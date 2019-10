45 Halbzeitfazit

Überraschung im Old Trafford: Manchester United führt zur Pause mit 1:0 gegen einen schwachen FC Liverpool. Von der Krise, die in den letzten Wochen beim Rekordmeister omnipräsent war, ist kaum etwas zu sehen. Die Red Devils nehmen von Beginn an das Heft in die Hand. Allzu viele Torchancen kreiert man allerdings nicht, umso wichtiger ist die Effizienz von Marcus Rashford (36.). Kurz vor dem Pausenpfiff scheinen die Gäste dann noch schmeichelhaft zurückzukommen. Ein Treffer von Mané wird aber zurecht aberkannt. Ob United dieses Ergebnis halten kann? Die zweite Halbzeit wird es zeigen!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Videobeweis: Ein Treffer von Mané wird zurückgenommen, weil der Senegalese einen hohen Steilpass mit dem Arm runternimmt.

41 James flankt von der rechten Seite an den zweiten Pfosten, Matip gibt gekonnt per Brust zu Alisson zurück.

38 Die Videoreferees haben den Ballverlust von Origi untersucht - und kein Foul gesehen. Der Treffer zählt.

36 Tooor für Manchester United, 1:0 durch Marcus Rashford

United führt, 1:0! Origi verliert den Ball an Lindelöf, wird dabei an der Wade getroffen und fällt. Sofort schalten die Hausherren um, McTominay schickt James die rechte Seite runter. Der Flügelflitzer gibt halbhoch rein, Rashford drückt die Murmel über die Linie.

34 Viel zu schwacher Abschluss von Roberto Firmino, der Stürmer wird von Mané bedient. Aus 13 Metern schickt er unbedrängt nur einen Kullerball ab.

32 Es wird laut im Old Trafford, Andreas Pereira nimmt die Kugel hinter der Kette an. Der Grund für das unbewachte Dasein: Abseits.

28 Gefährliche Hereingabe von Wan-Bissaka, van Dijks langes Bein verhindert einen Abschluss durch Andreas Pereira.

27 Der Antritt ist überragend, der Querpass ein einziges Desaster: Rashford gelangt über die linke Seite in die Gefahrenzone und befördert die Murmel zu Alisson.

26 McTominay tankt sich durch das Zentrum, aus 22 Metern schießt er flach auf den Kasten. Alisson nimmt den mittigen Abschluss auf.

25 Mit einem Lupfer in die Spitze findet Alexander-Arnold den Kopf von Roberto Firmino. Der Brasilianer will per Kopf querlegen, ein Mitspieler ist aber nicht zur Stelle. Wan-Bissaka köpft zu De Gea zurück.

21 Rashford zeigt Einsatz, kurz vor der Seitenauslinie schiebt er van Dijk aus dem Weg. Anschließend legt er quer, Andreas Pereira kommt zu langsam nach.

17 Per Hacke bringt Andreas Pereira das Leder aus der rechten Strafraumhälfte in die Mitte. Dort steht niemand, ein normaler Pass zu Rashford wäre die bessere Wahl gewesen.

13 Starkes Dribbling von Wijnaldum, aus 22 Metern kann er schließlich abziehen. Sein Abschluss ist zu zentral, De Gea macht den flachen Ball fest.

12 Ein völlig harmloser Distanzschuss von Andreas Pereira wird überraschend von Alisson losgelassen. Es ist aber kein United-Stürmer in der Nähe.

10 Freistoßflanke von Andreas Pereira, das Leder fliegt von der rechten Seite vor die einlaufenden Spieler. Mit einer Grätsche klärt Alexander-Arnold.

8 Wan-Bissaka schlägt eine scharfe Flanke auf den Elfmeterpunkt, Matip drischt die Kugel raus.

7 Manchester United nimmt hier durchaus das Heft in die Hand, auch wenn man noch keine Torchance herausspielen konnte.

4 In den ersten Minuten wechselt der Ballbesitz meist schon nach kurzer Zeit. Spielaufbau ist kaum möglich.

1 ...und los!

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Martin Atkinson. Unter der Leitung des 48-Jährigen feierte Manchester am 5. Spieltag einen 1:0-Heimerfolg gegen Leicester City, Liverpool hatte in der aktuellen Spielzeit keinen Kontakt mit dem Referee. An den Seitenlinien stehen Lee Betts und Constantine Hatzidakis, vierter Offizieller ist Jonathan Moss. Für den Videobeweis sind David Coote und sein Assistent Marc Perry verantwortlich.

Für die Aussagen des gegnerischen Trainers hat Jürgen Klopp nur ein Schmunzeln übrig. „Das kann man so sehen, muss man aber nicht. Ich glaube nicht, dass es so viele Mannschaften gibt, die derzeit gerne gegen uns spielen. Da scheint Manchester United die einzige zu sein.“ Er fordert nun seine Mannen auf, eine Antwort auf dem Platz zu geben. Die Stimmung vor dem Prestigeduell wurde zusätzlich angeheizt. „Wir müssen klarstellen, dass das ein Missverständnis ist“, so Klopp.

Ole Gunnar Solskjær will das beste aus der Mammutaufgabe machen. "Es ist eine große Chance für uns, die Dinge umzudrehen", denkt der Trainer. "Ich weiß, dass dieser Club zurückkommt." Natürlich ist eine Durststrecke bei keinem Verein gern gesehen. In Manchester hat man aufgrund der Strahlkraft aber wohl noch mehr Druck. Ob sich Solskjær bei weiteren Punktverlusten im Amt halten kann? "Ich habe den Job bekommen. Wenn man dann ein oder zwei Spiele verliert, wartet man nicht darauf, dass jemand anruft und einem eine Garantie gibt."

Kolumnist Graeme Souness ging in der Sunday Times sogar so weit, dass ein Sieg von United "die größte Sensation seit dem FA-Cup-Finalsieg von Wigan Athletic gegen Manchester City im Jahr 2013" wäre. "Es sind gefährliche Zeiten im Old Trafford."

Im Vergleich zum letzten Spiel (1:0-Niederlage in Newcastle) wechselt United-Coach Ole Gunnar Solskjær zwei Akteure aus, Diogo Dalot (nicht im Kader) und Mata (Bank) müssen weichen. Dafür beginnen Lindelöf und Wan-Bissaka, es wird also defensiver. Bei Liverpool kommen gleich vier neue Spieler rein, darunter Rückkehrer Alisson (ersetzt Adrián). Gleichzeitig fehlt mit Salah ein anderer Leistungsträger verletzungsbedingt, die Länderspielpause reichte scheinbar nicht zur Genesung. Er wird von Origi vertreten. Henderson und Matip komplettieren das Quartett der Neuen, Lovren und Milner nehmen auf der Bank Platz.

Auf dem Papier ist es ein Kracher, sportlich sieht es etwas anders aus. Manchester United legte den schlechtesten Saisonstart seit 30 Jahren hin, aktuell befindet man sich auf Rang 14. Liverpool kommt als Tabellenführer ins Old Trafford, die ersten acht Spiele haben die Reds allesamt gewonnen.