45 Halbzeitfazit

Manchester City liegt erstmals seit November 2015 (gegen Liverpool) zu Hause mit 0:2 zur Halbzeit zurück - und das ausgerechnet im Derby gegen Manchester United! Dieser Rückstand ist allerdings nicht unverdient, denn Manchester United spielt in der ersten halben Stunde exakt so, wie man gegen die Citizens am erfolgreichsten spielt: Kommen lassen, blitzschnell kontern und im Abschluss eiskalt sein. Vor allem Rashford ist heute kaum zu stoppen und holte nicht nur durch eine feine Einzelaktion den Elfmeter heraus, sondern setzt auch noch einen Ball an die Querlatte. City ist defensiv über weite Strecken ein Hühnerhaufen, der mit den schnellen und technisch sehr präzise agierenden United-Stürmern heillos überfordert ist. Pep Guardiola wird taktisch nun einiges aufbieten müssen, um die hervorragend eingestellten Red Devils noch um den Sieg zu bringen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Nein, kein Elfmeter, Halbzeit!

45 Handspiel? Walker spielt den Ball flach von der rechten Seite in die Mitte, Fred spielt das Leder im Fallen dabei klar mit der Hand. Gibt es einen Elfer nach dem VAR?

45 City wird besser und klarer im Spiel nach vorne. United kann sich kaum noch mit Kontern befreien.

43 Einen Freistoß aus gut 25 Metern tritt Bernardo Silva als Drehschuss in die rechte Ecke, aber das war für jeden im Stadion deutlich zu sehen wo der hinkommt, De Gea nimmt den im Schlaf auf.

41 Kevin De Bruyne übernimmt jetzt Verantwortung und versucht seine Kollegen mitzureißen und anzuweisen. Er könnte der Führungsspieler, der die Wende bringen kann.

39 Starke Hereingabe von De Bruyne! Der Belgier schüttelt Rashford im Halbfeld ab, zirkelt die Pille butterweich in die Mitte, wo Gabriel Jesus den halbhohen Ball per Flugkopfball nimmt aber knapp neben den linken Pfosten setzt.

37 United zieht sich nun etwas weiter zurück - während City offenbar versucht, nun ihr Spiel durchzudrücken und strukturiert aufzubauen. Hektik bringt die Skyblues jetzt nicht weiter.

34 City versucht zurückzukommen: David Silva schickt einen Distanzschuss endlich mal aufs Tor, bisher waren die Abschlüsse viel zu ungenau. Aber De Gea hat mit dieser Wammachübung keine Probleme, direkt auf den Mann.

32 Das ist brutal - und vor allem völlig verdient! United hat genau das richtige Konzept gegen viel zu wild und unstrukturiert auftretende Gastgeber. Bei den Red Devils wirkt alles durchdacht.

29 Tooor für Manchester United, 0:2 durch Anthony Martial

Das zweite Tor für United, und das geht absolut in Ordnung! City verteidigt heute wie ein Jugendteam, lässt Martial und James vor dem Strafraum seelenruhig kombinieren, bevor der Franzose die Pille aus der Drehung rechts unten über die Linie bringt, auch Ederson ist da zu langsam unten.

28 Latte Rashford! Wahnsinn, der Mann ist heute überhaupt nicht zu stoppen - er nimmt einen Ball vor dem Strafraum den Ball in aller Ruhe an, wird gar nicht angegriffen und setzt einen fabelhaften Drehschuss in den rechten Winkel, aber am Ende rettet die Querlatte City vor dem 0:2.

27 Fast der Doppelschlag! Fred bekommt den Ball aus dem Mittelfeld auf die rechte Seite und findet Rashford mit starkem Auge auf der anderen Seite. Der Torschütze will ihn direkt in die lange Ecke schieben, setzt das Leder aber einen Meter vorbei!

25 Kann City mit Wut im Bauch noch zielstrebiger agieren oder werden sie zu hektisch? United wird sich jetzt sicherlich erstmal zurückziehen und abwarten.

23 Tooor für Manchester United, 0:1 durch Marcus Rashford

Der bis dato beste Mann auf dem Platz macht es selbst und versenkt sicher in die reche Ecke, keine Chance für Ederson.

22 Gelbe Karte für Bernardo Silva (Manchester City)



22 ... und es gibt in der Tat Elfmeter für United!

21 Rashford scheint auf der linken Seite heute kaum zu halten und initiiert so gut wie jeden United Angriff. Diesmal fällt er bei einem Einsteigen von Bernardo Silva im Sechzehner - da war kein Ball dabei. Es gibt einen VAR-Check...

18 City presst, aber die größeren Chancen haben die Gäste, die durch ihr schnelles Umschalten immer wieder auf den falschen Fuß der Skyblues treten. Kann City sich da stabilisieren?

16 Wunderbar öffnender Pass von Rashford auf den rechten Flügel zu James, der kurz in den Strafraum läuft und auf Martial zurücklegt, doch auch der Franzose scheitert mit seinem Schuss in die rechte Ecke längst warmgeschossenen Ederson.

13 Eine offene Partie, weil United dem hohen Druck der Gastgeber bisher gut trotzen kann und immer wieder durch die freien Räume nach vorne kombinieren kann. Hier ist alles möglich.

