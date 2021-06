62 England kommt, aber bleibt völlig harmlos: Flanke von Sterling vonm links, schweißgebadetes Gesicht, aber der Ball landet unbedrängt in den Händen von Manuel Neuer.

61 Flanke von Trippier von rechts, aber viel zu ungenau. Rüdiger kann locker klären.

60 Stunde vorbei. Duell auf Augenhöhe. Deutschland tendenziell mit den gefährlicheren Angriffen. Aber nicht durchschlagend. Emgland findet offensiv kaum statt, aber diese eine Situation vor der Pause hat gezeigt, dass da immer was passieren kann.

59 Ginter spielt im Laufduell den Ball, rutscht dann in Sakas Beine rein, der zu spät kommt.

58 Werner versucht einen Steckpass mit der Hacke auf Havertz - Phillips ist dazwischen.

58 Bei Standards ist die deutsche Mannschaft ungefährlich.

57 Havertz schickt Werner, der es mit fünf Engländern zu tun hat. Immerhin Ecke.

57 England mit Sterling am deutschen Strafraum - Müller tackelt perfekt. Ballgewinn.

56 England steht jetzt höher, baut Druck auf. Und daran muss sich die Löw-Elf erstmal gewöhnen.

55 Kane kann weitermachen.

55 Kane steht zumindest wieder, geht zur Seitenlinie.

54 Harry Kane wird behandelt - kurz zuvor gab es einen "Crash" mit Mats Hummels. Foul konnten wir nicht erkennen, aber offenbar ist das Knie betroffen.

54 Buhrufe der englischen Fans, weil Deutschland mehr Ballbesitz hat.

53 Flanke von rechts auf Gosens, der aber keinen Druck hinter denm Kopfball bringt.

53 England rückt weiter auf, aber jetzt ist Sicherheit Trumpf.

52 Dann aber kommt Sterling über links - keiner traut sich hin. Aber dann sind es vier Abwehrspieler, einer von ihnen Kimmich, der mit gutem Auge klärt.

51 Weiter Einwurf der Engländer, aber wieder locker geklärt.

51 Rüdiger rustikal - drischt den Ball auf die Tribüne.

50 Neuer lockt mit lässigem Spiel die Engländer in die deutsche Hälfte, aber dann der Pass vom Keeper ins Seitenaus.

50 Vor Gosens Flanke lief dr Ball schön durchs Mittelfeld, das sah gut aus.

49 Riesenchance für Kai Havertz

49 Das war eine krasse Chance der deutschen Jungs - leider wieder nicht belohnt.

48 Gosens flankt von links - Havertz zieht aus 20 Metern ab. Wie hält Pickford den denn?

47 Vorsichtiges Aufbauspiel der Deutschen, England zieht sich weit zurück.

47 Werner und Havertz mit Ballverlust im Mittelfeld.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 England probiert es erneut über rechts, aber Trippier und Phillips sind da keine guten Budys ...

Keine Wechsel zur zweiten Hälfte.

Wechsel? Timo Werner bleibt der große Wackelkandidat, wenn er spielt. Ob da ein Kevin Volland helfen könnten? Ansonsten sähen wir keine Notwendigkeit.

Unterm Strich: Die Ansätze der deutschen Mannschaft sind gut, die Engländer können nicht alles verteidigen, was die DFB-Elf an Ideen entwickelt, aber insgesamt würde man sagen "ausgeglichen". Und mit Pech geht Kanes Plan kurz vor der Pause in die deutsche Hose. Ist er aber nicht.

45 Ende 1. Halbzeit

Halbzeitfazit Mit dem Pausenpfiff wäre England um ein Haar in Führung gegangen. Zuvor hatte Deutschland über weite Phasen mehr vom Spiel und die besseren Tormöglichkeiten. Vor allem Timo Werner hätte da allein vor Pickford treffen müssen - das Zuspiel von Havertz war erste Sahne. Deutschland gut, England zunehmend auch, in der Abwehrstimmt teilweise die Zuordnung nicht. Im Prinzip hat sich wenig zu den Partien seit Jahresbeginn geändert, allerdings lässt sich der Mannschaft auf keinen Fall vorwerfen, dass sie nicht "will"!

45 Hummels verhindert die englische Führung

47 Zuvor hatte Müller einen schlimmen Fehlpass gespielt, Ginter hatte erfolglos versucht zu retten. Aber dann Hummels.

46 Hummels rettet vor Kane!

46 Havertz mit einem riskanten Defensiv-Dribbling - das war eindeutig die falsche Richtung.

45 Gelbe Karte für Kalvin Phillips (England)

45 Kroos wird mit den Stollen auf dem Fuß getroffen, knickt zudem um.

45 Jetzt trifft Philips Kroos und sieht den Karton. Zurecht.

44 Nachspielzeit dürfte es so gut wie keine geben.

44 Ecke, wieder von Trippier getreten, wird wieder gut verteidigt.

44 Trippiert flankt, Hummels klärt vor Kane zur Ecke.

43 Torentfernung: 25 Meter, halblinke Position.

42 Kane tritt zum ersten Mal an, wird von Goretzka gestoppt. Die Unparteiischen brauchen ewig, um Foul zu pfeifen. Aber da war eine Berührung. Klarer Freistsoß.

