1 Nun also läuft das Spiel bei ungemütlichen Bedingungen. Im Norden Londons regnet es bei 14 Grad. Entsprechend glitschig präsentiert sich der Rasen.

1 Spielbeginn

Während sich Tottenham voll auf die Premier League konzentrieren kann, sich im März aus der Champions League und dem FA Cup verabschiedete, tanzt United noch auf drei Hochzeiten. Neben dem FA Cup und dem Viertelfinale in Norwich scheint die Teilnahme am Final 8 der Europa League in Deutschland angesichts des 5:0-Hinspielsieges beim LASK im Achtelfinale nur noch Formsache. In der Liga sind die Red Devils fünf Partien ohne Niederlage. Die letzte Pleite setzte es Ende Januar zu Hause gegen Burnley (0:2). Unmittelbar davor verlor man letztmals auswärts – beim FC Liverpool ebenfalls mit 0:2. Darüber hinaus haben die Jungs aus Manchester gute Erinnerungen an die Hinrundenpartie vom 15. Spieltag. In Old Trafford siegte das Team von Ole Gunnar Solskjær Anfang Dezember durch zwei Treffer von Marcus Rashford gegen die Spurs mit 2:1.

Gerade vier Zähler liegen aktuell zwischen den Mannschaften. Abhängig vom Ausgang der heutigen Begegnung also können sich beide durchaus noch tabellarisch in die Quere kommen. Und selbst Tottenham muss die Champions League längst nicht abschreiben. Natürlich hängt es auch ein wenig davon ab, ob der Einspruch von Manchester City gegen die zweijährige Europapokalsperre der UEFA vor dem internationalen Sportgerichtshof Erfolg haben wird. Verhandelt wurde dieser kürzlich bereits, doch der CAS wird das Urteil erst im Juli verkünden. Dann wird sich zeigen, ob eventuell Platz 5 für den Sprung in die Königsklasse reicht. Um im Ringen darum im Geschäft zu bleiben, müssen sich die Spurs deutlich steigern. In der Rückrunde der Premier League gelangen den Londonern erst drei Siege – diese Ende Januar/Anfang Februar am Stück. Unter anderem wurde zu Hause Manchester City mit 2:0 bezwungen. Unmittelbar darauf folgte bei Aston Villa (3:2) der bislang letzte Dreier. Daran schlossen sich drei sieglose Spiele an, dazu gehörte Anfang März die Heimpleite gegen Wolverhampton (2:3).

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel vor der Corona-Pause, der Champions-League-Partie in Leipzig, präsentiert José Mourinho eine deutlich veränderte Startelf. Mit Keeper und Kapitän Hugo Lloris, Serge Aurier, Harry Winks, Eric Dier sowie Érik Lamela spielen lediglich fünf Akteure auch heute von Beginn an. Dagegen fehlen neben dem angesprochenen Dele Alli der verletzte Japhet Tanganga (Rücken) und Lucas gänzlich im Kader. Dafür gibt Harry Kane nach beinahe sechs Monaten Verletzungspause heute sein Comeback und steht gleich in Tottenhams Anfangsformation. Uniteds letztes Spiel stieg ebenfalls im Europapokal – beim LASK in Linz. Von damals sind mit Harry Maguire, Luke Shaw, Fred, Bruno Fernandes, Daniel James und Scott McTominay sechs Spieler in Manchesters Startelf verblieben.

Auf der Gegenseite machte indes Marcus Rashford wieder auf sich aufmerksam. Der sozial sehr engagierte Spieler wandte sich mit einem offenen Brief an die britische Regierung und forderte sie auf, auch im neuen Schuljahr kostenlose Schulspeisungen zu ermöglichen. Er lebte als Kind selbst in finanziell belasteten Verhältnissen.

Im Vorfeld der Begegnung sorgte Tottenhams Dele Alli für einen Skandal. Der Mittelfeldstar postete ein Video auf Snapchat, in dem er sich über Asiaten und die Corona-Pandemie lustig gemacht habe. Zwar löschte er das Video relativ fix wieder, um eine Geldstrafe mitsamt Sperre von einem Spiel ist er dennoch nicht herum gekommen.

Es ist für die beiden Mannschaften das erste Spiel nach der langen Corona-Pause und daher gleichen Aussagen zur sportlichen Form reinster Kaffeesatzleserei. Manchester United geht als Fünfter mit einem Rückstand von drei Punkten auf die Champions-League-Plätze in den knackigen Endspurt der Saison, Tottenham Hotspur kämpft als Achter um die Teilnahme an der Europa League.