42 Es war das elfte Eigentor bei diesem Turnier, das sind mehr als bei allen anderen Europameisterschaften zusammen!

41 Die Serie der Eigentore bei diesem Turnier setzt sich fort. Kane spielt einen tollen Schnittstellenpass zu Saka, der rechts zur Grundlinie durchgestartet ist. Seine scharfe Hereingabe in den Fünfer ist für Sterling gedacht, der einschussbereit bereitsteht, doch am Ende ist es ein Eigentor des dänischen Kapitäns Kjaer, der den Ball per Grätsche über die Linie bugsiert.

39 Kjær grätscht den Ball vor Sterling ins eigene Tor zum 1:1

39 Eigentooor für Dänemark, 1:1 durch Simon Kjær

38 Schmeichel mit der Glanzparade

38 Riesenchance für England zum Ausgleich: Mount setzt sich auf der rechten Seite stark gegen Maehle durch und bekommt den Ball anschließend noch ins Zentrum gespielt. Dort schaltet Sterling am schnellsten und schließt aus zehn Metern ab - Schmeichel rettet den Vorsprung mit einer Glanzparade.

37 Dänemark kombiniert sich jetzt über drei Stationen schnell durchs Mittelfeld. Am Ende wird Höjbjerg rechts ins Spiel gebracht, seine Flanke ist aber viel zu unpräzise.

36 Sterling macht zu wenig daraus, jagt den Freistoß aus aussichtsreicher Position einfach in die dänische Mauer.

35 Freistoß jetzt für England nach Foul von Delaney an Kane mittig aus 22 Metern.

34 Der Treffer spielt Dänemark natürlich in die Karten. England muss jetzt mehr ins Risiko gehen.

33 Englands Trainer Southgate blickt jetzt entsprechend finster drein, im Stadion ist es deutlich ruhiger geworden - natürlich nicht im dänischen Block.

31 Und England fängt sich das erste Gegentor bei diesem Turnier: Damsgaard hält beim Freistoß per Vollspann drauf und jagt den Ball unter das Tordach. Die Kugel senkt sich im perfekten Moment, Pickford streckt sich vergeblich, da gab es nichts zu halten.

30 Mikkel Damsgaard mit dem Freistoßtor zum 0:1

30 Tooor aus einer direkten Freistoßsituation für Dänemark, 0:1 durch Mikkel Damsgaard

30 Und gleich der nächste Freistoß für Dänemark, halblinks aus 25 Metern ...

29 Schiedsrichter Makkelie pfeift wegen Offensivfouls von Christensen an Shaw den Freistoß ab.

28 Dolberg holt gegen Mount den nächsten Freistoß für die Dänen heraus, halbrechts 35 Meter vor dem Tor.

26 Freistoß jetzt für England aus dem rechten Halbfeld - ohne Folgen, die Three Lions müssen neu aufbauen.

25 Damsgaard mit dem Versuch am Strafraumrand

25 Die Engländer finden derzeit keine Lücke im dänischen Abwehrverbund, im Gegenteil, die Dänen werden immer frecher. Vestergaard erobert den Ball von Kane und bedient Damsgaard. Dessen Schuss aus der Distanz geht am rechten Lattenkreuz vorbei.

23 Beide Mannschaften machen es sich allerdings selbst schwer mit unnötigen Ballverlusten.

22 Die Engländer wirken momentan ein wenig ratlos. Dänemark lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen.

20 Der Druck der Engländer hat ein bisschen nachgelassen. Die Dänen haben das Spiel beruhigt. Und dafür gibt es auch erste Pfiffe.

19 Und die englischen Fans singen sich die Seele aus dem Leib und feuern ihr Team unermüdlich an. Auch das war zu erwarten.

18 Freistoß für Dänemark aus dem rechten Halbfeld: Stryger Larsen schießt ihn, aber der ist viel zu lang und unerreichbar für seine Mitspieler.

16 Dänemark mit der Doppelchance dank Pickford

16 Erster Abschluss für Dänemark: Höjbjerg wird nicht angegriffen, sein Abschluss von der Strafraumgrenze ist aber zu harmlos. Nach einem schlechten Abwurf von Pickford darf Braithwaite im Anschluss auch nochmal und holt die erste dänische Ecke heraus, die Pickford wegfaustet.