41 Philips wird bei England auf die Reise geschickt - zentral soll er durch. Aber der Ball ist zu lang und Neuer hat alles unter Kontrolle.

40 Jetzt wieder etwas besseres Offensivpressing der deutschen Mannschaft - fünf Minuten vor der Pause.

39 Zuvor war Kroos von Sterling unterbaut worden und aus zwei Metern Höhe mit dem Rücken auf den Rasen geknallt. Das ash schmerzhaft aus, geht aber weiter für Toni Kroos.

39 Havertz will steil durch - gestoppt.

37 Missverständnis bei England zwischen Philips und Sterling - offensiv ist von den Gastgebern so gut wie nix zu sehen.

37 England drückt Deutschland hinten rein.

35 Die deutlich klareren Toirchancen liegen bei der DFB-Elf - was fehlt, ist die Currywurst ... ;-)

34 Schöner Ball nach rechts auf Kimmich - aber der stand einen Tick im Abseits.

32 Werner scheitert an Pickford

33 Auch vordiesem Spiel wurde die Abschlussschwäche der deutschen Elf thematisiert. Bislang hat sich da leider immer noch nichts getan. Aber die Chelsea-Connection Havertz/Werner gerade sah vielversprechend aus.

32 Havertz bedient perfekt Werner in der Sturmspitze, starker, optimaler Vertikalpass - aber Werner kommt nicht an Pickford vorbei!

32 Kimmich-Flanme von rechts - schön ans hintere Fünfereck. Einen Tick zu weit für Robin Gosens.

31 Es sieht aktuell nicht dramatisch aus. Noch kann alles soweit unter Kontrolle gehalten werden. Aber der Druck aus den ersten 15 Minuten ist komplett raus.

29 Deutschland hatte die Partie stakt begonnen, aber jetzt die "Autobahn" unvermittelt verlassen - das Navi hat kein GPS und so steuert der DFB-Bus aktuell etwas ziellos umher.

29 Havertz bearbeitet Maguire, der sich aufregt, dass Havertz nicht Gelb sieht.

28 Maguire kommt vor dem Tor zum Kopfball

28 Wieder stimmt die Zuordnung in der Abwehr nicht gut, wieder stand Maguire frei und wäre fast per Kopf erfolgreich gewesen.

27 Ecke für England - erst gut geklärt, aber England kommt mit dem zweiten Ball. Und links muss Kimmich aushelfen!

26 Kimmich klärt, Neuer versucht die Ecke zu verhindern. Vergebens.

Ginter ist nächstes Spiel gesperrt.

25 Gelbe Karte für Matthias Ginter (Deutschland)

25 Ginter foult Shaw, reißt ihn am Trikot zu Boden.

25 Jetzt setzt Deutschland nicht mehr so konsequent nach. Und wieder Freistoß für England.

24 Der Freistoß wird souverän abgefangen. Am Ende drischt Goretzka den Ball nach vorne, wollte Zielspieler Werner erreichen. Nicht gelungen.

23 Goretzka arbeitet auf der Sechserposition nach hinten. Eigentlich gut. Aber dann tritt er Saka auf den Fuß - Freistoß für England, halblinks, 30 Meter.

22 Erste Aufmunterung der englischen Fans für ihre "Lions": Sie singen die Hymne "God save the Queen".

20 Um es ehrlich zu sagen: Welches Spielsystem England hier bislang präferiert, ist kaum zu erkennen. Saka wird links schön Abseits gestellt.

19 Nächster starker Ballgewinn von Lewon Goretzka. Das Zweikampfverhalten und die Passantizipation bei der deutschen Elf stimmen.

18 Kontersituation Deutschland: Aber Thomas Müller rutscht beim Seitenwechsel nach links auf den startenden Timo Werner mit dem Standfuß weg.

18 Philips legt Kroos im defensiven deutschen Mittelfeld. Makkelie schaut den Engländer kurz und scharf an.

17 Wow - und Harry Maguire kommt am Elfmeterpunkt frei zum Kopfball. Zuzm Glück ohne Druck, aber da stimmte prompt die Zuordnung nicht.

16 Sterling mit der ersten guten Chance der Partie

16 Fernschuss von Sterling - und Neuer muss sich strecken! Das Ding war gefährlich! Und das aus gut 25 Metern. NEuer sah den Ball spät, deswegen lenkte der Schuss zur Ecke.

