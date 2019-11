24 Nächster Angriff! Auf der halblinken Seite zündet McGoldrick den Turbo und zieht kurz vor der Sechzehnerkante nach innen. Mit rechts donnert der Sheffield-Kicker das Runde auf die Kiste, findet mit seinem Schuss jedoch nur die Arme von De Gea.

22 Die Bude hatte sich in den ersten 20 Minuten angedeutet, agierten die Red Devils hier doch viel zu lethargisch. Von den Männern aus Manchester muss deutlich mehr kommen, wenn es nicht die nächste peinliche Pleite setzen soll.

19 Tooor für Sheffield United, 1:0 durch John Fleck

Die verdiente Führung! Auf der rechten Seite kurz vor der Grundlinie erläuft Mousset ein langes Anspiel aus der eigenen Hälfte und klaut Jones das Leder, indem er ihn mit robustem Körpereinsatz fair zu Boden rammt. Anschließend zieht der Stürmer nach innen und passt die Murmel auf den heranrauschenden Lundstram, der aus rund zehn Metern am rechten Bein von De Gea scheitert. Die Kugel springt ans Schienbein von Fleck und anschließend ins linke Eck.

18 Auf der halblinken Seite will Rashford ein langes Anspiel mit der Hacke aus der Luft pflücken, doch das Spielgerät verspringt dem Engländer, sodass die Hausherren wieder ihr Spiel aufziehen können.

16 Naja! Im Laufduell zwischen Mousset sowie Jones lässt sich der Manchester-Kicker im eigenen Sechzehner plump fallen. Der Unparteiische entscheidet auf Stürmerfoul und hat sofort das ganze Stadion gegen sich.

14 Nach den zwei riesigen Chancen ist hier natürlich ordentlich Dampf im Kessel. Die Fans peitschen ihre Männer nach vorne, während United große Probleme hat, nicht an den eigenen Sechzehner festgetackert zu werden.

11 Fast das 1:0! Von der zentralen Sechzehnerkante donnert Lundstram eine Flanke von der linken Seit per Volleyschuss aufs untere linke Eck. In seinem Kasten macht sich de Gea lang und kann den Einschlag mit der rechten Pranke verhindern. Anschließend kommt der Ball sofort wieder vor den Fünfer gesegelt, wo McGoldrick zum Kopfball kommt und mit seinem Schädelstoß ebenfalls an einer überragenden Parade vom spanischen Keeper scheitert.

10 Auch de Gea donnert die Kugel genervt nach vorne und sucht Kollege Martial. Der französische Stürmer ist allerdings nicht wirklich der richtige Spiele, um hohe Anspiele aus der Luft zu pflücken.

7 Bislang bestätigen The Blades ihre Leistungen aus den letzten Wochen und lassen Manchester überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Die Gastgeber laufen die Gegner schon früh an und sorgen dafür, dass die Red Devils schon früh mit langen Bällen agieren müssen.

4 Autsch! Während die Hausherren den ersten Eckball auf der linken Seite rausholen, liegt Mousset auf dem Boden. Der Sheffield-Kicker hat einen Schlag auf die Ferse abbekommen, kann zum Glück aber weitermachen.

1 Los geht's in Sheffield!

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften machen sich in den Katakomben bereit, sodass es hier in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des heutigen Geschehens ist Andre Marriner, der in den kommenden 90 Minuten von seinen zwei Assistenten Simon Long sowie Sian Massey-Ellis unterstützt werden wird.

"Für uns geht es darum, jetzt konsequent zu bleiben und so viele Punkte wie möglich auf dem Konto zu haben. Wir haben uns nach der letzten Länderspielpause um eine Ecke gedreht, was die Leistung und die Ergebnisse betrifft. Aber andererseits ist es so eng und ich freue mich nur auf dieses Spiel. Wir brauchen eine gute Leistung und ein gutes Ergebnis", sagte Solskjaer vor dem Kräftemessen mit Sheffield United.

Die Männer aus Manchester reißen nach Sheffield und das nicht gerade als Favorit. Dafür waren die Leistungen in dieser Saison nicht konstant genug. Allerdings holten die Red Devils aus den letzten sechs Duelle fünf Erfolge, mussten sich zuletzt jedoch Bournemouth mit 1:0 geschlagen geben. Ein Sieg bei dem Überraschungsteam aus Sheffield wäre verdammt wichtig, wenn man halbwegs an den internationen Plätzen dranbleiben möchte.

Gerade in der Defensive agieren The Blades in dieser Saison auf hohem Niveau. Nach zwölf Spieltagen musste der Aufsteiger in die höchste englische Spielklasse erst neun Mal hinter sich greifen. Des Weiteren äußerte sich Coach Wilder zum nächsten Highlight-Spiel für seine Männer: "Ich sage normalerweise, es ist nur das nächste Spiel, aber vielleicht hat dieses ein bisschen mehr zu bieten. Es ist Manchester United und einer unserer ehemaligen Spieler wird für sie spielen. Ich möchte, dass wir zeigen, wie gut wir sind." Der Trainer meint damit Maguire, der zu seinem ersten Verein zurückkehrt.

Wer hätte das gedacht? Nach zwölf Spieltagen liegen die Männer von Sheffield United mit 17 Zählern auf der achten Position und damit zwei Plätze sowie einen Zählern vor den Favoriten aus Manchester. Vor allem in den letzten fünf Spielen zeigten die Hausherren starke Leistungen, schlugen Arsenal und trotzten Tottenham sowie West Ham jeweils ein Unentschieden ab. Heute soll die nächste sehenswerte Vorstellung vor eigener Kulisse her, um den nächsten torkelnden Riesen zu stürzen.