14 England macht erwartungsgemäß das Spiel und berennt das dänische Tor. Die Skandinavier ihrerseits lauern darauf, schnell umzuschalten und die Engländer auszukontern.

13 Sterling mit dem ersten Torschuss des Spiels

13 Und der erste Abschluss für England: Sterling umkurvt Christensen und zieht aus 13 Metern ab - zu mittig, direkt in die Arme von Dänemarks Keeper Schmeichel.

12 Erste Ecke für England: Stryger Larsen klärt per Kopf.

10 Zehn Minuten gespielt: Hier entwickelt sich ein von beiden Seiten mit Leidenschaft geführtes Spiel.

9 Nochmal Dänemark, diesmal über rechts: Stryger Larsen schickt Damsgaard in den Strafraum, Walker läuft geschickt ab.

8 Maehle versucht sich jetzt am linken Flügel gegen Walker durchzusetzen, doch das klappt nicht.

7 Dänemark hat schon Probleme, hinten herauszukommen. Die Engländer berennen das dänische Tor und bauen mächtig Druck auf.

6 Und die erste Torannäherung der Engländer: Kane zirkelt den Ball von rechts in den dänischen Strafraum, Sterling kommt im Zentrum anderthalb Schritte zu spät.

5 England versucht, unter dem frenetischen Beifall des Publikums das Spiel an sich zu reißen.

4 Shaw bedient links Sterling, der aber erfolgreich gestört wird. Es geht weiter mit Einwurf für England.

4 Dänemark versucht zunächst, über Ballbesitz das Spiel zu beruhigen, um dann überfallartig zu kontern.

3 Die Partie beginnt voller Leidenschaft auf beiden Seiten.

2 England spielt in weißen Trikots mit blauen Hosen, Dänemark ganz in Rot.

1 Dänemark hat angestoßen.

1 Los geht's, Schiedsrichter Makkelie hat das zweite EURO-Halbfinale angepfiffen.

1 Spielbeginn

Die britischen Spieler knien nochmal gegen Rassismus nieder, die Dänen applaudieren.

Auch Prinz William und David Beckham sind im Stadion.

Und nun: "God save the Queen".

Die Hymnen werden gespielt. Zuerst die dänische, dann die englische. Und wie immer buhen die britischen Fans beim Abspielen der Hymne des Gegners.

Und nun kommen die Teams auf den Platz.

Die Mannschaften stehen bereits in den Katakomben.

Und die englischen und dänischen Fans singen gemeinsam den alten Hit "Sweet Caroline". Da bekommt man schon Gänsehaut.

Etwa 8.000 dänische Fans unterstützen ihre Mannschaft in Wembley.

Die Dänen sind schwer auszurechnen. Ihre elf Treffer verteilen sich auf sieben Spieler. Auch als Einfädler betätigen sich viele, so wurden die Treffer ebenfalls von sieben verschiedenen Akteuren aufgelegt. Bester Torschütze ist Kasper Dolberg mit drei Treffern, bester Vorbereiter der Ex-Münchner und aktuelle England-Legionär Pierre-Emile Höjbjerg mit drei Assists.

Nach 180 EM-Minuten stand für Dänemark erst ein Treffer zu Buche, doch mittlerweile ist das Torkonto der Skandinavier prall gefüllt. In den folgenden drei Partien gelangen immer mindestens zwei Treffer und insgesamt sind es jetzt bereits elf. Diese Torausbeute ist für die Dänen ein neuer EM-Rekord.

Gleich geht es los in Wembley

Nach den beiden Niederlagen in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Finnland und Belgien war Dänemark fast schon ausgeschieden, schaffte dann jedoch als erstes Team der EM-Geschichte trotz zweier Niederlagen zum Start noch den Einzug in die K.-o.-Runde. Mittlerweile stehen drei Siege in Serie zu Buche, was den Skandinaviern zuvor bei einer EM ohne Elfmeterschießen noch nie gelungen war.

