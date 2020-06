20 Gelbe Karte für James Milner (Liverpool FC)

Heftiges Einsteigen des 34-Jährigen, der gegen Richarlison ohne Absicht, an den Ball zu kommen, den Körper reinstellt und einen potenziellen Entlastungsangriff über den rechten Flügel damit unfair stoppt. Mike Dean zückt dafür die erste Gelbe Karte des Spiels.

19 Mané versucht per Doppelpass mit Firmino in den gegnerischen Strafraum einzudringen. Das ahnt die Viererkette der Blues allerdings voraus und kann auch diese Angriff entschärfen. Der vermeintliche Underdog macht seine Sache defensiv sehr gut, kommt gegen das Gegenpressing der Scousers aber kaum zu entlastenden Angriffen.

16 Eine Viertelstunde ist vorbei und beide Teams sind noch nicht so richtig im Spiel, das passend zum Wetter so vor sich hinplätschert. Die Teams müssen sich scheinbar erst noch an die Geisterspiel-Atmohsphäre gewöhnen.

13 Richarlison wird eigentlich von Fabinho gelegt. Es gibt dennoch den Freistoß für die Reds, der allerdings völlig verunglückt. Henderson stoppt das Spielgerät für Alexander-Arnold, dessen Ball an den zweiten Pfosten weder Torschuss noch Flanke ist. Fernab von Tor und Mitspielern landet der Ball im Toraus. Abstoß für die Toffees.

10 Jetzt kommt auch LFC zur ersten Halbchance. Gordon verliert im Dribbling den Ball an Mané, der auf Minamino durchsteckt. Der Japaner zieht aus knapp 20 Metern mit rechts ab, verfehlt das Gehäuse der Blues allerdings um gut zwei Meter.

7 Anthony Gordon findet sich gut auf der linken Seite ein, hat mit Trent Alexander-Arnold allerdings einen harten Gegenspieler, der dem Youngster nichts schenkt. Der Routinier geht kompromisslos in den Zweikampf. Das beschert den Toffees einen Einwurf, der aber nichts weiter einbringt. LFC macht die Räume gewohnt eng und geht aggressiv ins Pressing.

4 Die erste gefährliche Szene gehört derweil den Toffees. Richarlison dringt links in den Strafraum ein und kann die Kugel scharf querlegen, wo Calvert-Lewin nur wenige Zentimeter fehlen, um ranzukommen und das Leder über die Linie zu drücken.

3 Trent Alexander-Arnold marschiert über rechts nach vorne. Die abgefälschte Flanke ist allerdings ein gefundenes Fressen für Jordan Pickford, der sicher zupackt.

1 Der Ball rollt im Goodison Park, über dem trotz abendlichem Sonnenschein ein typisch englisches Wetter tobt. Es schüttet aus Eimern. Die Mannschaften treten in ihren gewohnten Farben an. Die Toffees in blauen Trikots über weißen Hosen und die Reds komplett in Rot. Auf den Trikots beider Teams steht anstelle der Spielernamen übrigens durch die Bank weg der Schriftzug "Black Lives Matter".

1 Spielbeginn

Dabei steht das bereits 287. Merseyside Derby heute Abend auf dem Programm. Bislang gingen 121 Duelle an die Reds, während die Blues es bei 83 Remis erst auf 82 Siege bringen. Besonders zuletzt war für die Toffees gegen den großen Stadtrivalen dabei kaum noch etwas zu holen gewesen. LFC ist aktuell seit 21 Pflichtspielen in Serie ungeschlagen gegen Everton.

Ein paar Überraschungen gibt es durchaus in der ersten Elf der Scousers. So sitzt beispielsweise Superstar Mohamed Salah zunächst auf der Bank. Vorne drin darf neben Stars wie Roberto Firmino und Sadio Mané dafür Salzburg-Winterneuzugang Takumi Minamino auf Torejagd gehen. Ebenfalls etwas überraschend ist der Startelf-Einsatz von Naby Keïta, der in neun Premier-League-Einsätzen bislang nur beim 3:0-Sieg in Bournemouth am 7. Dezember 2019 die volle Distanz von 90 Minuten absolvierte, als er mit je einem Tor und einer Vorlage zum Matchwinner avancierte.

Für die Reds stand das letzte Pflichtspiel am 11. März auf dem Programm. Damals verlor der amtierende Champions-League-Sieger das Rückspiel im diesjährigen Achtelfinale gegen Atlético Madrid nach Verlängerung noch mit 2:3 und steht damit nicht mehr unter den besten acht Teams Europas. Umso wichtiger ist es, dass nun die erste nationale Meisterschaft seit 30 Jahren in trockene Tücher gebracht wird. Bei Stadtrivale Everton stehen dafür exakt 106 Tage nach dem letzten Pflichtspiel fast alle Leistungsträger (lediglich Andrew Robertson fehlt angeschlagen) wieder zur Verfügung, wodurch der deutsche Coach bei der Aufstellung die Qual der Wahl hat.

In jedem Fall hat sich an der Art und Weise, wie er aufstellt, einiges getan. Im Vergleich zur 0:4-Pleite bei Chelsea vom 8. März beordert Carlo Ancelotti drei neue Gesichter in die Startelf. Alex Iwobi, Séamus Coleman und Youngster Anthony Gordon beginnen heute für Gylfi Sigurðsson, Bernard (beide Bank) und Djibril Sidibé (nicht im Kader).

Everton hingegen krebst im Tabellenmittelfeld der Premier League herum, wäre aber sicherlich nicht abgeneigt, dem Lokalrivalen ein Stück weit die Partylaune zu versalzen. Die Toffees haben seit dem Weihnachtsfest des vergangenen Jahres einen neuen Trainer. Unter dem renommierten Trainer Carlo Ancelotti stimmten die Ergebnisse auch vor der Corona-Pause. Konnte er sein Team nun mit all seiner Routine den widrigen Bedingungen zum Trotz vernünftig vorbereiten auf den Endspurt der Saison?

Der FC Liverpool um den deutschen Startrainer Jürgen Klopp steht ob seines opulenten Vorsprungs auf den Tabellenzweiten Manchester City ja bereits als Meister der Saison 2020/2021 fest. Die Frage ist nur, wann die Reds auch die letzten theoretischen Zweifel an dem Titelgewinn aus dem Weg geräumt haben. Sollten sie das Derby gegen den Erzrivalen gewinnen, werden sie auf einen Ausrutscher Citys in Burnley am Montag hoffen - denn dann könnte es schon soweit sein und der FC Liverpool ist der Silberpott nicht mehr zu nehmen!