15 Anfangsviertelstunde vorüber: Die deutsche Mannschaft hat gut begonnen, aber den Führungstreffer nicht erzielen können. Jetzt haben die Gastgeber etwas mehr Ballbesitz und setzen sich in der deutschen Hälfte fest. Das haben wir vorher 15 Minuten lang nicht gesehen.

14 Der Freistoß der Engländer aus der Nähe der rechten Eckfahne bringt nichts ein.

14 Foul von Rüdiger an Saka - aber das war fast nix: Rüdiger trifft den Stürmer etwas mit der Hüfte, als der schon abgesprungen war.

12 Kurze Auflösung noch zur Goretzka-Situation gerade: Rice und Walker waren bei Goretzka, Rice langte hin, war aber nicht letzter Mann, weil Walker noch etwas näher zum Tor stand. Deswegen nur Gelb.

11 Der Spielbeginn erfolgt höchst konzentriert und fokussiert vom DFB-Team. Starker Auftritt in diesen Anfangsminuten.

11 Starker Einsatz und Ballgewinn von Matthias Ginter.

11 Aktuell spielt nur ein Team: Deutschland. Die Engländer haben kaum Zugriff.

10 Havertz bekommt den Ball aufgelegt - schießt flach. Bleibt in der Mauer hängen.

9 Wer schießt? Leicht rechts von der Mitte.

9 Zuspiel auf Goretzka kam von Müller - genialer Pass!

9 Nein! Freistoß!

9 Und das Foul war an der Strafraumgrenze - war da mehr?

8 Gelbe Karte für Declan Rice (England)

8 Und Goretzka geht allein durch - aber Rice und Walker sind bei ihm. Aber es ist ein klares Foul.

7 Werner ist durch - aber der Ball ist zu lang,, Pickford kommt raus.

6 Kroos mit dem Ballgewinn im Anstoßkreis - aber dann dauert es zu lange, bis der Ball im Angriffsdrittel ist. Bzw. er kommt gar nicht bis dorthin.

Klar arbeitet die deutsche Mannschaft nach vorne, das geht deutlich schneller als zuletzt. Aber dann kennen Goretzka und Gosens die jeweiligen Laufwege des anderen noch nicht gut genug.

4 Deutschland mit deutlich mehr Ballbesitz - und Goretzka zieht einfach mal aus knapp 30 Metern zentraler Position ab. Kein Problem für Pickford im Kasten der Engländer.

4 Die Ecke bringt nix ein.

3 Schneller Vorstoß der DFB -Elf: Goretzka rennt zentral los, Kimmich flankt von rechts, Walker klärt zur Ecke.

2 Shaw flankt aus dem Halbfeld - aber das ist kein Problem für Neuer, Hummels & Co.

2 Müller setzt das erste Foul im Spiel: Rempler im Luftzweikampf gegen Maguire.

1 England probiert es sofort mit einem langen Ball hinter die deutsche Dreierkette - zu lang.

1 Spielbeginn

Jetzt der Kniefall. Und die Fans? Applaudieren.

Kane gewinnt die Platzwahl und wählt die Seite, Deutschland hat gleich Anstoß.

Und auch während der deutschen Hymne reißen die Buhrufe der englischen Fans nicht ab. Don't like.

Na, das ist doch mal ein "netter" Empfang: Als die deutsche Lef den Rasen betrifft, gibt es laute Buhrufe. Auch zu Beginn der deutschen Hymne.

Ah, was wir bei der Bilanz der beiden Nationen gegeneinander vorhin vergessen haben: Die "Three Lions" haben mit 51 Toren gegenüber 42 Treffern die Nase vorn.

Bei der Platzwahl gleich bei Schiedsrichter Makkelie: die Kapitäne Harry Kane und Manuel Neuer.

Das wetter ist übrigens so ein bisschen englisch: Nieselregen bei 16 Grad.

Englands Stürmer: "Wundetüten". Sterling: immer gefährlich. Kane: kann noch explodieren. Saka: noch nicht so richtig im Turnier angekommen.

Ob sich daraus jetzt was ableiten lässt? Nope. Das ist ein K.o.-Spiel und jetzt geht's von vorne los.

Englands hat zwei Siege gegen Kroatien und Tschechien gelandet und gegen Schottland unentschieden gespielt.

Und wer ist von diesen drei Nationen noch im Turnier?

Die DFB-Elf hat im Vorfeld dieses Spiels ziemliche Brocken gespielt: Weltmeister Frankreich. Niederlage. Europameister Portugal: Sieg. "Underdog" Ungarn: Unentschieden.

Ha, und wo wir gerade bei Zahlen sind: 32 Mal sind Deutschland und England bislang aufeinander getroffen - und die Bilanz ist völlig ausgeglichen: 13 Siege für beide, sechs Remis. Heute wird sich dieses Verhältnis zugunsten eines Teams verändern - das ist sicher.

