45 Halbzeitfazit:

Die Talfahrt des FC Arsenal geht in den ersten 45 Minuten des London-Derbys bei West Ham United weiter! Im Duell zweier eher uninspirierter Teams, die in den letzten Wochen wenig zu feiern hatten, sind die Gunners das deutlich harmlosere Team. Gerade mal zwei Abschlüsse konnten die Gäste verzeichnen, beide gingen nicht aufs Tor. Auf der Gegenseite musste Bernd Leno zumindest hin und wieder arbeiten und zudem einmal hinter sich greifen als der aufgerückte Innenverteidiger Angelo Ogbonna nach einer Ecke einköpfte. Freddie Ljungberg kann mit der Leistung seiner Schützlinge keinesfalls zufrieden sein und dürfte in der Kabine einiges zu sagen haben. Gleich gehts weiter mit Hälfte zwei im London-Stadium!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Die Gunners scheinen nicht gerade darauf aus zu sein, hier vor der Pause noch zu antworten. Arsenal lässt die Kugel gemütlich durch die eigenen Reihen zirkulieren und kommt dabei überhaupt nicht vorwärts.

45 Aubameyang versucht es mal aus der Distanz, verfehlt das Gehäuse aber klar. Dann kommt schon wieder West Ham United, bleibt diesmal bei einem Angriff über rechts aber auch hängen. Die Hälfte der angezeigten Nachspielzeit ist rum.

45 Aufgrund von zwei Verletzungsunterbrechungen und einer längeren VAR-Überprüfung des Treffers gibt es satte fünf Minuten Nachschlag.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

44 Eine Minute vor der Pause darf David Martin tatsächlich seinen ersten Ball halten. Ainsley Maitland-Niles bringt das Spielgerät von rechts flach nach innen, der Keeper der Irons schmeißt sich nach vorne und macht das Ding fest.

42 Arsenal wirkt gleich angeschlagen! Lucas Torreira verliert die Pille im eigenen Sechzehner und gewährt West Ham die nächste gute Chance. Allerdings können die Hammers sich nicht zu einem Torschuss durchringen.

40 Angedeutet hatte sich dieser Treffer nicht, verdient hat hier eigentlich auch kein Team ein Tor. Aber wen interessiert das schon? Die Fans im London Stadium auf jeden Fall nicht.

38 Tooor für West Ham United, 1:0 durch Angelo Ogbonna

Nach einer Standard gehen die Hausherren in Führung! Arsenal bekommt eine Ecke nicht ordentlich geklärt und Pablo Fornals macht das Ding von rechts nochmal heiß. In der Mitte setzt sich Angelo Ogbonna entschlossen durch und köpft etwas unorthodox mit Hilfe der linken Schulter aufs Tor. Ainsley Maitland-Niles fälscht den Ball unhaltbar für Bernd Leno, der sonst wohl zur Stelle gewesen wäre, ab.

36 Aaron Cresswell grätscht Nicolas Pépé im Mittelfeld mit Anlauf von der Seite um. Snodgrass hat eben für deutlich weniger Gelb gesehen, diesmal bleibt die Pfeife von Mike Dean aus unerfindlichen Gründen stumm.

35 Auf der anderen Seite dreht Michail Antonio mal eben auf, lässt ebenfalls zwei Kontrahenten stehen und zwingt Bernd Leno zum ersten echten Arbeitseinsatz. Der deutsche Goalie der Gäste pariert souverän.

33 Da ist die erste Chance! Nicolas Pépé dringt über rechts in den Strafraum ein und bringt das leder in die Mitte zu Pierre-Emerick Aubameyang. Der lässt zwei Gegenspieler mit einer Drehung aussteigen und flankt an den Fünfer, wo Mesut Özil per Kopf drankommt, aber ein paar Zentimeter zu klein gewachsen ist.

31 Der FC Arsenal wartet noch immer auf den ersten Abschluss in dieser Partie. Die Gunners waren noch nicht einmal mit dem Ball in der Box der Hammers. Das ist schon extrem harmlos.

30 So schnell kann das gehen. Eigentlich sollte Sead Kolašinac wegen Leistenproblemen heute gar nicht im Kader stehen. dann verletzte sich Héctor Bellerín und der Ex-Schalker rückte doch noch auf die Bank. Und nun darf Kolašinac über eine Stunde auf der linken Bahn ran.

29 Einwechslung bei Arsenal FC: Sead Kolašinac

29 Auswechslung bei Arsenal FC: Kieran Tierney

28 Arsenal muss wechseln! Kieran Tierney hat sich in einem Zweikampf unglücklich den Arm eingeklemmt und offenbar an der Schulter verletzt. damit fällt nach Héctor Bellerín der zweite etatmäßige Außenverteidiger aus!

26 Jetzt wird Snodgrass selbst gelegt. Und zwar von Tierney und direkt an der Kante des Arsenal-Sechzehners. Snodgrass führt selbst aus, seine Flanke wird aber zunächst geklärt. Aus dem Hintergrund versucht es dann noch Pablo Fornals mit einer Direktabnahme, Leno kann den Ball aber sicher begraben.

24 Gelbe Karte für Robert Snodgrass (West Ham United)

Snodgrass kommt an der Seitenlinie gegen Gabriel Martinelli klar zu spät und senst den Brasilianer rüde um. Gelb!

