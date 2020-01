17 Özil steckt auf der rechten Seite auf Pépé durch, der mit viel Geschwindigkeit in den Strafraum zieht. Er täuscht seinen Gegner mit einer tollen Finte, doch legt sich den Ball zu weit vor und so kann Guaita die Kugel aufnehmen.

14 Wenn das so weiter geht, sind weitere Tore lediglich eine Frage der Zeit. Zwar haben die Gäste nicht viele Chancen, doch sie sind drückend überlegen und lassen der Heimmannschaft keine Luft zum Atmen.

12 Tooor für Arsenal FC, 0:1 durch Pierre-Emerick Aubameyang

Arsenal schlägt mit der ersten Chance eiskalt zu! Von Anfang bis zum Ende kann man diesen Treffer als Bilderbuchangriff bezeichnen. Behutsam bauen die Gunners das Spiel aus der Abwehr auf. David Luiz spielt dann einen klasse Ball flach nach vorne auf Özil, der mit einem Kontakt Lacazette anspielt. 25 Meter vor dem Tor legt dieser perfekt auf den durchstartenden Aubameyang durch, der frei vor dem Tor flach rechts am Keeper vorbei einschiebt.

10 Die Eagles konnten sich bis jetzt noch kein einziges Mal aus der eigenen Hälfte befreien. Arsenal hat in den ersten Minuten 80 Prozent Ballbesitz.

7 Jetzt mal ein langer Ball von David Luiz auf Aubameyang links in den Strafraum, der mit der Hacke Kolašinac in Szene setzt. Doch der ehemalige Schalker schießt seinen Gegenspieler an. Der Ball springt dann zurück zu Kolašinac und von seinem Fuß ins Auß.

5 Arsenal hat von Anfang an viel Ballbesitz. Dagegen verteidigt Crystal Palace nah am Mann und kompakt. Immer wieder werden die Spieler von ihrem Trainer Roy Hodgson lautstark für gelungene Aktionen gelobt.

2 ... allerdings wird die Standardsituation vom Schiedsrichter abgepfiffen, da er ein Offensivfoul im Strafraum gesehen hat.

1 Es gibt direkt einen Eckball für die Gäste von der linken Seite...

1 Auftakt im Selhurst Park. Arsenal hat Anstoß.

1 Spielbeginn

Übrigens: Mikel Arteta hat seine Mannschaft gegenüber der Partie gegen Manchester United auf keiner Position verändert.

Die 22 Hauptakteure betreten nun den Rasen. Die Eagles treten klassisch in Rot-Blau auf, Arsenal weicht auf gelbe Trikots mit dunkelblauer Hose aus.

Der 39-jährige Engländer Paul Tierney leitet heute zusammen mit seinen Assistenten Ian Hussin und Marc Perry die Partie.

Tabellarisch sind beide Teams aktuell sehr nah beieinander. Crystal Palace befindet sich aktuell mit 28 Punkten auf Rang neun, einen Platz und einen Punkt dahinter befinden sich die Gäste. Um den Anschluss an den Europa League Rang zu wahren, benötigen beide heute einen Sieg.

Auf dem Platz stehen heute zahlreiche Bekannte aus der Bundesliga. Auf Seiten der Gunners darf man besonders auf Mesut Özil achten, dem der neue Trainer eine sehr wichtige Rolle zuschreibt und dem ehemaligen Nationalspieler mit seinem Vertrauen zu alter Leistungsstärke verhelfen will. Zudem wird Granit Xhaka immer noch mit einem Wechsel zu Hertha BSC, also mit einer Rückkehr in die Bundesliga, in Verbindung gebracht. Bei Crystal Palace ergatterte heute mal wieder Max Meyer einen Startelfeinsatz, der bislang in der Premier League noch nicht überzeugen konnte.

Es ist heute auch ein besonderes Duell zwischen den beiden Trainern an der Seitenlinie. Seit 2017 ist der 72-jährige Roy Hodgson bei Crystal Palace unter Vertrag und weist jede Menge Erfahrung auf. Dagegen ist für den 37-jährigen Mikel Arteta der FC Arsenal die erste Cheftrainerstation. Als der Spanier geboren wurde, war Roy Hodgson bereits in seinem ersten Traineramt in Bristol City.

Für Arsenal gilt es heute, den leichten Aufwärtstrend der letzten Wochen mit zuletzt zwei Siegen hintereinander fortzusetzen. Gerade das 2:0 im Emirates Stadium am letzten Spieltag gegen ManU dürfte den Fans der Gunners Mut machen, hier und heute die nächsten drei Punkte einzufahren.

Die Hausherren aus dem Süden Londons sind immer noch von starkem Verletzungspech geprägt. Darüber hinaus müssen sie heute auf ihren Kapitän Luka Milivojević verzichten, der sich im letzten Spiel eine Rote Karte einfing. Man darf also gespannt sein, inwiefern die Mannschaft von Trainer Roy Hodgson es schafft, die zahlreichen Ausfälle zu kompensieren.