45 Halbzeitfazit:

Zur Pause liegt der Burnley FC vor heimischem Publikum gegen Manchester City mit 0:1 zurück. Das ist der passende Spielstand zu dieser einseitigen Partie, die vom Meister nach Belieben dominiert wird. Gemäß den eigenen Ansprüchen, kontrollierten die Männer von Pep Gardiola Ball und Gegner, fanden zunehmend häufiger Lücken und Wege in den Sechzehner. Bislang jedoch entsprang den intensiven Bemühungen erst ein Treffer. Burnley bot trotz sehr defensiver Ausrichtung einiges an. Richtig dicht bekamen die Clarets ihre Abwehr nicht. In der Form kann das gegen einen solch hochkarätigen Kontrahenten natürlich nicht funktionieren. Zudem muss angesichts des Rückstandes nach vorn viel mehr passieren. Lediglich eine nennenswerte Offensivszene brachten die Hausherren bislang zustande. Sean Dyche wird sich einiges einfallen lassen müssen, um dem Favoriten vielleicht doch noch ein Bein stellen zu können.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Bernardo Silva spielt den Ball zentral in den Sechzehner. Dort ist Kevin De Bruyne unterwegs, kommt gegen Nick Pope allerdings einen Schritt zu spät.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43 Im direkten Gegenzug gelangen die Citizens zu einer Großchance. Bernardo Silva kommt nach einem abgefälschten Diagonalpass von Kevin De Bruyne halbrechts im Strafraum völlig frei zum Abschluss, scheitert mit seinem Linksschuss an der starken Fußabwehr von Nick Pope.

42 Noch vor der Pause zeigen die Gastgeber Erbarmen mit den eigenen Fans. Da ist der erste Torschuss. Dwight McNeil feuert halblinks in der Box. Doch da steht ausgerechnet ein Teamkollege, Chris Wood ist das, im Weg. Dem anschließenden Kopfball von James Tarkowski fehlt es am nötigen Druck.

40 Inzwischen wirkt das nicht mehr sattelfest genug, was Burnley dort hinten veranstaltet. Die Clarets bieten mittlerweile einiges an. Auf Dauer kann das eigentlich nicht gut gehen. Manchester findet immer wieder Wege in den Sechzehner.

38 Nach einer Klärung von Kyle Walker per Kopf bekommen die Gastgeber den ersten Eckstoß zugesprochen. Bei der hohen Hereingabe von der linken Seite wird Keeper Ederson im Torraum von Danny Drinkwater angegangen und bekommt einen Freistoß zugesprochen.

36 Manchester bekommt durchaus hin und wieder Räume. Jetzt bedient David Silva den Kollegen Kevin De Bruyne, der aus etwa 18 Metern selbst den Abschluss sucht. Den abgefälschten Liunksschuss schnappt sich Nick Pope.

34 Insgesamt jedoch geht es inzwischen deutlich gemächlicher zu. Geduldig späht der Meister den Gegner aus. Und erst wenn sich eine Lücke öffnet, versuchen die Skyblues dort hineinzustoßen.

32 Urplötzlich bringen die Gäste über die rechte Seite Tempo rein. Kevin De Bruyne wird von Kyle Walker geschickt. Dessen flacher Hereingabe fiebern Gabriel Jesus und Raheem Sterling entgegen und behindern sich da fast gegenseitig. Letzterer trifft den Ball im Torraum nicht gut genug. Nick Pope pariert.

30 Mit der Führung im Rücken kontrollieren die Citizens die Begegnung. Nun aber haben die Männer von Pep Guardiola auch mal Zeit, den Weg hintenrum zu nehmen. Grund zur Eile besteht nicht. Auf der Gegenseite rückt Burnley vom Defensivkonzept vorerst nicht ab.

28 Jetzt bekommen die Gäste mal Platz für einen schnellen Gegenangriff. Raheem Sterling verlagert das Geschehen auf die rechte Seite, wo Kyle Walker im Sechzehner etwas eigensinnig und überhastet zu Werke geht und die Kugel mit dem rechten Fuß Richtung Tribüne prügelt.

