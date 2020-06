Die interessantesten Personalien aus deutscher Sicht: Während bei den Gästen Gündoğan startet und Sané erneut zum erweiterten Kader gehört, steht auf Seiten der Hausherren Rüdiger in der ersten Formation. Der Ex-Stuttgarter durfte in der Premier League seit Mitte Dezember stets beginnen.

Bei den Mancunians, die das Hinspiel Ende November im Etihad-Stadium nach Treffern von De Bruyne (29.) und Mahrez (37.) mit 2:1 für sich entschieden und hinsichtlich der Champions-League-Teilnahme in der kommenden Saison noch auf das CAS-Urteil in Sachen Financial-Fairplay-Strafe warten müssen, hat Coach Pep Guardiola im Vergleich zum klaren Erfolg gegen Burnley sechs personelle Änderungen vorgenommen. Walker, Laporte, Mendy, Gündoğan, De Bryune und Sterling nehmen die Plätze vonZinchenko, Otamendi, David Silva (alle auf der Bank), Cancelo, Foden (beide angeschlagen nicht im Kader) und Agüero (Knieverletzung).

Auf Seiten der Westlondoner, die in ihrem ersten Match nach der Corona-Pause nach Pausenrückstand dank der Treffer von Pulisic (60.) und Giroud (62.) einen 2:1-Auswärtssieg Aston Villa gefeiert haben, im eigenen Stadion mit nur sieben Partien in 15 Partien aber nur ein Mittelklasseteam sind, stellt Trainer Frank Lampard nach dem Dreier am Sonntag zweimal um. Anstelle von Loftus-Cheek und Kovačić (beide auf der Bank) beginnen Barkley und Pulisic.