10 Wieder die Gäste, die die Räume bisher sehr gut nutzen! Rashford spielt auf Lingard, der nach dem Doppelpass frei im linken Strafraum auftaucht, aber Ederson kann mit einem langen Bein klären.

8 Erste Möglichkeit auch für die Citizens! Sterling dribbelt sich von links bis an die Grundlinie und legt auf Silva zurück - abgefälscht rollt das Ding zu De Bruyne, der technisch stark die lange Ecke anvisiert, aber auch knapp vorbei.

6 Wie erwartet ein sehr hohes Tempo im Etihad, City presst seinen Lokalrivalen eng an den eigenen Sechzehner, aber wenn United in dieser Saison eines kann, dann ist es kontern gegen große Teams.

4 Einen Steilpass von David Silva stoppt McTominay mit einer Grätsche - da liegt Handspielgefahr in der Luft, aber der Schotte war nicht mit der Hand am Ball - Stadionaufschrei vergebens.

2 Erster Abschluss - und zwar für die Gäste! ManUtd schaltet schnell um, spielt einmal um den Strafraum herum zum jungen James, der gleich abschließt, aber zu zentral. Ederson kann den harten Ball abklatschen und klären.

1 Die Kugel rollt, City in Himmelblau und Weiß, die Red Devils in Rot und Schwarz.

1 Spielbeginn

Vor De Gea finden sich bei den Red Devils Lindelöf und Meguire, flankiert von Wan-Bissaka rechts und Shaw links. Im Mittelfeld haben sich in Abwesenheit von Pogba und Matic Lingard, Fred und McTominay festgespielt, unter stützt vom sich immer wieder fallen lassenden Youngster Daniel James. Vorne bilden Martial und Rashford einen Doppelsturm, wobei vor alles letzterer zuletzt in Topform war und vier Treffer in den letzten vier Spielen erzielte, mitsamt des Doppelpacks beim 2:1 gegen die Spurs.

Die Gastgeber starten mit Ederson im Kasten und einer Viererkette bestehend aus Stones und Fernandinho in Abwesenheit des verletzten Laporte, dazu Walker rechts und der junge Spanier José Angeliño links. Rodri ordnet das Mittelfeld mit David Silva und lässt damit Raum für De Bruyne, Bernardo Silva und Sterling, die die heute einzige Spitze Gabriel Jesus füttern sollen. Auch Agüero ist nach wie vor verletzt und steht nicht im Kader Pep Guardiolas.

Der direkte Vergleich hält Vorteile für beide Mannschaften bereits, je nach Sichtweise. So konnten die Himmelblauen die letzten beiden Spiele gewinnen, der Gesamtvergleich fällt allerdings noch klar zugunsten der Red Devils aus: 73 Siege Uniteds stehen 53 Erfolge Citys gegenüber. Den letzten Dreier holte ManUtd übrigens in der Ära Mourinho, als ein 0:2-Pausenrückstand im Etihad noch in einem 3:2-Erfolg umgemünzt werden konnte. Eine solche Energieleistung scheint den Red Devils heute kaum noch zuzutrauen.

Allerdings hatten auch die Citizens zuletzt ihre Probleme. Allein im November gab es mit dem 1:3 im Spitzenspiel gegen Liverpool und dem 2:2 in Newcastle gleich zwei Punktverluste zu beklagen. Angesichts der furchteinflößenden Konstanz der Reds aus Liverpool scheint die Meisterschaft schon beinahe passée. Trotzdem wird sich das Team von Pep Guardiola nicht aufgeben und bis zum letzten Spieltag um den Titel kämpfen - ansonsten bleibt noch der Kampf um die Vizemeisterschaft gegen das ebenfalls sehr konstant spielende Leicester City.

City holte in den letzten sechs Spielzeiten insgesamt 91 Punkte mehr als der Lokalrivale. Und auch vor diesem 179. Duell beider Teams stehen die Vorzeichen klar zugunsten der Skyblues: Als Dritter lagen sie vor diesem Spieltag zwar 11 Punkte hinter Tabellenführer Liverpool, aber gleichfalls nochmal 11 vor Manchester United. Die Red Devils haben auch unter Solskjær große Probleme, konstant zu punkten. So gab es zuletzt ein 2:1 gegen Tottenham oder zu Beginn der Saison auch schon ein 4:0 gegen Chelsea, zuletzt aber auch Spiele wie ein 3:3 bzw. 2:2 gegen die Aufsteiger aus Sheffield und Aston Villa.

Der englische Rekordmeister geht am Krückstock. Seit United letztem von 20 Titeln in der obersten englischen Fußballklasse 2013 hat der himmelblaue Stadtrivale alleine drei Meisterschaften geholt. Die Wachablösung in der Stadt ist längst im Gange, auch wenn United-.Coach Ole Gunnar Solskjær unter der Woche nochmal betonte: "United ist und bleibt der größere Klub." Sein Gegenüber Guardiola beantwortete diese Frage weitaus diplomatischer indem er sagte, für die Fans sei immer ihr jeweilige Klub der größere, das sei eine rein subjektive Empfindung.