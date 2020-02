Özil bringt den ruhenden Ball ins Zentrum, wo Burnley sämtliche Räume aber sehr gut zustellt. Mustafi, der heute angeschlagen mit Problemen am Knöchel spielt, begeht dann bei Balleroberung in der zweiten Reihe das Offensivfoul.

Die Gunners spielen direkt mutig nach vorne und ziehen früh in die Box der Hausherren, die bekanntermaßen sehr kompakt stehen. Noch finden die Gäste aus London kein Durchkommen.

Das Match läuft. Die Clarets spielen in ihren bekannten weinroten Trikots mit hellblauen Ärmeln und weißen Hosen. Die Gunners haben ihren gelben Auswärtsleibchen an und tragen schwarze Hosen.

Die Spieler sind auf dem Rasen. Schiedsrichter Chris Kavanagh kann die Partie in Kürze freigeben. Für den Unparteiischen ist es bereits der 18. Premier-League-Einsatz in der laufenden Saison. Im Turf Moor war er dabei nur am 31. August 2019 zu Gast, als die Clarets zuhause mit 0:3 gegen Liverpool FC verloren haben.