22 Nach einem Foul von Sokratis an Michail Antonio gibt es eine vielversprechende Freistoßsituation für die Gäste 35 Meter halbrechts vor dem Tor. Nach einer kurz und flach ausgeführten Variante geht Felipe Anderson im Strafraum im Duell mit Granit Xhaka zu Fall. Für einen Elfer reicht das aber keinesfalls.

20 Mesut Özil ist auf Seiten der Gäste durchaus bemüht, bietet sich immer wieder an und fordert auch den Ball. Diesen spielt der ehemalige deutsche Nationalspieler dann allerdings fast ausschließlich rückwärts, auch mangels anderer Optionen.

18 Langsam aber sicher werden die Hammers mutiger und setzen sich mal länger in der gegnerischen Hälfte fest. Auch den Gastgebern fehlt es aber noch an Ideen, um zu vielversprechenden Abschlüssen zu kommen.

15 Eine Viertelstunde ist rum in diesem London-Derby und man merkt beiden Mannschaften an, dass die Erfolgserlebnisse zuletzt rar waren. Es fehlt an Selbstvertrauen, Kreativität und Mut.

13 Die Gäste haben bis dato über 80% Ballbesitz, sind dabei aber überhaupt nicht gefährlich. Es geht nicht mal ansatzweise schnell Richtung gegnerisches Tor. West Ham wirkt, wenn se denn mal in Ballbesitz, deutlich zielstrebiger, hat Bernd Leno aber auch noch nicht getestet.

10 Nach zehn Minuten haben beide Teams ihre erste Ecke verbucht. Die Ausführung der Hausherren wird nach einem Offensivfoul in der Mitte gleich abgepfiffen, Arsenals Versuch wird ohne Probleme aus der Gefahrenzone geköpft.

8 Bei den Irons geht in dieser Anfangsphase viel über die linke Seite. Das ist insofern nicht verwunderlich, da Arsenals Rechtsverteidiger Ainsley Maitland-Niles erst kurzfristig für den verletzt ausgefallenen Héctor Bellerín in die Startelf gerutscht ist.

5 Plötzlich packen die Hausherren zu und erobern die Kugel im Mittelfeld. Felipe Anderson nimmt sofort Fahrt auf und legt vor dem Strafraum quer auf Michail Antonio, der sich den Ball noch auf rechts legt und ihn dann weit über den Kasten jagt.

3 Arsenal ist zu beginn bemüht, den ball in den eigenen reihen zu halten und Sicherheit zu gewinnen. Nach den schwachen Spielen der letzten Monate ist das kaum verwunderlich. West Ham macht das Spielchen bisher mit und lässt die Gunners gewähren.

1 Der Ball rollt! Die Hammers sind traditionell in rot und blau unterwegs, Arsenal kickt heute in gelb-schwarz.

1 Spielbeginn

Werfen wir noch einen Blick auf die Aufstellungen: Bei den Gastgebern gibt es im Vergleich zum letzten Spiel einen Wechsel. Im Sturm beginnt der wiedergenesene Michail Antonio für den Ex-Frankfurter Sébastien Haller. Bei Arsenal gibt es gleich fünf Änderungen. Unter anderem hat es David Luiz, Sead Kolašinac und Alexandre Lacazette auf die Bank verschlagen. Mesut Özil und Bernd Leno stehen in der Startelf.

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Mike Dean, der an den Seitenlinien von Ian Hussin und Dan Robathan unterstützt wird. Vierter Offizieller ist Lee Mason und über den VAR herrschen Kevin Friend und Andy Halliday.

Die Historie spricht erwartungsgemäß klar für die Gunners, die 29 der 46 Duelle mit West Ham gewonnen haben. Neunmal trennte man sich unentschieden, nur acht Spiele gingen an die Hammers. Darunter allerdings auch das letzte Match im Januar dieses Jahres als Samir Nasri sein Team zum 1:0-Heimsieg schoss.

Der jüngste Trainerwechsel hat bisher überhaupt keine Früchte getragen. Freddie Ljungberg, der das Amt vor zwei Wochen interimsweise von Unai Emery übernommen hat, konnte gegen die Kellerkinder aus Norwich und Brighton & Hove Albion nur einen Zähler einfahren. Derzeit werden diverse Namen für den Trainerstuhl der Gunners gehandelt, darunter auch Ex-Bayerntrainer Niko Kovac.

Denn auch beim einstigen Topklub aus London läuft es bisher alles andere als rund. Der FC Arsenal ist mittlerweile seit neun Pflichtspielen ohne Sieg, im League-Cup bereits ausgeschieden und muss in der Europa League ums Weiterkommen zittern. In der heimischen Liga sind die Kanoniere nach dem peinlichen 1:2 gegen Brighton & Hove Albion am Donnerstag auf Rang elf abgerutscht und der Abstiegszone deutlich näher als den Champions-League-Rängen.

Die Hausherren sind nach dem 1:0-Coup beim FC Chelsea schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Am vergangenen Mittwoch unterlag West Ham bei den Wolverhampton Wanderers mit 0:2 und rangiert damit weiterhin nur einen einzigen Punkt über der Abstiegszone. Der Erfolg an der Stamford Bridge bleibt damit der einzige Dreier aus den letzten zehn Pflichtspielen. Gegen Arsenal will Manuel Pellegrini mit seiner Truppe den dritten Heimsieg der Saison einfahren und damit zu den Gunners aufschließen.