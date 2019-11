45 Halbzeitfazit

Der Türkei reicht dieses Ergebnis - und das ist mehr als offensichtlich. Die Hausherren machen hier in den ersten 45 Minuten nur das Nötigste, kommen aber trotzdem zum einzigen gefährlichen Abschluss des Spiels (31.). Island ist vor dem gegnerischen Kasten kaum präsent. Die Tatsache, dass die Gäste unbedingt einen Dreier brauchen, könnte nach dem Seitenwechsel womöglich taktische Änderungen nach sich ziehen. Vielleicht nimmt die Partie dann auch endlich Fahrt auf.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

45 Hakan Çalhanoğlu setzt zum Distanzschuss an, das Leder kullert flach am Kasten vorbei. Der Versuch war ungefährlich.

43 Bei den Türken setzt nur Yılmaz nach. Er macht damit zwar Durck auf die Verteidiger, es fehlt aber eine nachrückende Reihe. So können die Gäste stets klären.

40 Ünder pflückt sich einen Diagonalball runter und leitet direkt in die Spitze weiter. Sein Pass ist einen Hauch zu weit für Tekdemir.

38 Abseitsstellung von Böðvarsson. Der Mittelfeldmann tauchte überraschend frei hinter der Abwehrreihe auf.

36 Gelbe Karte für Arnór Ingvi Traustason (Island)

Schubser gegen Burak Yılmaz.

34 Beim nächsten Eckstoß ist Mert Günok im Getümmel zur Stelle. Der Schlussmann reißt die Faust hoch und klärt.

33 Gylfi Sigurðsson zirkelt einen Eckstoß von der rechten Seite an das Fünfereck. Merih Demiral schraubt sich hoch und köpft raus.

31 Die beste Chance des Spiels: Çelik flankt von der rechten Seite scharf rein, Yılmaz schiebt seinen wuchtigen Körper zwischen zwei Verteidiger. Aus zwölf Metern köpft der Angreifer nur knapp über den Querbalken.

26 Sigþórsson verpatzt eine Annahme, Arnór Sigurðsson hatte ihm das Leder per Kopf weitergeleitet. Von der Strafraumgrenze segelt es in die Arme von Günok.

24 Einwechslung bei Island: Arnór Sigurðsson

24 Auswechslung bei Island: Alfreð Finnbogason

24 Schlechte Nachrichten für alle Fans des FC Augsburg, für Alfreð Finnbogason geht es nicht weiter.

22 Verletzungsunterbrechung: Alfreð Finnbogason fällt nach einem Rempler von Çağlar Söyüncü unglücklich auf seinen linken Arm.

18 Auf der anderen Seite zieht Traustason zu hektisch ab. Aus der zweiten Reihe schießt er eineinhalb Meter neben den linken Pfosten.

17 Ünder tankt sich stark bis zum Strafraum durch, sucht dann den Doppelpass mit Yılmaz. Der finale Ball kommt einen Hauch zu weit und landet im Toraus.

14 Jetzt mal wieder die Gäste, Gylfi Sigurðsson schießt aus 18 Metern. Çağlar Söyüncü fälscht noch minimal ab, dann landet der Ball ein gutes Stück neben dem linken Pfosten. Anschließend geht es zu Unrecht mit Abstoß weiter.

11 Tolles Dribbling, unglücklicher Abschluss: Ünder macht seine übliche Route und schießt aus 19 Metern, bleibt aber an Árnason hängen.

8 Gelbe Karte für Ozan Tufan (Türkei)

Unnötige Grätsche von Tufan an der rechten Seitenauslinie. Nun trägt er die Gelblast mit sich rum.

8 Mit viel Tempo zieht Ünder von der rechten Seite in die Mitte. Er setzt zum Linksschuss an, das Leder kullert in die Arme von Halldórsson.

6 Arnór Ingvi Traustason nimmt eine Kopfballabwehr direkt ab, aus 21 Metern haut er den Ball auf die Tribüne.

5 Aus dem Zentrum schlägt Gylfi Sigurðsson einen Freistoß in die linke Strafraumhälfte. Goalie Mert Günok kommt weit raus und faustet den Ball rechtzeitig weg.

5 Anfang auf Sparflamme: Die beiden Mannschaften geben den Ball immer wieder leichtfertig her. Zahlreiche Fouls runden das Bild ab.

1 ...und los! Die Gäste haben in weißen Trikots angestoßen, der Gastgeber tritt traditionell in Rot an.

1 Spielbeginn

„Das wird ein brisantes und schweres Spiel für uns. Die Türkei hat bislang einen hervorragenden Eindruck hinterlassen und sehr gute Resultate erzielt“, muss Islands Trainer Erik Hamrén anerkennen. Es müssen allerdings Punkte her, egal wer auf der anderen Seite steht. Das ist allen Isländern bewusst. „Wir wollen gewinnen. Und wir müssen auch gewinnen.“

Türkei-Trainer Şenol Güneş ist vor dem entscheidenden Duell optimistisch. „Wir haben souverän als Spitzenreiter die letzte Kurve erreicht. Die müssen wir um jeden Preis nehmen. Ich glaube an meine Mannschaft.“ Der 67-Jährige hat eine starke Leistung seiner Mannen gesehen. Nun soll der krönende Abschluss gelingen. „Unsere gemeinsame Reise hat in Anatolien begonnen und wird hoffentlich erfolgreich in Istanbul enden.“

Übrigens war die türkische Nationalmannschaft schon immer ein Lieblingsgegner von Island. Insgesamt traf man zwölfmal aufeinander, dabei fuhren die heutigen Gäste satte acht Siege ein. Zwei Spiele endeten Unentschieden, zweimal triumphierte die Türkei.

Damit macht die tabellarische Ausgangslage also deutlich: Mit einem Punkt ist die Türkei qualifiziert, Island braucht drei Zähler um im Rennen zu bleiben. Bei einem Remis müssten die Gäste auf zwei Niederlagen von Weltmeister Frankreich hoffen, zudem müsste man eine enorme Tordifferenz aufholen. Ein mehr als unrealistisches Szenario.

Die Gruppe H wird derzeit von den Türken angeführt. Man sammelte 19 Punkte aus acht Spielen, ebenso viele holte der Tabellenzweite (Frankreich). Island folgt auf Rang drei mit 15 Zählern.

In den letzten Jahren waren die beiden Länder Dauerkonkurrenten. So spielte man sowohl in der EM-Qualifikation 2016 (jeweils 1 Sieg für jede Mannschaft) als auch in der WM-Qualifikation 2018 (zwei Siege für Island) aufeinander. Im Juni 2019 gewann Island das erste Aufeinandertreffen der aktuellen Qualifikationsrunde mit 2:1.