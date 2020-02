1 Los geht's! Die Gäste stoßen an und schlagen den Ball direkt hoch und weit nach vorne. Abwehrchef van Dijk ist aber zur Stelle und kann klären.

1 Spielbeginn

Schiedsrichter der Begegnung ist Jonathan Moss. An den Seitenlinien assistieren dem 49-jährigen Unparteiischen Marc Perry und Edward Smart. Vierter Offizieller ist Lee Mason und für den Video-Beweis ist Paul Tierney verantwortlich.

Nach der Niederlage im Nachholspiel gegen Manchester City hat West Ham direkt den nächsten scheinbar übermächtigen Gegner vor der Brust. Im Vergleich zur 2:0-Niederlage gegen die Citizens rücken Jeremy Ngakia und Felipe Anderson für Ryan Fredericks und Arthur Masuaku, die beide fehlen, in die Anfangsformation.

Personell setzt Jürgen Klopp auf jede Menge Konstanz. Abgesehen vom verletzten Jordan Henderson, der von Naby Keïta ersetzt wird, wird die gleiche Startelf beginnen, die zuletzt in der Königsklasse ran durfte.

Das Hinspiel, das erst Ende letzten Monats stattgefunden hat, konnte der LFC ebenfalls für sich entscheiden. In London setzte sich der amtierende Champions-League-Sieger mit 2:0 durch. Die Treffer erzielten an dem Abend Mohamed Salah per Elfmeter und Alex Oxlade-Chamberlain.

Für die Reds ist die heutige Begegnung das erste Premier-League-Match an einem Montag seit Februar 2019. Auch vor gut einem Jahr hieß der Gegner West Ham United. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 1:1-Remis. Ansonsten spricht die Statistik jedoch völlig gegen die Hammers. Nur zwei der letzten 41 Auswärtsspiele gegen einen Spitzenreiter konnten sie gewinnen und die letzten beiden Fahrten an die Anfield Road endeten mit 4:0 und 4:1 für die Reds.

Der letzte dreifache Punktgewinn der Hammers ist schon eine Weile her. Am Neujahrstag, dem Debüt von Rückkehrer David Moyes, konnte West Ham mit 4:0 gegen den AFC Bournemouth gewinnen. Seit dem folgten sechs Begegnungen mit der ernüchternden Bilanz von vier Niederlagen und zwei Unentschieden.

West Ham United ist am anderen Ende des Tableaus zu finden. Die Londoner belegen den 18. Rang und stecken damit tief im Abstiegskampf. Allerdings geht es im Tabellenkeller extrem eng zu. Dadurch könnten die Hammers mit einem Dreier nicht nur über den Strich rutschen, sondern gleich an zwei Mannschaften vorbeiziehen. Bereits ein Zähler würde zudem reichen, um Aston Villa von Platz 17 zu verdrängen.

Zumindest in der Champions League kassierte Liverpool zuletzt die erste Niederlage mit der A-Elf seit dem 17. September. Damals unterlagen die Reds, ebenfalls in der Königsklasse, in Neapel mit 2:0. In der obersten englischen Spielklasse hat der LFC dafür bereits einige Rekorde gebrochen und ist auf dem Weg weitere Meilensteine zu erreichen. Beim 4:0-Sieg gegen Southampton konnten Henderson und Co. ihren 20. Premier-League-Heimsieg in Folge feiern und damit den Rekord von Manchester City einstellen. Mit einem weiteren Erfolg an der Anfield Road wären die Reds alleiniger Rekordhalter. Außerdem kann das Team von der Mersey heute den 18. Dreier in Serie einfahren. Damit würde ein weiterer Man-City-Rekord egalisiert.

Die Reds sind im Moment das Maß der Dinge. In der Premier League hat die Mannschaft von Jürgen Klopp 76 der möglichen 78 Zähler geholt und ist mit großen Schritten auf dem Weg die Meisterschaft zu gewinnen. Das ist immens beeindruckend, aber für die Fans der Konkurrenz teilweise deprimierend. In diesem Zusammenhang hat zuletzt ein 10-jähriger Manchester-United-Fan einen Brief an den Trainer des LFC geschrieben und ihn gebeten dafür zu sorgen, dass sein Team wieder verliert. Klopp antwortete persönlich und extrem charmant. "Leider kann ich Deinen Wunsch aber nicht erfüllen, zumindest nicht freiwillig. Es ist eben mein Job, alles zu tun, damit Liverpool gewinnt", stellte der 52-Jährige klar und ergänzte: "Wir haben früher Spiele verloren, und wir werden wieder Spiele verlieren, so ist der Fußball eben."