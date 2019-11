54 Vielleicht die schönste Info für die Gäste: England nimmt Tempo heraus und geht nicht sofort zwingend auf das 6:0. Montenegro darf den Ball in Ruhe in der eigenen Hälfte führen und erlebt erstmals überhaupt ein paar entspannte Minuten.

52 Marko Vešović will auf der linken Flügelseite für etwas Gefahr sorgen und hält sich Oxlade-Chamberlain mit gutem Körpereinsatz vom Laib. Der Engländer prallt ab und zieht dann das Foul.

50 Zu Beginn des zweiten Durchgangs lassen es die torhungrigen Three Lions etwas ruhiger angehen. Die Southgate-Elf sichert die Kugel im Mittelfeld und lässt sich bei den Vorstößen etwas mehr Zeit.

47 Wie stark die Performance der Hausherren im ersten Durchgang war, zeigt auch die Passstatistik: ganze 90% alle Abspiele brachte England in den ersten 45 Minuten an Mann. Das ist ein ganz starker Wert. Genauso wie die fünf Tore.

46 Montenegro-Trainer Hadžibegić vollzieht zum Seitentausch einen Wechsel und erhofft sich durch die Einwechselung von Verteidiger Raspopović etwas mehr Stabilität.

46 Die zweiten 45 Minuten laufen! Wie viele Tore sehen wir noch beim großen Abend der Three Lions?

46 Einwechslung bei Montenegro: Momcilo Raspopović

46 Auswechslung bei Montenegro: Risto Radunović

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Schützenfest im Wembley! Die Three Lions drehen bei ihrem 1000. Länderspiel richtig auf und gehen nach einer spektakulären 1. Halbzeit mit einem 5:0 in die Kabine. Underdog Montenegro wurde in der ersten Hälfte schnell zum Spielball der Engländer und lag nach drei schnellen Gegentoren bereits nach 24 Minuten mit 0:3 hinten. Die Gäste waren in der Verteidigung heillos überfordert, konnten die schnellen Engländer kaum stoppen und müssen in der 2. Halbzeit auf gnädige Three Lions hoffen. England feiert eine wilde Party und sichert sich das EM-Ticket mit einem Torfestival!

45 Ende 1. Halbzeit

44 Gibt es noch das halbe Dutzend vor der Pause? Die Three Lions treiben die Ballbesitquote in die Höhe und legen sich ihren Gegner zu recht. Montenegro kann überhaupt gar nicht so schnell reagieren, wie Kane und Co. aufziehen.

41 Keine schlechte Idee: Die Montenegriner erhalten sich eine ganz kurze Verschnaufpause und schieben die Kugel für ein paar Sekunden hintenrum.

39 Konter der Gäste! England kennt nur eine Richtung und nimmt seine Abwehrarbeit bei 5:0 nicht ganz so ernst. Fatos Bećiraj ergattert einen langen Schlag in die gegnerische Zone und scheitert aus fünf Metern am gut aufgelegten Pickford. Toller Reflex des Everton-Keepers!

37 Tooor für England, 5:0 durch Harry Kane

5:0 und Kane-Hattrick! Ein weiteres, einfaches Tor der entfesselten Hausherren: Alexander-Arnold flankt vom rechten Feldrand und schiebt das Leder mit einem perfekten Chip-Ball auf den Fuß von Kane. Der Tottenham-Stürmer dreht seinen Körper nach rechts und donnert den Ball links ins flache Eck!

35 Die Three Lions lassen nicht nach und nehmen einen weiteren Anlauf für Tor Nummer fünf. Rashford zimmert eine harten Flachpass von rechts in den Fünfer und Simić blockt in höchster Not.

33 Gelbe Karte für Marko Vešović (Montenegro)

Erste Verwarnung: Vešović tritt auf der Seitenlinie etwas zu oft in die Beine von Rashford und bekommt nach einem wilden Nachgestocher Gelb.

