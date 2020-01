Wie gut diese erste Garde ist, hat sie buchstäblich schon gegen jeden Gegner in der Premier League außer West Ham zeigen können. Denn jeder Gegner wurde geschlagen, sogar Manchester United, das nach einem 1:1 im Hinspiel vor drei Wochen im Rückspiel doch noch besiegt wurde. Damit steht Liverpool vor dem nächsten Rekord: Noch nie zuvor konnten die Reds in einer Saison jedes Team der Liga schlagen.

Viel größere Probleme hat West Ham United, die in den letzten neun Ligaspielen nur zwei Siege holten. Am vergangenen Samstag verloren sie zudem trotz 20-minütiger Überzahl im FA-Cup mit 0:1. Immerhin bleibt den Londonern damit der Fokus auf die ohnehin nervenzehrende Liga. In dieser trafen sie zuletzt vor fast exakt einem Jahr auf Liverpool. Damals rangen sie dem Champions League-Sieger sogar einen Punkt ab und schnupperten am Sieg. Allerdings war das auch das erste Remis nach vier Niederlagen in Folge gegen die Mannschaft von der Anfield Road.