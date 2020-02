West Ham United ist ganz am anderen Ende der Tabelle zu finden. Als Drittletzter ringt der Klub um den Klassenerhalt, steht aktuell direkt unter dem Strich und benötigt einen Punkt, um an Aston Villa vorbeizuziehen und die Abstiegszone zu verlassen. Mit der viertschwächsten Abwehr der Liga (43 Gegentreffer) wollen die Hammers heute dem besten Sturm (65 Saisontore) widerstehen.

Lediglich eine Umstellungen mit David Moyes vor. Der Ex-Frankfurter Sébastien Haller muss seinen Platz in West Hams Anfangsformation an Arthur Masuaku abtreten und die Partie zu Beginn von der Bank aus beobachten.

Herzlich willkommen in der Premier League! Am heutigen Mittwoch nehmen wir um 20:30 Uhr MEZ einen neuen Anlauf, die Partie zwischen Manchester City und West Ham United über die Bühne zu bekommen. Es handelt sich um die inzwischen letzte offene Begegnung des 26. Spieltages, die am 9. Februar dem Sturmtief "Ciara", in Deutschland als "Sabine" bekannt, zum Opfer fiel.