber etwas zu lang, Keeper Dimitrievski kommt raus und nimmt die Kugel kurz hinter der Strafraumgrenze auf.

3 Beim ersten längeren Ballbesitz der Ukranier machen die Roten relativ früh Druck und erobern sich so zum ersten Mal früh das Leder.

2 Die Mazedonier haben den ersten Ballbesitz und halten diesen. Noch geht es aber nur hinten rum.

1 Nordmazedonien, ganz in Rot gekleidet, stößt an. Die Ukranie tritt in gelber Montur auf.

1 Spielbeginn

Die beiden Teams haben ihrer Heimat mit ihrer Hymne Tribut gezollt und gleich kann es losgehen!

Die Ausgangslage ist analysiert und dargestellt, die Vorzeichen versprechen ein enorm spannendes Gruppenspiel, das durch den Charakter eines großen internationalen Vergleichsturnieres zu einem sehr interessanten Fußballspiel entwickeln kann. Warten wir ab, was die kommenden 90 Minuten an Überraschungen parat halten! Viel Spaß!

Nachdem sie die erste Halbzeit gegen die stark aufspielenden Niederländer mehr oder weniger verschliefen, kamen die Ukrainer in Durchgang Nummer besser ins Spiel und innerhalb von vier Minuten knapp vor dem Ende zum Ausgleich. Den Schlusspunkt setzte dann allerdings noch Dumfries mit seinem Siegtreffer für sein Land, fünf Minuten vor Spielschluss. Auch wenn diese Partie knapp verloren ging, zeigte die Ukraine eine starke Leistungssteigerung, an der sie heute wieder anzuknüpfen versuchen wird. Auch sie hat mit Zinchenko von Manchester City, Yarmolenko von West Ham und Yaremchuk von Gent sehr starke Einzelspieler in ihren Reihen.

Aufgrund des großen Abstandes der beiden Nationen in der FIFA-Weltrangliste, in welcher sich die Ukraine auf Rang 24 und Nordmazedonien auf dem 62. wiederfinden, gehen die Gelb-Blauen als relativ deutlicher Favorit in diese Begegnung. Dass man die Nordmazedonier allerdings auf keinen Fall unterschätzen sollte, haben während des Wettbewers bereits die Österreicher zur Kenntnis nehmen müssen. Zwar gewannen die Mannschaft um Kapitän David Alaba noch mit 3:1, bis knapp zehn Minuten vor Spielende hielten die Mazedonier aber noch das Unentschieden. Des Weiteren versteckte sich die Truppe um Coach Angelovski nicht vor dem starken Gegner und zeigte einen mutigen und beherzten Aufritt. Vor allem aber mit dem 2:1-Sieg gegen Deutschland in der WM-Quali sendete sie ein deutliches Ausrufezeichen in die Richtung aller Gegner. Mit dem feinfüßigen und hochtalentierten Elmas, Rekordspieler und auch -torschützen Pandev oder Ademi als Kapitän von Dynamo Zagreb haben sie darüber hinaus durchaus individuelle Stärke in ihren Reihen.

Coach Andriy Shevchenko nimmt im Vergleich zur knappen Niederlage gegen die Niederländer zwei Veränderungen vor. Für Oleksandr Zubkov, der sich dabei verletzte, spielt heute Mykola Shaparenko in der offensiven Viererkette. Auch der mit der Gelben Karte bereits vorbelastete Sergiy Sydorchuk muss auf einen Startplatz verzichten. Für ihn wird Oleksandr Zinchenko ebenfalls in das offensive Mittelfeld gezogen. Die Sechserposition wird dementsprechend einfach besetzt, Taras Stepanenko rotiert hierfür in die Startformation. Bei Nordmazedonien nimmt Trainer Igor Angelovski nur einen Wechsel vor. Für den einen von zweien Gelb-Sündern aus dem letzten Spiel, Aleksandar Trajkovski, rückt Stefan Spirovski in die Anfangself.

Am zweiten Spieltag empfängt die Ukraine in der Gruppe C Nordmazedonien. Damit treffen die beiden Teams aufeinander, die ihr Auftaktspiel jeweils verloren. Die Ukraine unterlag knapp der Niederlande, Nordmazedonien musste sich gegen Österreich mit einem 3:1 geschlagen geben. Damit haben Österreich und die Niederlande am ersten Gruppenspieltag ihre leicht favorisierte Rolle bestätigen können, weshab die heutige Begegnung für die beiden aufeinandertreffenden Teams von enormer Bedeutung ist. Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen, die die beiden Trainer ins Rennen schicken.