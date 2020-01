57 Tooor für Manchester City, 0:5 durch Kun Agüero

Rekord gebrochen, Agüero erzielt sein 176. Premier League-Tor! Der Argentinier wird von David Silva zwischen den Reihen gefunden. Er schickt Hause mit einer Körpertäuschung ins Leere und schiebt aus 13 Metern flach unten rechts ein. Damit überholt er nun Thierry Henry und ist der treffsicherste Ausländer, der je im englischen Oberhaus gespielt hat.

57 Ausflug von João Cancelo, die flache Hereingabe des Flügelflitzers landet in den Fängen von Ørjan Nyland.

55 Erster Eckball für City, Agüero kann den Ball vor dem linken Pfosten volley abnehmen. Er bleibt sofort an El Mohamady hängen.

53 Gelbe Karte für Anwar el Ghazi (Aston Villa)

Der Angreifer nutzt seinen Ellbogen, um Fernandinho im Luftduell aus dem Weg zu räumen.

51 Emotionen sind da, Agüero schubst Grealish in dessen Strafraum. Daraufhin geraten beide aneinander, die Schubser werden nicht bestraft.

50 Gelbe Karte für Fernandinho (Manchester City)

Fernandinho legt Grealish, den meistgefoulten Spieler der Liga, im Mittelfeld.

49 Es gibt schon Applaus von den Tribünen, wenn Fernandinho angegriffen wird und ins Seitenaus klären muss. Erfolgsverwöhnt ist man im Villa Park nicht.

46 Der Ball rollt wieder!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit

Hier dürfte nicht mehr viel anbrennen, Manchester City geht mit einer 4:0-Führung in die Kabine. Dafür benötigt die Guardiola-Elf keine Glanzleistung, Aston Villa zeigt sich schlichtweg schwach in den Zweikämpfen. Dadurch erhalten die Torschützen (Mahrez, Agüero, Gabriel Jesus) sowie ihre Vorlagengeber vor den Treffern eher Begleitschutz. Im zweiten Durchgang könnte es noch düster werden, wenn die Hausherren an diese Leistung anknüpfen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Manchester City, 0:4 durch Gabriel Jesus

Noch eins, 0:4! De Bruyne läuft ab der Mittellinie den rechten Flügel runter. Dabei wird er kaum angegriffen, aus vollem Lauf kommt eine flache Flanke auf den zweiten Pfosten. Gabriel Jesus läuft ein und knallt den Ball aus kurzer Distanz ins linke Eck.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

44 Eckball für die Hausherren, Grealish findet am zweiten Pfosten den Schädel von Hause. Der will nochmal querlegen, findet aber keinen Mitspieler.

42 Erster gefährlicher Abschluss von Aston Villa, Hourihane legt den Ball für el Ghazi vor. Vom linken Strafraumeck visiert der Angreifer das lange Eck an, schießt aber einen knappen Meter vorbei.

38 Aus halbrechter Position darf David Silva ausführen, die Murmel fliegt nur haarscharf neben den rechten Torwinkel.

37 Freistoß für die Gäste, David Silva steht 22 Meter vor dem Kasten bereit.

35 Dank einer Grätsche verhindet Mings einen Abschluss von João Cancelo, der Ball prallt allerdings vor die Füße von Agüero. Der Angreifer nimmt aus spitzem Winkel Maß, haut den Ball aber über den Querbalken.

34 De Bruyne legt das Leder von der rechten Seite flach vor den Kasten. Nyland ist aufmerksam und packt zu.

31 Mal ein Ansatz von Angriff seitens der Hausherren, Grealish stürmt mit Tempo über die linke Seite und zieht nach innen. Es wird erstmals lauter in der Arena, dann wird der Ballführende aber mit einer lupenreinen Grätsche vom Ball getrennt.

28 Tooor für Manchester City, 0:3 durch Kun Agüero

Was für ein Knaller, 0:3! Kevin De Bruyne dreht sich im Mittelfeld um Danny Drinkwater, nach wenigen Schritten legt er in die Mitte ab. Kun Agüero nimmt den Ball im Empfang, hebt den Kopf und schweißt das Leder aus 22 Metern unhaltbar in den linken Torwinkel.

