Guter Aufbau! Fleck macht das Spielgerät im Rückraum fest und leitet im richtigen Moment nach außen weiter. Sheffield-Stürmer Mousset probiert sich daraufhin an einer Flanke, findet jedoch nur die ausgestreckten Arme von LFC-Schlussman Alisson. Die Spielanlage ist gut, bisher fehlt der letzte Pass.

Liverpool lässt die Elf von Chris Wilder etwas kommen und sucht nach Ballgewinn dann sofort den schnellen Weg in die Spitze. Besonders Salah findet immer wieder Lücken und ist bei jedem Sprint brandgefährlich.

Kurze Verschnaufpause! Die Reds nehmen kurzzeitig den Fuß vom Gaspedal und schieben die Pille in der eigenen Viererkette umher. Sheffield momentan mit nur 25% Ballbesitz.

Wird es ein langer Abend für die Blades-Abwehr? Liverpool ist schon jetzt drückend überlegen und arbeitet mit aller Macht am schnellen 2:0. Sheffield steht hinten drin und ist in den Zweikämpfen trotzdem nur zweiter Sieger.

Frech! Sheffield will antworten und bleibt nach einem Ballverlust bissig. McGoldrick nimmt das Leder am linken Sechzehner-Rand volley und löffelt das Spielgerät hart Richtung Gehäuse. Alisson reagiert cool und faustet den Versuch über die Latte.

Die Klopp-Elf startet schwungvoll und sucht schon früh den Strafraum der Gäste. Ein erster heißer Passversuch von Salah ins Zentrum, wird am rechten Fünfereck spät geklärt.

Kickoff! Die Blades eröffnen die Partie mit dem Anstoß und tragen im Anfield weiße Jerseys. Der LFC ist natürlich in Rot unterwegs.

Kurzfristiger Ausfall: Während bereits "You'll never walk alone" läuft, geht im Rund die Info herum, dass Naby Keïta verletzungsbedingt ausfällt. Der Ex-Leipziger stand bereits auf dem Spielberichtsbogen, kann nun aber doch nicht mitmischen. James Milner rückt dafür in die erste Elf der Reds.