25 Der angeschlagene Kevin De Bruyne kann übrigens weiter spielen.

24 Tooor für Manchester City, 0:1 durch Gabriel Jesus

Nachdem Kevin De Bruyne den Ball zunächst in einem Zweikampf verliert und verletzt im Mittelkreis liegen bleibt, spielen seine Mannschaftskameraden weiter. David Silva passt links in die Box zu Gabriel Jesus. Dieser wird von Phil Bardsley nicht konsequent gestört. Das gibt dem Brasilianer die Zeit, mit dem rechten Fuß ganz genau Maß zu nehmen. Präzise zirkelt der Angreifer die Pille ins lange Eck zu seinem vierten Saisontreffer.

22 Bei der nächsten Ecke der Gäste probiert es Kevin De Bruyne mal mit der kurzen Variante auf Bernardo Silva. Im weiteren Verlauf gelangt auf der anderen Seite in der Box Raheem Sterling an den Ball, läuft sich aber fest.

18 Dagegen bemüht sich Manchesters Raheem Sterling im Sechzehner um einen Rechtsschuss. Da aber stehen wieder Gegenspieler im Weg und blocken den Versuch ab.

17 Bislang bekommen die Hausherren alles recht gut verteidigt. Mitunter lassen sie sich selbst mal vorn blicken. Eien Abschlusshandlung jedoch steht noch immer nicht zu Buche. Ederson ist völlig beschäftigungslos - es sei denn, der Torhüter wird mal von den Teamkollegen mit eingebunden.

15 Gelbe Karte für Bernardo Silva (Manchester City)

Aufgrund eines taktischen Fouls an Dwight McNeil holt sich Bernardo Silva eine frühe Gelbe Karte ab. Für den Portugiesen ist das die dritte Verwarnung dieser Saison.

14 Manchester geht die Sache durchaus variabel an, sucht auf verschiedensten Wegen Lösungen. Noch entspringen diesen Bemühungen nicht die ganz großen Torchancen, doch die Skyblues scheinen auf einem guten Weg.

12 Jetzt tritt Kevin De Bruyne im Zentrum aufs Gas, nimmt Tempo auf. Aus etwa 18 Metern haut der Belgier mit dem linken Fuß drauf. Der Schuss gerät nicht platziert genug. Nick Pope steht goldrichtig und nimmt den Ball sicher auf.

10 Insgesamt haben die Citizens natürlich mehr vom Spiel. Ganz im Sinne von Pep Guardiola führt seine Mannschaft überwiegend den Ball, erarbeitet sich die nächste Ecke. Diesmal schreitet Kevin De Bruyne auf links zur Tat, findet mit seiner Flanke aber keinen Mitspieler.

8 Wenig später werden die Clarets erstmals zielstrebig. Über die links zieht Chris Wood in den Sechzehner, ringt das fast mit Nicolás Otamendi, der im Fallen eher unabsichtlich mit dem Fuß klärt. Der Schiedsrichter lässt das alles laufen.

6 Dann wird den Gästen ein erster Eckstoß zugesprochen. Kevin De Bruyne schreitet auf der rechten Seite zu Tat. Dessen hohe Hereingabe an die Strafraumgrenze nimmt José Angeliño volley mit dem linken Fuß. Im Torraum lauert Gabriel Jesus und lenkt den Ball mit der Hacke ins Tor. Doch dabei steht der Brasilianer klar im Abseits, was entsprechend geahndet wird.

4 Über die linke Seite geht Gabriel Jesus auf und davon. Ist das nicht Abseits? Der brasilianische Stürmer schafft es in den Strafraum, vertändelt dort aber den Ball. Erst dann geht die Fahne nach oben, doch der Ball kam eigentlich von einem Gegenspieler.

3 Nun dürfen sich auch die Gastgeber ein wenig mit dem Ball vertraut machen. Wirklich zielstrebig wird Burnley fürs Erste nicht. Da gibt es noch einige nachzujustieren.

2 Manchester bemüht sich von Beginn an um den Ball, möchte sofort die Kontrolle übernehmen. Eine erste Flanke in den Sechzehner, getreten von Kevin De Bruyne, wird eine sichere Beute von Nick Pope.

