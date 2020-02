45 Halbzeitfazit:

Noch sind keine Tore gefallen an der Carrow Road. Zwischen Norwich City und dem FC Liverpool steht es zur Pause 0:0. Erwartungsgemäß hatte der unangefochtene Tabellenführer eindeutig mehr vom Spiel. Doch mit all dem Ballbesitz wussten die Männer von Jürgen Klopp gar nichts anzufangen. Zwar wurden letztlich acht Torschüsse gezählt, von denen lediglich einer wirklich auf den Kasten kam und Tim Krul nicht ernsthaft auf die Probe stellte. Norwich nahm nur sporadisch am Spiel teil. Und obwohl für die Canaries kein einziger Torschuss gezählt wurde, die beste Torchance dieser Begegnung verzeichneten eindeutig die Hausherren. Doch Lukas Rupp und Teemu Pukki schafften es gemeinschaftlich nicht, den Ball an Alisson vorbei zu bekommen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 In Folge der Ecke von der linken Seite kommen die Reds erneut nicht zum Abschluss. Ein Abstimmungsproblem zwischen Christoph Zimmermann und Tim Krul bringt Liverpool aber noch einmal an den Ball. Wieder fehlt es der folgenden Flanke an Genauigkeit.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Andrew Robertson holt gegen Max Aarons noch einem Eckstoß für Liverpool heraus.

42 Mit der fälligen Standardsituation wissen die Gäste nichts anzufangen. Die Hereingabe aus dem rechten Halbfeld landet direkt in den fangbereiten Armen von Tim Krul.

41 Gelbe Karte für Grant Hanley (Norwich City)

Intensiv bearbeitet Grant Hanley mit Händen und Füßen Roberto Firmino, bis dieser zu Boden geht. Das bringt dem Abwehrspieler die dritte Gelbe Karte dieser Premier-League-Saison ein.

38 Danach übernimmt Liverpool natürlich wieder das Kommando. Hinten aber stehen die Gastgeber nach wie vor gut, da lassen die Kanarienvögel nichts zu. Auch der Schussversuch von Mohamed Salah wird abgeblockt.

36 Solche Chancen muss ein Außenseiter natürlich nutzen, will er überhaupt in die Position geraten, etwas Zählbares abzubekommen. So etwas darf Norwich nicht liegen lassen.

35 Bei einem langen Ball ist urplötzlich Lukas Rupp frei durch. Kein Abseits! Das ist die mit Abstand beste Chance dieser Partie. Rupp möchte kurz quer legen zum nachrückenden Teemu Pukki. Kein Liverpooler Verteidiger weit und breit! So muss es Alisson für die Gäste regeln. Mit einer sensationellen Reaktion fischt der Brasilianer dem finnischen Stürmer die Kugel vom Fuß.

33 So kommen allenfalls Distanzschüsse zustande. Jetzt probiert sich Naby Keïta. Auch dem ehemaligen Leipziger fehlt es im Abschluss an Präzision. Da muss Tim Krul erneut keinen Finger krümmen.

32 Über einen Doppelpass bekommen die Gäste auf der linken Seite mal etwas Schwung rein. Andrew Robertson sucht den Weg zur Grundlinie. Die Hereingabe allerdings findet nicht zu einem Mitspieler. Da haut Grant Hanley dazwischen.

28 Gefahr strahlen die Reds nach wie nicht aus. Jetzt probiert es Trent Alexander-Arnold aus der zweiten Reihe. Der Rechtsschuss verfehlt das Gehäuse von Tim Krul.

27 Erst nach dem verletzungsbedingten Wechsel kommt der Ball wieder ins Spiel. Locker drei Minuten hat das jetzt gedauert.

27 Einwechslung bei Norwich City: Jamal Lewis

27 Auswechslung bei Norwich City: Sam Byram

26 In aller Seelenruhe wird Byram von einem Betreuer vom Rasen geführt. Weiterhin rollt der Ball nicht an der Carrow Road.

25 Obwohl sich die Szene an der Seitenlinie abspielt, schafft es Sam Byram, sich auf dem Platz behandeln zu lassen. Somit ist das Spiel unterbrochen, bis der Ersatzmann bereit ist.

24 Tim Krul spielt einen langen Ball auf die linke Seite. Beim Versuch, die Kugel zu kontrollieren, verletzt sich Sam Byram. Da zieht es gewaltig in den hinteren rechten Oberschenkel. Das schaut nicht gut aus.

22 Nach längerer Zeit schnuppern die Reds mal wieder an den Sechzehner heran. Doch dort agieren die Gäste zu kleinteilig. Mohamed Salah will den Ball durchstecken. Da aber ist kaum Platz und kein Teamkollege geht auf die Idee des Ägypters ein.

19 Inzwischen hat Regen eingesetzt in Norwich. Windig ist es ohnehin. Das macht die Sache recht ungemütlich. Umso besser tut es den Spielern, sich ausgiebig zu bewegen.

17 Mehr tut sich aktuell nicht. Der Champions-League-Sieger versucht, den Gegner mürbe zu spielen. Noch aber fehlt es an der nötigen Intensität. Da muss noch mehr Zug rein. Aber die Reds bringen dank jeder Menge Selbstvertrauen auch die gebotene Geduld mit. Noch ist eine Menge Zeit.

14 Im Spiel nach vorn kommen die Hausherren nicht über Ansätze hinaus. Zudem treten die Männer von Daniel Farke nur sehr sporadisch in Erscheinung. Überwiegend macht der FC Liverpool das Spiel. Noch fehlt den Reds die richtig klare Torchance.