24 Tooor für Manchester City, 0:2 durch Riyad Mahrez

Der Neuzugang patzt, 0:2! Danny Drinkwater nimmt einen Agüero-Pass im Strafraum an, den er eigentlich wegdreschen muss. David Silva greift ihn an und spitzelt das Spielgerät in die rechte Strafraumhälfte, Riyad Mahrez versenkt es humorlos im rechten Toreck.

22 Kritisch: Die Arme von El Mohamady treffen das Gesicht von Gabriel Jesus. Der Brasilianer geht im Strafraum zu Boden, Referee Moss lässt weiterlaufen.

18 Tooor für Manchester City, 0:1 durch Riyad Mahrez

Tolle Einzelaktion, 0:1! Agüero lässt den Ball mit dem Rücken zum Tor auf den rechten Flügel prallen. Dort schnappt sich Mahrez die Kugel, spaziert bis in den Strafraum, windet sich mit mehreren Körpertäuschungen an den Verteidigern vorbei und schiebt flach ins rechte Eck ein. Das hat er wirklich einfach aussehen lassen.

17 Agüero rutscht halbrechts im Moment seines Schusses aus. Dadurch bekommt er den Ball aus sieben Metern nicht in Richtung Tor.

15 Immer wieder Doppelpässe der Gäste, nun wird Mahrez in der rechten Strafraumhälfte bedient. Im letzten Moment verhindert Taylor einen Abschluss.

12 Mit einer Grätsche rettet Konsa im letzten Moment vor dem einschussbereiten Gabriel Jesus. Das Anspiel kam von Rodri, der mal auf die rechte Seite ausgewichen ist.

8 Aus der zweiten Reihe: Mendy serviert für João Cancelo, aus 23 Metern hämmert der Außenverteidiger die Kugel über den rechten Torwinkel. Nyland winkt ab.

5 Erste nette Kombination von den Gästen, David Silva und Gabriel Jesus finden aber trotz Doppelpass nicht den Weg zum Tor.

1 ...und los!

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Partie ist Jonathan Moss. Für den 49-Jährigen ist es bereits der 15. Saisoneinsatz, insgesamt kommt er schon auf 213 Einsätze im englischen Oberhaus. Damit zählt Moss zu den erfahreneren Referees der Liga.

In den letzten Jahren gab es für Aston Villa gegen die Citizens nicht allzu viel zu holen. Seit Ende 2012 holte man nur einen Sieg aus zehn Spielen, ein Duell endete 0:0. Die restlichen Partien gingen allesamt an Manchester.

Pep Guardiola merkte neulich an, dass der bepackte Spielplan auch sein Privatleben betreffe. „Ich habe keine Zeit mehr, die Gegner zu beobachten, mich vorzubereiten. Ich habe kein Privatleben mehr, das ist verrückt“, merkte der City-Trainer an. Dennoch wird er wohl wissen, was heute auf ihn wartet.

Heute ist ein frisches Gesicht im Trikot der Gastgeber zu erkennen: Danny Drinkwater gibt sein Debüt. "Er ist ein sehr guter Fußballer und wird uns im Spiel mit dem Ball weiterhelfen. Ein echter Gewinnertyp", findet sein Coach Dean Smith.

Unter der Woche war in England EFL-Cup angesagt. Die beiden heutigen Kontrahenten waren jeweils im Halbfinale gefordert. Aston Villa trennte sich 1:1 von Leicester City, City siegte im Old Trafford gegen Manchester United (1:3).

Der FC Liverpool hat gestern wieder einmal vorgelegt. Mit 1:0 setzte sich der Spitzenreiter in Tottenham durch, zog dadurch weiter davon. Für City heißt es nun: Dranbleiben! Immerhin hat der Tabellenzweite aus Leicester (1:2 gegen Southampton) gepatzt. Aston Villa bewegt sich derzeit in ganz anderen Gefilden, die Londoner stehen auf dem ersten Nichtabstiegsplatz.