England nutzte aber acht der 37 Torschüsse, ist damit das effektivste Team dieser EM - 22 Prozent der Torschüsse waren drin. Gegen die Ukraine reichten neun Torschüsse für vier Treffer.

England ist sehr effektiv, gab bei dieser EM in den fünf Spielen nur 37 Torschüsse ab, die anderen Halbfinal-Teilnehmer alle mindestens 89! England gab sogar weniger Torschüsse ab als Polen, Schottland und die Türkei, die alle in der Vorrunde scheiterten.

England ist seit elf Länderspielen ungeschlagen, dabei gab es zehn Siege und bei dieser EM das 0:0 gegen Schottland. Die bislang letzte Niederlage war das 0:2 in Belgien am 15. November 2020 in der Nations League. Die letzte Heimniederlage gab es ausgerechnet gegen Dänemark am 14. Oktober 2020 beim 0:1.

England konnte bei dieser EM von Anfang an auf eine sehr starke Defensive bauen, die Three Lions sind bei diesem Turnier immer noch ohne Gegentor. England ist damit das historisch erste Team, das in den ersten fünf Spielen bei einer EM keinen einzigen Gegentreffer kassierte. Zusammen mit den vergangenen Testspielen vor der EM gegen Österreich und Rumänien (jeweils 1:0) ist England sogar seit sieben Partien ohne Gegentor; das ist eine neue historische Rekordserie.

Die Dänen stehen zum vierten Mal in einem Semifinale einer EM und bisher konnte man sich dort nur 1992 bei besagtem Titelgewinn durchsetzen. Zuvor hatten die Skandinavier 1984 im Elfmeterschießen gegen Spanien und 1964 gegen die UDSSR (0:3) die Segel streichen müssen.

Die leidenschaftlichen und von Millionen bewunderten Dänen können längst nichts mehr verlieren. Im Gegenteil: Wie Peter Schmeichel 1992 kann sein Sohn Kasper, der in England bei Leicester City sein Brot verdient, mit seinem Team den ganz großen Coup wiederholen.

So nah waren die Three Lions tatsächlich lange nicht mehr dran. "Für mich und einige der anderen erfahrenen Spieler ist das die letzte Gelegenheit, bei einem großen Turnier in Wembley zu spielen. Was für eine Möglichkeit. Was für ein Moment das sein wird", sagte Kane.

Schmeichel habe ja Recht, entgegnete Englands Kapitän Harry Kane kurz darauf mit einem Schmunzeln. "Wir waren ja noch nie Europameister. Aber wir haben jetzt eine große Chance, das zu schaffen", sagte der 27-Jährige.

Auch Sticheleien dürfen nicht fehlen: Auf die Frage, wie es sich anfühlen würde zu verhindern, dass die Engländer den Titel ins Fußball-Mutterland nach Hause holen, antwortete Dänemarks Keeper Kasper Schmeichel: "War er denn jemals zu Hause? Habt ihr den schon mal gewonnen?"

Die kostenlose Zeitung "Metro" druckte ein Bild eines betenden England-Fans mit einem großen Bierglas und dazu die Worte: "Beer we go!" Damit bezog sich das Blatt auf den bekannten Spruch "Here we go", was auf Deutsch so viel wie "Auf geht's" bedeutet.

Die englischen Zeitungen stimmten sich mit teils launischen Schlagzeilen auf das Halbfinale ein. "Bringt den Speck nach Hause, Jungs", schrieb das Boulevardblatt "The Sun" zum Foto eines Toastbrots, auf dem wie auf der englischen Flagge ein rotes Kreuz auf weißem Grund zu sehen war - nur bestand das Kreuz auf dem Foto aus Frühstücksspeck.

Hjulmand ergänzte: "Die Liebe der dänischen Menschen hat uns geholfen." Vielleicht noch eine zusätzliche Motivation: Am Dienstag bestätigte die UEFA, Eriksen und dessen Frau zum Finale eingeladen zu haben. Eine Antwort steht noch aus.