2 Es ist empfindlich kühl in Burnley. Bei teils bewölktem Himmel zeigen die Thermometer sparsame drei Grad an. Mit Niederschlägen wird nicht gerechnet. Entsprechend präsentiert sich der Rasen in sehr guter Verfassung. Und auf den Rängen fiebern mehr als 20.000 Menschen dieser Partie entgegen.

1 Spielbeginn

Unterdessen tummeln sich unsere Protagonisten auf dem Rasen. Die beiden Spielführer Ben Mee und David Silva stehen zur Platzwahl bereit. Die Hausherren werden anstoßen.

Kurz vor dem Anpfiff blicken für auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Jonathan Moss betraut. Dem 49-jährigen Referee stehen die Assistenten Marc Perry und Edward Smart zur Seite.

In der vergangenen Saison gingen inklusive FA Cup alle drei Spiele ohne Gegentreffer an Manchester City. In der Spielzeit davor feierte Burnley hier im Turf Moor den letzten Punktgewinn gegen die Citizens (1:1). Den letzten Dreier gab es für die Clarets im März 2015 – ein 1:0 zu Hause. Seither ist Manchester in acht Pflichtspielen unbezwungen.

In letztgenannten Pokalwettbewerb steigt auch Burnley Anfang Januar ein. Darüber hinaus bleibt den Clarets nur die Premier League, die sie mit wechselvollen Resultaten bestreiten. Nach zwei 3:0-Erfolgen gegen West Ham und in Watford unterlag die Mannschaft zuletzt daheim Crystal Palace mit 0:2.

Gegen eben jenen Champions-League-Sieger kassierte Manchester im November auswärts die bislang letzte Niederlage. Seither sind die Jungs von Pep Guardiola drei Pflichtspiele ungeschlagen, gewannen aber einzig daheim gegen Chelsea (2:1). Am Samstag musste man in Newcastle mit einem Punkt zufrieden sein (2:2). Nach dem Triumph beim Community Shield zu Saisonbeginn ist der Verein noch in allen Wettbewerben vertreten, steht im Achtelfinale der Königsklasse, im Viertelfinale des League Cup und in der 3. Runde des FA Cup.

Manchester City stellt natürlich eine andere Kategorie dar. Die Skyblues allerdings mühen sich mächtig. Hinsichtlich der Titelverteidigung schaut es schlecht aus, denn der ungeschlagene FC Liverpool ist allen enteilt. Da fehlen den Citizens bereits elf Punkte. Daran ändert auch der mit 39 Saisontoren beste Sturm der Liga nichts.

Tabellarisch hat der Zehnte den Dritten zu Gast. Die Wege beider Mannschaften haben sich längst getrennt, stattliche elf Punkte liegen dazwischen. Für Burnley geht es nach dem dritten Aufstieg 2016 ohnehin nur darum, sich nach Platz 15 in der vergangenen Saison dauerhaft in der Premier League zu etablieren. Da bedeuten sechs Punkte zur Abstiegszone schon ein recht beruhigendes Polster. Die aktuell nur zwei fehlenden Zähler zum internationalen Geschäft sollten da den Blick auf das Wesentliche bei den Nordengländern tunlichst nicht trüben.

Pep Guardiola tauscht nach dem letzten Punktspiel am Samstag vier Spieler aus – ist in einem Fall zum Wechsel gezwungen. Für John Stones, Benjamin Mendy (beide Bank), İlkay Gündoğan (Gelbsperre) und Riyad Mahrez (Bank) dürfen heute José Angeliño, Nicolás Otamendi, Rodri und Bernardo Silva von Beginn ab für die Citizens spielen.

Auf Seiten der Hausherren gibt es im Vergleich zum vergangenen Wochenende drei Veränderungen. Anstelle von Charlie Taylor (Leistenprobleme), Robbie Brady und Ashley Barnes (beide Bank) rücken Erik Pieters, Phil Bardsley und Danny Drinkwater in die Startelf der Clarets.