11 Einen langen Flugball von Jordan Henderson aus der eigenen Hälfte nimmt Roberto Firmino in der Box sensationell an, bleibt ind er Bewegung und will mit dem linken Fuß schießen. Dabei bleibt die Kugel permanent in der Luft - bis ein Norwich-Verteidiger dazwischen funkt.

9 Norwich bemüht sich erstmals, ein aktiver Teil dieser Begegnung zu sein. Links im Strafraum jedoch rennt sich Todd Cantwell fest. Von einer Abschlusshandlung sind die Canaries noch ziemlich weit entfernt.

7 Jetzt zieht Alex Oxlade-Chamberlain aus halbrechter Position ab. Der Rechtsschuss aus der zweiten Reihe kommt aufs Tor. Tim Krul allerdings hat keine Mühe, den Flachschuss zu halten.

5 Wenig später schaffen es die Jungs von Jürgen Klopp erneut in den Sechzehner. Der Schussversuch von Roberto Firmino wird abgeblockt.

4 Dann kommt über die rechte Seite etwas Schwung rein. Trent Alexander-Arnold flankt in die Mitte. Es schließt sich eine Billardeinlage zwischen einem Verteidiger und Naby Keïta an. Der Ball landet schließlich in den Armen von Tim Krul.

4 Liverpool führt beinahe ausnahmslos den Ball, strebt allerdings keinen Raumgewinn an. Die Reds haben alle Zeit der Welt, begnügen sich erst einmal mit der Spielkontrolle.

3 Früh hat Trent Alexander-Arnold für die Gäste einen ersten Torschuss abgesetzt. Der Distanzversuch mit dem rechten Fuß beschwörte noch keinerlei Gefahr herauf. In der Folge geht es sehr ruhig auf dem Platz zu.

2 Bewölkt zeigt sich der Himmel im Osten Englands. Im Spielverlauf werden bei 13 Grad durchaus Regenschauer erwartet. Der Rasen präsentiert sich derzeit in hervorragender Verfassung. Auf den vollbesetzten Rängen tummeln sich mehr als 27.000 Zuschauer.

1 Spielbeginn

Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Stuart Attwell betraut. Der 37-jährige Referee erhält Unterstützung durch die Assistenten Simon Long und Sian Massey-Ellis.

Das letzte Aufeinandertreffen hier an der Carrow Road liegt gut vier Jahre zurück. Und damals gab es ein Spektakel. Norwich gelang in der Nachspielzeit der Ausgleich und fing sich dann doch noch das 4:5 durch Adam Lallana ein. Die Hinrundenpartie vom 1. Spieltag entschied Liverpool mit 4:1 für sich.

Im Pokal musste Liverpool mit der Nachwuchsauswahl zwar einen Extrarunde drehen, bezwang Shrewsbury Town aber im zweiten Anlauf mit 1:0 und erreichte ebenfalls die Runde der letzten 16. Doch während der Champions-League-Sieger die nationalen Pokalwettbewerbe nicht sonderlich ernst nimmt, ist die Weste in der Premier League beinahe noch makellos weiß. Von 25 Spielen wurden 24 gewonnen. Einzig bei Manchester United gab man im Oktober mal zwei Zähler ab (1:1). Der zweitbeste Sturm und die mit Abstand sicherste Abwehr sind weitere Trümpfe. Die beste Auswärtsmannschaft sind die Reds zwangsläufig auch.

Mit dem schwächsten Angriff und der zweitschlechtesten Defensive der Liga stehen die Chancen nicht sonderlich günstig. Doch die Canaries sind zu Hause aktuell seit drei Partien ungeschlagen, holten gegen Tottenham und Crystal Palace einen Punkt und schlugen Bournemouth mit 1:0. Die letzte Heimpleite setzte es kurz vor Weihnachten gegen Wolverhampton (1:2). Zuletzt ergatterten die Ostengländer vor zwei Wochen in Newcastle ein 0:0. Und im FA Cup siegte man beim FC Burnley und zog ins Achtelfinale ein.

Tabellarisch ist einiges geklärt. Am Titelgewinn des FC Liverpool gibt es angesichts von 22 Punkten Vorsprung keine berechtigten Zweifel mehr. Und die Unterschiede könnten größer nicht sein, denn der Spitzenreiter ist beim Schlusslicht zu Gast. Da treffen verschiedene Welten aufeinander, was auch die Differenz von 55 Punkten belegt. Dennoch benötigt Norwich jeden Zähler, das rettende Ufer liegt derzeit sieben Punkte entfernt.

Auf Seiten der Gäste darf das letzte Pflichtspiel nicht als Vergleich herhalten, denn im FA Cup schickte Jürgen Klopp erneut ein U23-Team ins Rennen. Daher ziehen wir das letzte Punktspiel Anfang Februar zurate. Und da gibt es bei den Reds lediglich eine Umstellung. Anstelle von Fabinho, der heute auf der Bank Platz nimmt, darf der Ex-Leipziger Naby Keïta von Beginn an ran. Der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firmino steht in Liverpools Anfangsformation. Der einstige Wolfsburger Divock Origi hofft auf eine Einwechslung.

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel vor genau zwei Wochen belässt Daniel Farke alles beim Alten, schickt seine Mannschaft personell unverändert ins Spiel. Demnach stehen die Deutschen Christoph Zimmermann und Lukas Rupp erneut in der Startelf. Keeper Ralf Fährmann nimmt auf der Bank Platz – neben dem Deutsch-Kubaner Onel Hernandez sowie den einstigen Deutschland-Legionären Mario Vrančić und Josip Drmić. Von Beginn an zu sehen bekommen wir Ondrej Duda (ehemals Hertha) und Teemu Pukki (Schalke).