52 Tooor für Tschechien, 0:2 durch Patrik Schick

Was macht Schick mit den Schotten? Traumtor aus 50 Metern! Schottland steht sehr hoch und verliert den Ball in der gegnerischen Hälfte. Ein langer Befreiungsschlag kommt flach an die Mittellinie, Schick nimmt den Kopf hoch und jagt den Ball aufs Tor! Marshall steht weit vor dem Kasten und wird eiskalt erwischt, im Rückwärtsgang hat der Keeper keine Chance mehr. Unfassbarer Auftritt von Schick!

51 Kurze Pause zum Durchatmen, weil Hanley nach einem Zusammenprall behandelt werden muss. Wir machen aber gleich weiter.

49 Vaclík verhindert den Ausgleich

49 Vaclík verhindert den Ausgleich, wow! Schottland spielt schnell in die Vertikale, Armstrong taucht zwischen der Innenverteidigung auf und greift ein. Dem Schotten rutscht der Ball aber durch und so grätscht Kalas hektisch rein. Von der Strafraumkante springt der Ball hoch in Richtung Kasten und Vaclík steht am Fünfer, kann den Ball aber im Rückwärtsfallen noch wegfausten!

48 Hendry trifft die Latte

48 Hendry an die Latte! Robertson bringt die Flanke von der linken Seite scharf an den Fünfer. Vaclík steigt hoch und faustet den Ball raus, allerdings genau in die Füße von O'Donnell. Der legt rechts am Sechzehner für Hendry auf, der den Ball aus 18 Metern mit der Innenseite an die Latte schickt!

47 Steve Clarke tauscht zum zweiten Durchgang einmal aus, Cristie bleibt in der Kabine und Adams ist auf dem Platz. Damit hat Schottland jetzt zwei richtige Neuner auf dem Platz.

46 Einwechslung bei Schottland: Che Adams

46 Auswechslung bei Schottland: Ryan Christie

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Tschechien schlägt kurz vor der Pause eiskalt zu und geht mit einer 1:0-Führung gegen Schottland in die Pause. Bis zum Pausenpfiff haben beide Teams auf dem Platz Vollgas gegeben, waren aber allem voran auf die defensive Kompaktheit und Fehlervermeidung bedacht. Nach 45 Minuten stehen auf beiden Seiten zwei gute Torchancen in den Büchern. Dabei agieren Schottland und Tschechien vornehmlich aus dem Umschaltspiel heraus, Kombinationen sind eher Mangelware. Mit zahlreichen Premier-League-Spielern könnte es aber durchaus der Anspruch Schottlands sein, über spielerische Klasse ein Spiel wie dieses hier im zweiten Durchgang noch zu drehen. Wir machen gleich weiter!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

42 P. Schick zum 1:0 für Tschechien

42 Tooor für Tschechien, 0:1 durch Patrik Schick

Schick mit einem starken Kopfball ins Herz der Schotten! Darida hat nach einer missglückten Ecke von Jankto auf dem rechten Flügel viel Platz, nimmt aber schließlich den startenden Coufal mit. Der Rechtsverteidiger serviert die Flanke zwischen Fünfer und Elfmeterpunkt, wo sich Schick in der Luft gegen zwei Gegenspieler durchsetzen kann und den Ball sehr präzise unten links im Netz platziert!

40 Es gibt die Ecke für die Gäste. Darida und Jankto stehen auf der rechten Seite bereit, schließlich bringt der Mittelfeldmann der Berliner Hertha den Ball in die Box. Gefahr sieht aber anders aus, Cooper klärt schon früh per Kopf.

38 Nein, das ist auch einfach schlecht von Schick. Leverkusens Erfolgsstürmer bekommt den Ball mit dem Rücken zum Gegenspieler im Mittelfeld und will locker leicht auf Darida weiterleiten, lässt den Ball aber nur abtropfen und Hanley bedankt sich mit Kusshand. Schottland verpasst aber den Moment für einen Konter.

35 McTominay mit dem Ausrufezeichen gegen den Ball! Tschechien überspielt die erste Reihe Schottlands viel zu leicht und so kann der Konter über die linke Seite laufen, McTominay packt aber aus dem vollen Lauf die Grätsche aus und nimmt Jankto den Ball ab.

32 Robertson versucht es aus 14 Metern

32 Vaclík verhindert den Einschlag! Schottland spielt geduldig über die rechte Seite, bis Dykes den Ball im offensiven Drittel festmachen kann. Armstrong wird von Dykes bedient und hat sofort das Auge für Robertson, der auf der linken Seite in die Box startet. Aus 14 Metern kommt der schottische Kapitän frei zum Abschluss, doch Vaclík positioniert sich gut und lenkt den Ball über die Latte hinweg.

30 Tschechien spielt es zu unkontrolliert, zu hektisch. Nach einem langen Schlag haben die Gäste eine Überzahl an der schottischen Strafraumkante, bekommen das Spielgerät aber nicht entscheidend kontrolliert. So springen Souček und Schick vergebens zum Kopfball hoch, ehe Robertson profitiert und den Ball klärt.

27 Wie angesprochen schenken sich die Mannschaften keinen Quadratmeter auf dem Platz, spielerisch ist aber noch Luft nach oben. Wir warten jetzt schon wieder zehn Minuten auf einen Torabschluss. Das zeugt natürlich auch von defensiver Klasse auf beiden Seiten.

24 Dykes fehlt eine Fußspitze. Cooper wird von den Tschechen nicht angegangen und so hat der Innenverteidiger die Zeit, sich die Defensive des Gegners auszugucken. Cooper spielt einen langen geradlinigen Ball über den ganzen Platz, an der Sechzehnerkante verpasst Dykes die Kugel aber um Zentimeter.

