Emil Forsberg sprang in die Bresche. Der Leipziger erzielte die ersten drei schwedischen Tore, gegen Polen nach nur 83 Sekunden - das zweitschnellste Tor der EM-Geschichte. Er ist damit auf dem Weg in die Fußstapfen von Ibrahimovic zu treten.

Shevchenko, Europas Fußballer des Jahres 2004, hat zwar die WM 2018 in Russland verpasst, aber dann ging es bergauf. In der EM-Quali war die Ukraine sehr stark und schlug sogar Europameister Portugal. In der WM-Quali gab es ein 1:1 in Frankreich. Die Konstanz ist aber nicht da. Das spielerische Potenzial schon.