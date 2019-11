6 Tooor für Liverpool FC, 1:0 durch Fabinho

Was für ein Strahl! Mané dribbelt Stones auf links einen Knoten in die Beine und bringt die Pille nach innen. Dort kann City den Anschluss von Salah verhindern. Allerdings haut Gündogan das Leder etwas unbedacht einfach ohne Hinzuschauen aus dem Sechzehner. Der Ball landet direkt bei Fabinho und der Brasilianer hält einfach mal drauf und trifft satt links unten in die Maschen.

6 City presst in dieser Anfangsphase extrem hoch und lässt den Reds kaum Luft zum Atmen.

4 ...Wijnaldum wehrt die Hereingabe auf Kosten einer Ecke ab, die allerdings ebenfalls keine Gefahr mit sich bringt.

4 Bernardo Silva holt einen Freistoß in aussichtsreicher Position heraus und wird auf der rechten Seite nahe der Eckfahne gefoult...

2 Die Reds präsentieren sich heute, wie es sich für ihren Namen gehört, ganz in Rot. Die Citizens haben die himmelblauen Jerseys und die weißen Hosen aus dem Kleiderschrank hervorgekramt.

1 Und damit rein in diese Partie! Schiri Oliver gibt die Kugel frei und eröffnet die PL-Partie zwischen dem Vizemeister und dem amtierenden Meister: FC Liverpool vs. Manchester City.

1 Spielbeginn

"You'll never walk alone" ertönt aus den Lautsprechern und tausenden von Fan-Kehlen. Die Stimmung in Anfield ist einfach einzigartig!

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Michael Oliver. Der 34-Jährige stand unter der Woche im Camp Nou bei der CL-Begegnung zwischen dem FC Barcelona und Slavia Prag auf dem Platz und absolviert heute sein 243. PL-Spiel. Als Uterstützung stehen ihm heute seine beiden Assistenten Stuart Burt und Simon Bennett zur Verfügung.

Die Statistik spricht heute Bände. Seit 16 Jahren hat der FC Liverpool in der Liga zu Hause nicht mehr gegen Manchester City verloren. Elf der 16 Begegnungen in Anfield in dieser Zeit konnten die Reds außerdem für sich entscheiden.

Auch bei den Citizens wird nach dem CL-Spiel unter der Woche kräftig rotiert. Die Skyblues trennten sich von Atalanta Bergamo 1:1 Unentschieden, hatten vorher allerdings alle drei Partien gewonnen. Entsprechend ist das Team von Trainer Pep Guardiola ebenso wie der LFC Spitzenreiter in seiner CL-Gruppe. Im Vergleich zum Spiel gegen Bergamo bleiben heute der verletzte Keeper Ederson, Benjamin Mendy, Nicolás Otamendi, João Cancelo, Riyad Mahrez und Gabriel Jesus draußen. Stattdessen dürfen Claudio Bravo, Angelino, John Stones, Kyle Walker, Rodrigo und Kun Agüero von Beginn an ran.

Mit Blick auf die Aufstellung kann Liverpools Erfolgscoach heute aus dem Vollen schöpfen. Fünf Veränderungen nimmt der ehemalige Dortmunder im Vergleich zum Spiel gegen Genk vor. Für James Milner, Joe Gomez, Naby Keïta, Alex Oxlade-Chamberlain und Divock Origi rücken Andrew Robertson, Dejan Lovren, Jordan Henderson, Sadio Mané und Roberto Firmino neu in die Startelf. Letztere bilden zusammen mit Mo Salah auch heute das bekannte und brandgefährliche Sturmtrio infernale bei den Reds.

Für Jürgen Klopp und sein Team ist es bislang eine Bilderbuchsaison. In der Liga holte man bislang 31 der erreichbaren 33 Punkte. Dazu führen die Reds auch in der Champions League als Titelverteidiger die eigene Gruppe an. Unter der Woche setzte sich der LFC mit 2:1 zwar nur knapp gegen KRC Genk durch, sicherte sich aber den dritten Sieg im vierten Spiel. Mit einem Sieg heute gegen Manchester City könnten die Reds bereits früh einen großen Schritt in Richtung erster Meisterschaft seit 1990 machen.

Spätestens seit der letzten Saison ist es das Duell der Duelle im englischen Spitzenfußball. Im vergangenen Jahr machten die Citizens am Ende das Rennen um die Meisterschaft. Diesmal sieht es deutlich besser für die Reds aus. Vor dem Spieltag führte der ungeschlagene FC Liverpool mit sechs Punkten vor den Skyblues. Mit Blick auf die Blitztabelle liegt City aktuell sogar nur noch auf Platz vier, überholt von Leicester und Chelsea, die gestern bereits gewonnen haben. Im Falle einer Niederlage würden die Gäste also nicht nur weitere Punkte auf den Spitzenreiter einbüßen, sondern auch zwei Plätze nach unten rutschen. Ein Sieg der Skyblues würde die Meisterschaft dagegen wieder deutlich offener gestalten.