Auch Englands Harry Kane ist bislang nicht sonderlich in Erscheinung getreten - auch da warten die Fans auf den "Knotenplatzer".

England startet mit nur einer Veränderung im Vergleich zum Erfolg gegen Tschechien zum Abschluss der Gruppenphase. Spielmacher Jack Grealish rückt für Kieran Trippier auf die Bank. Dadurch wird das System leicht umgestellt, der Fokus liegt dadurch mehr auf den Außen.

a)! Keine Hütte bislang. Also wird das "högschde Zeit" heute.

Die Antwort:

Wie viele Tore hat Thomas Müller in seinen bisherigen 14 EM-Spielen geschossen?

a) 0

b) 4

c) 7

d) 11

Aber, Achtung! Da gibt es noch so Kandidaten, die bei Europameisterschaften nicht ins Tor trafen. Unser kleines Quiz zu Thomas Müller:

Was ist heute von der deutschen Mannschaft zu erwarten? Dass sich der Mittelfeld-Stau endlich auflöst? Das aus dem Zentrum mehr Power nach vorne entwicklet wird? Dass die Abwehr besser durch das defensive Mittelfeld - vor allem bei Kontersituationen - unterstützt wird? Dass Timo Werner TRFIFFT?

Morgen vor 25 Jahren fand übrigens eins der legendären Spiele gegen England statt: Halbfinale EM, Deutschland gewinnt im Elfmeterschießen, weil Englands heutiger Trainer Southgate den entsscheidenen Elfer verschoss. "Und, was kümmert uns das?", fragten einige englische Spieler vor der heutigen Partie, "da waren wir noch nicht einmal geboren!" Recht haben sie.

Die deutsche Mannschaft hat sich dazu entschlossen, vor dem Anstoß zusammen mit den Engländern den Kniefall zu machen als Zeichen gegen Intoleranz und Rassismus. Möge das ein unterstützendes Zeichen sein für alle künftigen Maßnahmen von DFB, UEFA und FIFA!

Angesprochen auf die über 40.000 erwarteten Zuschauer im Wembley-Stadion sagte Bundestrainer Joachim Löw gerade: "Es ist, wie es die UEFA entschieden hat. Aber immerhin sind 1000 - 2000 deutsche Fans da. Aber es ist schon geil, wenn 95 Prozent der Zuschauer gegen dich sind!"

Zu allererst: Jude Bellingham. Seit heute berechtigt, allein in Deutschland Auto zu fahren. Weil: 18. Geburtstag! Das wäre doch ein schönes Geschenk für den Jungen, an seinem persönlichen Festtag gegen Deutschland ein EM-Achtelfinale spielen zudürfen.

Sportschau-Expertin Almuth Schult kommentierte im Ersten gerade die Umstellung in der Abwehr der Engländer wie folgt: "Sie haben Angst. Wenn man in der Gruppenphase kein Gegentor bekommen hat, und du stellst Deine Abwehrformation um, dann hast Du Angst." Nichts hinzuzufügen.

Schiedsrichter heute ist übrigens der Niederländer Danny Makkelie, er wird unterstützt durch seinen Landsmann Pol van Boekel am Videopult.

So, wie es aktuell aussieht, stellt Southgate hinten auf Dreier-/Fünferkette um, so dass da zwei ziemlich identische System aufeinandertreffen werden. Das könnte also ein ziemliches Geduldsspiel werden, was uns erwartet!

Gareth Southgate setzt das anders an: Die Bundesliga-Legionäre Sancho und Bellingham sitzen draußen, dazu weitere Kracher: Mason Mount und Phil Foden sowie Marcus Rashford.

Dafür steht von Beginn an Leon Goretzka auf dem Platz. Löw setzt also auf Speed vorne, auf England-Erfahrung und auf die Spieler, die in den drei Gruppenpartien überzeugt haben.

Auch Ilkay Gündoğan ist nach seiner Schädelprellung nicht in der Startelf. Wie erwartet sitzt auch Leroy Sané vorerst draußen.

Joachim Löw lässt von Beginn an Timo Werner stürmen - und setzt damit auf die Premier-League-Spieler. Dafür ist Serge Ganbry raus.

Und prompt sind auch die Aufstellungen schon da! Und mit einer dicken Überraschung!

Wir begrüßen Sie und Euch herzlich zum Achtelfinale der deutschen Mannschaft in London gegen England.

Einerseits hoffen wir auf ähnlich schöne Partien, aber natürlich werden sich viele etwas weniger Spannung bei der deutschen Mannschaft wünschen ;-)

Kann das Fußballfest von gestern überhaupt noch gesteigert werden? 23 Tore – bei nur einem Elfmeterschießen. Und was waren das für spannende Spiele?