21 Gute 20 Minuten sind durch, bislang dürfen wir auf unserem Zettel jeweils eine Torchance für die Mannschaften notieren. Geprägt ist die Partie allerdings bislang von einer sehr hohen Intensität, die beide Nationen auf den Platz bringen.

18 L. Dykes setzt den Ball neben den Pfosten

18 Dykes verpasst die dicke Chance! Mit einer genialen Körpertäuschung lässt McTominay seinen Gegenspieler an der Mittellinie ins Leere laufen und schickt seine Jungs auf die Reise. Armstrong spielt den Doppelpass mit Robertson und Liverpools Linksverteidiger hat viel Wiese vor sich auf der linken Außenbahn. Die Flanke kommt dennoch früh in die Box, Dykes hält acht Meter vor dem Tor den Fuß rein, setzt den Ball aber knapp am kurzen Pfosten vorbei!

16 Die erste Torchance für P. Schick

16 Marshall muss zupacken! Schottland verliert im Spielaufbau den Ball noch in der eigenen Hälfte und Tschechien kann umschalten. Über die linke Offensivseite sticht Jankto bis zur Grundlinie und bringt den Ball flach in den Rücken der Abwehr. Links in der Box drückt Schick mit dem ersten Kontakt ab, Marshall taucht im kurzen Eck ab und pariert stark zur Ecke!

14 Erste Szene für Keeper Marshall. Hanley ist in der Rückwärtsbewegung die Kugel weit vom Fuß weggesprungen, doch Marshall stürmt aus dem Kasten und ist links am Sechzehner vor Schick am Ball.

12 Wie dürfen gespannt sein, wie sich das Verhältnis zwischen Schiedsrichter Siebert und den schottischen Fans im Spielverlauf entwickelt. Der Deutsche hat jetzt schon drei kleine Fouls gegen Schottland gepfiffen, jedes Mal kam der Unmut der Fans umgehend von den Tribünen.

10 Nach zehn Minuten sehen wir die erste längere Ballbesitzphase der Gäste. Tschechien baut geduldig über die Viererkette und die Doppelsechs auf, Schottland verzichtet zunächst mal auf aggressives Anlaufen.

7 Schade drum. McTominay und Robertson lösen sich auf der linken Seite gegen drei Gegenspieler mit einem Doppelpass. Dann landet die Kugel bei Armstrong, der Robertson direkt wieder in die Vertikale schicken will, den Ball aber viel zu scharf anbringt und ins Seitenaus befördert.

4 Jetzt wird es auch auf dem Platz hitzig. Robertson und Masopust sind sich uneinig, wer denn auf Höhe der Mittellinie zuletzt am Ball gewesen ist, bevor dieser ins Seitenaus gegangen ist. Der deutsche Unparteiische Siebert muss erstmals eingreifen und das kleine Wortgefecht unterbinden.

2 Verhaltener Beginn auf dem Platz, dafür sorgen die 12.000 Fans im Stadion für einen stimmungsvollen Nachmittag in Glasgow. Tschechien gibt den Ball bislang mit Wohlwollen an die Schotten ab.

1 Spielbeginn im Hampden Park

1 Spielbeginn

Mit der Partie heute endet eine lange Leidenszeit des schottischen Fußballs, denn die Teilnahme an der diesjährigen Europameisterschaft ist die erste ihrer Art bei einem der großen Fußballturniere seit 23 Jahren. Im Jahr 1998 verabschiedete sich Schottland mit einer 0:3-Pleite gegen Marokko von der Weltmeisterschaft. Entsprechend frenetisch dürften heute die etwa 12.000 Fans sein, die im Hampden Park zu Glasgow live vor Ort sein dürfen!

Genauso wie Tschechien hat aber auch Schottland einen noch kurzfristigeren Ausfall zu beklagen. Arsenals Verteidiger Kieran Tierney steht heute nicht zur Verfügung, bislang wurde aber noch nicht offiziell kommuniziert, warum der Linksfuß ausfällt. Angeführt wird die Mannschaft dennoch von gestandenen Premier-League-Spielern, allen voran sind Andy Robertson vom Liverpool FC und Scott McTominay von Manchester United zu nennen. Etwas überraschend verzichtet Cheftrainer Steve Clarke zunächst auf Stürmer Che Adams aus Southampton und Chelsea-Youngster Billy Gilmour in der ersten Elf.

Schauen wir aufs Personal beider Mannschaften. Bereits im Vorfeld dieser Partie wurde bekannt, dass Werder Bremens Torhüter Jiri Pavlenka mit Rückenproblemen die gesamte Europameisterschaft verpassen wird. Sein Ersatzmann ist Tomáš Koubek vom FC Augsburg, der allerdings erst ab dem zweiten Spieltag spielberechtigt sein wird. Dennoch dürfen wir uns mitunter auf die Bundesliga-Akteure Patrik Schick und Vladimir Darida freuen. Schlüsselspieler der Tschechen ist sicherlich Tomáš Souček, der als Sechser eine sehr starke Saison mit West Ham United hinter sich hat.

Mit dieser Partie legt die Europameisterschaft auch ihren ersten Stopp im schottischen Glasgow ein. Die beiden Mannschaften sind Teil der Gruppe D, die bereits gestern mit einem 1:0-Sieg Englands gegen Kroatien eröffnet wurde. Sollte eines der Teams heute also mit mehr als einem Tor Differenz gewinnen, würde gleich mal die Tabellenführung nach dem ersten Gruppenspieltag herausspringen.