Hjulmand will aus dem Eriksen-Drama sogar Kraft für das heutige Duell ziehen: "In der Sekunde, als die Zeit still stand und wir sehr verletzlich waren, als wir sahen, wie zerbrechlich das Leben ist - das könnte uns helfen, im Jetzt zu sein und es zu genießen."

Die Belastung für die dänischen Spieler war nach dem dramatischen Vorfall enorm. Andererseits hat er Mannschaft und Fans, mithin das ganze Land in einzigartiger Weise zusammengeschweißt. Und so ist es nicht undenkbar, dass dieser Zusammenhalt Dänemark womöglich zum zweiten sensationellen EM-Titel nach 1992 führt.

Wie war nach dem Zusammenbruch von Christian Eriksen im ersten Spiel überhaupt daran zu denken? Die Szenen, wie der Spielmacher auf dem Platz wiederbelebt werden musste, gingen um die Welt.

England gegen Dänemark, es ist ein Duell der Gegensätze. Während die Mannschaft von Southgate von Anfang an zu den Favoriten auf den EM-Titel zählte, erlebten die Dänen eine einmalige und dramatische Reise durch dieses Turnier.

Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand sieht die Sache so: "Es wird wie ein Auswärtsspiel sein, aber das hat auch seinen eigenen Charme, also freuen wir uns schon sehr darauf. Die Motivation für uns ist, die Zuschauer zum Schweigen zu bringen, aber wir wissen, dass es schwierig wird."

Southgate sagte zum Spiel heute: "Wir haben bei diesem Turnier Grenzen überschritten, und wir haben eine weitere Gelegenheit dazu, weil wir noch nie in einem EM-Finale waren. Wir könnten also die Ersten sein, was sehr aufregend ist." Die ganze Nation träumt vom ersten Einzug in ein Endspiel eines großen Turniers seit der WM 1966.

Prominenten Support haben auch die Dänen. Von den Quarantänebestimmungen ist Dänemarks Kronprinz Frederik nicht betroffen. Er sitzt heute mit seiner Frau, Kronprinzessin Mary, und seinem Sohn Prinz Christian auf der Ehrentribüne.

Auch Premierminister Boris Johnson richtete eine Botschaft an das Team: "Gareth Southgate und die englische Mannschaft haben die Nation bei der Europameisterschaft stolz gemacht. Heute Abend wünschen wir ihnen alle viel Glück, damit sie ins Finale einziehen. Bringt es nach Hause!"

Sogar der britische Thronfolger Prince Charles und seine Frau, Herzogin Camilla, haben sich vom Fußballfieber anstecken lassen. Sie luden die Wachen der Königin ein, um im Garten der Residenz Clarence House in London die Fußballhymne "Three Lions" ("Football's coming home") zu spielen. "Viel Glück für die Three Lions", hieß es auf der Youtube-Seite der Königsfamilie.

Ganz England ist elektrisiert eingedenk des ersten EM-Halbfinaleinzugs seit 25 Jahren. 1996 gab es dabei im alten Wembley-Stadion die berühmte Niederlage gegen Deutschland im Elfmeterschießen.

Schiedsrichter des Spiels ist der Niederländer Danny Makkelie. Er leitete schon das EURO-Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien und das Achtelfinale Deutschland – England. Im Zivilberuf ist er Polizist.

Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand nimmt in seiner Mannschaft im Vergleich zum Viertelfinale gegen Tschechien keine Änderungen vor. Somit startet im Angriff erneut Kasper Dolberg anstelle des Leipzigers Yussuf Poulsen.

Zum Sportlichen, kommen wir erst einmal zu den Aufstellungen: Jadon Sancho hat seinen Platz in der englischen Startelf wieder verloren. Der junge Außenstürmer, der von Borussia Dortmund zu Manchester United wechselt, wird durch Bukayo Saka ersetzt.

Wie gestern beim ersten Halbfinale zwischen Italien und Spanien sind heute wieder etwa 60.000 Menschen in Wembley. Der sorglose Umgang mit dem Coronavirus in der Schlussphase der EM sorgt weiterhin für Kritik. Die europäische Gesundheitsbehörde hat im Zusammenhang mit der EURO bislang mehr als 2.500 Corona-Infektionen gezählt.