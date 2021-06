Dass Löw seinerzeit Müller und Hummels aussortiert hat, war sportlich nachvollziehbar. Ebenso die Rückholaktion jetzt, denn beide haben in der Bundesliga und international top gespielt. Eindeutig falsch war aber, dass Löw so lange gewartet hat, bis er über seinen Schatten gesprungen ist. Jedes Spiel mehr, in dem sich Hummels und Müller wieder an die Laufwege der Kollegen hätten gewöhnen können, wäre hilfreich gewesen.