32 Rashford fast mit einem Hackentor! England macht offensiv weiter und will beim Jubiläumsspiel am besten noch einen Rekordsieg eintüten. Simić schlägt bei einer Flanke von rechts ein Luftloch und ermöglicht Rashford am linken Alu den Kunstschuss. Der Youngster erwischt den Torhüter und scheitert ganz knapp!

30 Tooor für England, 4:0 durch Marcus Rashford

Schützenfest! Die Montenegriner zeigen schon jetzt kaum noch Gegenwehr und fallen auseinander. Nach einer Ecke darf Maguire zunächst völlig freistehend köpfen und lässt am linken Alu das sichere 4:0 liegen. Ein paar Sekunden später nimmt sich Rashford den Rebound und schlenzt die Kugel rechts oben in den Winkel!

27 Fast der Anschlusstreffer! Nach einem Foul von Chillwell ballern die Montenegriner einen Freistoß von rechtsaußen vors Tor und erhalten dort ebenfalls ordentlich Raum. Simić drückt sich mit Gewalt in einen Zweikampf und zwingt Pickford zu einer bärenstarken Flugparade!

26 Auch wenn die Three Lions heute natürlich besonders motiviert sind, darf die Gäste-Abwehr schon etwas mehr zeigen. So viel Platz wie Kane eben bekam, gibt es im Profifußball eher selten...

24 Tooor für England, 3:0 durch Harry Kane

Alle guten Dinge sind drei - oder mehr? Montenegro kassiert das 0:3! Chillwell sammelt bereits nach 24 Minuten den dritten Assist und findet mit einem Eckstoß erneut Harry Kane. Der Torjäger läuft ohne Gegenwehr der Gäste durch den Fünfer und köpft die Kugel erneut ins Netz!

23 Dominanz nach dem Geschmack von Gareth Southgate! Der WM-Vierte von 2018 sperrt den Underdog in der eigenen Gefahrenzone ein und lässt die Kugel mit bester Passsicherheit laufen. Könnte ein langer Abend werden für die Falken...

20 SO haben sich die Gastgeber ihren historischen Feiertage vorgestellt! Die Three Lions sind im 1000. Länderspiel ihrer Geschichte schnell auf Kurs und reservieren schon mal das EM-Ticket!

18 Tooor für England, 2:0 durch Harry Kane

Schon steht es 2:0! Chillwell wird erneut zum Assistgeber und streichelt einen Freistoß von linksaußen auf den Kopf von Kane. Der Captain der Engländer schüttelt alle Bewacher ab und nickt lässig aus vier Metern ein!

17 Rashford zündet den Turbo! Kane sichert die Kugel im Mittelfeld und leitet an Oxlade-Chamberlain weiter. Der Konter der Three Lions ist auf dem Weg und endet mit einer guten Chance von Rashford; Mijatović rettet mit der Brust!

15 Die Außenseiter wollen es spielerisch lösen! Montenegro trägt das Spielgerät flüssig durch das Zentrum und übergibt dann nach rechts an Vešović. Der Siebener zeigt einen tollen Antritt und wird erst am rechten Pfosten von Alexander-Arnold gestoppt. Es gibt einen Eckball, der erneut ereignislos bleibt.

13 Und das 2:0 obendrauf? Die Hausherren wollen mehr und sorgen bei Mijatović für Schweißperlen auf der Stirn. Kane hat mittig im Fünfer alle Zeit für einen Kopfball und wuchtet das Ball lediglich auf den Oberarm des Gegenspielers - eher kein Elfer! Danach scheitert Mount an einem versuchten Volley auf Hüfthöhe.

11 Tooor für England, 1:0 durch Alex Oxlade-Chamberlain

Mit Karacho! Der historische Abend der Three Lions beginnt mit der frühen Führung, The Ox macht das 1:0! Der Liverpool-Wirbelwind nimmt einen langen Ball von Chillwell am rechten Fünfer-Ende auf und wuchtet die Kugel mit rechts in die lange Ecke!

8 Der Keeper passt auf! Alexander-Arnold bugsiert einen Freistoß von der rechten Außenbahn mit Schnitt ins Zentrum und hofft dort auf einen kopfballstarken Mitspieler. Der Torhüter der Falken spielt gut mit und hat seinen Luftraum in Griff.

