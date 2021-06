Die Ungarn spielen in ihren traditionellen roten Trikots, die Selecao in ihren weißen Auswärtstrikots. Erster langer Pass auf die linke Angriffsseite der Portugiesen, aber der Versuch verpufft.

Vor fünf Jahren bei der EM in Frankreich gab es diese Begegnung schon mal: Damals endete die Partie 3:3. Ungarn erreichte überraschend als Gruppensieger das Achtelfinale, ging dort aber mit 0:4 gegen Belgien unter. Portugal kam als einer von vier Gruppendritten weiter und holte sich am Ende den EM-Titel.

Titelverteidiger Portugal ist heute klar in der Favoritenrolle, obwohl Ungarn vor ausverkauftem Stadion und knapp 65.000 Fans in seinem Nationalstadion in Budapest spielen darf.

Herzlich willkommen zum Sportschau-Live-Ticker! Endlich rollte auch in der deutschen Gruppe der Ball. Bevor die DFB-Auswahl in München auf Weltmeister Frankreich trifft, spielen unsere anderen beiden Gruppengegner in Budapest gegeneinander. Ungarn fordert Titelverteidiger Portugal in der mit 65.000 Zuschauern voll ausgelasteten Puskas-Arena. Anpfiff: 18 Uhr!