6 Da fehlt nicht viel! Kane läuft während eines Angriffs im Fünfer mit und holt nach einem Pass von Oxlaide-Chamberlain bereits zum Torschuss aus. Verteidiger Šofranac geht in allerletzter Sekunde dazwischen und blockt mit der Fußspitze!

4 Auf Seiten der Engländer setzt Alex Oxlade-Chamberlain den ersten Akzent und schwingt eine Flanke von der rechten Außenbahn vor die Kiste. Montenegro-Keeper Mijatović kommt raus und fängt das Leder ab.

2 Als Erstes in den gegnerischen Sechzehner schaffen es? Die Gäste! Maguire blockt einen Schuss aus der zweiten Reihe, danach erhalten die Montenegriner. Hakšabanović befördert den Ball in den Fünfer, findet jedoch keinen Abnehmer.

1 Das Spiel läuft! England stößt an und startet in sein 1000. Länderspiel in der Geschichte der FA. Die Three Lions tragen weiße Trikots, Montenegro geht das Auswärtsspiel in roten Jerseys an.

1 Spielbeginn

Aufstehen bitte! Im Wembley erklingen jetzt die Nationalhymnen - Gänsehaut. Wie immer.

Es kribbelt so langsam! Captain Harry Kane steht mit seiner Elf bereits in den Katakomben und führt sein Team gleich zum großen Jubiläum ins Nationalstadion.

Für Coach Hadzibegic geht den Auftritt im großen Wembley-Stadion etwas lockerer an und will mit seiner Mannschaft wertvolle Erfahrungen sammeln: "Wir haben keine Angst vor einer Niederlage. Wir träumen davon, auf diesem Niveau zu sein und wollen lernen. Wir wollen gegen die Besten spielen und den bestmöglichen Eindruck hinterlassen. Leider sind wir nur nicht vollzählig, "sagte der Bosnier auf der Pressekonferenz.

Ein weiteres Problem des noch jungen Fußballlandes ist außerdem die große Verletzungsmisere. Mit Stefan Savić von Atlético Madrid und Stefan Jovetić von AS Monaco fehlen Trainer Faruk Hadžibegić die beiden besten Kicker des Landes. Auch die Abwehr ist dezimiert und läuft lediglich mit Ergänzungsspielern auf.

Ordentlich Kritik musste in der EM-Quali bisher auch die Nationalmannschaft von Montenegro einstecken. Die Falken sind nach sieben Spielen immer noch ohne Sieg und haben auf dem direkten Weg keine Möglichkeit mehr auf einen EM-Fahrschein. Besonders die Offensive lahmt und erzielte bislang nur mickrige drei Treffer.

Obwohl es beim Weltmeister von 1966 sportlich rund läuft, gab es unter der Woche einen internen Disput um Torjäger Raheem Sterling, der nach einem Streit mit City-Teamkollege Joe Gomez vom englischen Nationaltrainer Gareth Southgate überrascht suspendiert wurde. Medien und beide Streithähne spielen den Vorfall herunter, der laut Sterling "nur eine Sache von zehn Sekunden" war. Trainer Southgate hielt dennoch an seiner Entscheidung fest und erntete damit Kritik von der Londoner Medienwelt.

War der erste Auftritt der Three Lions noch eine torlose Angelegenheit, sind die Nachfahren um Harry Kane und Co. hingegen echte Tormaschinen. England spaziert in der Quali durch die Gruppe A und erzielte in nur sechs Partien ganze 26 Treffer. Nach der überraschenden 1:2-Niederlage in Tschechien folgte zuletzt ein lockerer 6:0-Auswärtssieg bei überforderten Bulgaren.

Einen besseren Rahmen kann es für die Three Lions nicht geben: England absolviert heute sein 1000. Länderspiel und kann sich mit einem Sieg vorzeitig für die Europameisterschaft 2020 qualifizieren. Das allererste Länderspiel der Engländer – und im gesamten Fußball weltweit – war am 30. November 1872 ein Duell mit Nachbar Schottland und endete 0:0.