65 Gefährlich! Pulisic zieht halbrechts in den Sechzehner und chipt die Kugel überragend an den Fünfer. Dort steigt Giroud nach oben und verpasst um wenige Zentimeter. Kurz darauf segelt die Murmel an den zweiten Pfosten, wo Pulisic mit dem Kopf zurücklegt. Mit vereinten Kräften können die Hausherren klären.

63 Einwechslung bei Chelsea FC: Olivier Giroud

63 Auswechslung bei Chelsea FC: Tammy Abraham

63 Einwechslung bei Chelsea FC: Ruben Loftus-Cheek

63 Auswechslung bei Chelsea FC: Ross Barkley

61 Chelsea spielt sich am gegnerischen Sechzehner fest, ohne eine Lücke zu finden. Am Ende zieht Abraham auf der linken Seite zur Grundlinie und produziert lediglich einen kläglichen Fehlpass in den Rückraum.

58 Da war mehr drin! Über Fornals rollt der Konter der Gastgeber an. Das Leder landet bei Bowen, der gegen Rüdiger nach innen zieht und den Ball stark zu Lanzini spielt. Der Hammers-Kicker visiert aus knapp 15 Metern halblinker Position den rechten Winkel an und verfehlt den Knick um mindestens zwei Meter.

56 Die Hammers zeigen sich vor dem Tor eiskalt und sammeln aktuell drei wichtige Zähler im Abstiegskampf. Den Blues bleiben noch knapp 40 Minuten, um drei Zähler zu entführen.

53 Einwechslung bei Chelsea FC: Mason Mount

53 Auswechslung bei Chelsea FC: Mateo Kovačić

51 Tooor für West Ham United, 2:1 durch Michail Antonio

West Ham dreht das Spiel! An der zentralen Sechzehnerkante wird Antonio von Rüdiger zu Boden gerissen, sodass die Hausherren Elfmeter fordern. Chelsea passt kurz nicht auf, während die Hammers weiterspielen. Das Leder landet auf der halbrechten Seite bei Bowen, der die Kugel im Strafraum flach nach innen passt. Im Fallen donnert Antonio das Spielgerät aus kürzester Distanz in die Maschen.

49 Pulisic zieht auf der linken Seite bis zur Grundlinie und flankt die Kugel nach innen. Dort tummeln sich jedoch zu viele Hammers, die den Ball aus der Gefahrenzone bugsieren können.

46 Weiter geht's mit den zweiten 45 Minuten! Beide Teams kehren unverändert aus den Kabinen zurück.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Zum Pausentee steht es im Derby zwischen West Ham und Chelsea 1:1. Seit der ersten Minute dominierten die Blues das Geschehen, ohne sich für die herausgespielten Chancen zu belohnen. Kurz vor der Pause freuten sich die Hausherren über die vermeintliche Führung durch Souček, da Kollege Antonio beim Schuss knapp im Abseits lag. Auf der anderen Seite gab es wenige Minuten später Elfmeter, den Willian souverän verwandelte. Kurz vor dem Abpfiff erkämpften sich die Gastgeber die zweite Ecke, die Souček zum Ausgleich nutzte. Im zweiten Abschnitt ist für beide Mannschaften noch alles drin. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für West Ham United, 1:1 durch Tomáš Souček

Die zweite Ecke führt zum zweiten Treffer durch West Ham und diesmal zählt der Treffer! Bowen schlägt den Ball von der rechten Fahne vom Tor weg an den zweiten Pfosten. Dort deckt der nicht gerade groß gewachsene Azpilicueta Souček und hat im Kopfballduell überhaupt keine Chance. Der Tscheche nickt die Kirsche aufs lange Eck und hat Glück, dass Abraham im Fallen am Ball vorbei tritt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

42 Tooor für Chelsea FC, 0:1 durch Willian

Statt 1:0 West Ham steht es 1:0 für Chelsea! Willian nimmt ein paar Schritte Anlauf, verzögert zwischendurch und feuert die Kugel ins obere linke Eck. Fabiański war bereits in die andere Ecke unterwegs.

41 Elfmeter für Chelsea! An der rechten Sechzehnerkante legt sich Pulisic das Leder blitzschnell an Diop vorbei. Der West Ham-Kicker lässt das linke Bein stehen, das Pulisic dankend annimmt.

37 Die Videoschiedsrichter ziehen nach dem Tor zahlreiche Linien. Antonio lag beim Schuss von Souček hauchzart im Abseits und wird unglücklich angeschossen. Zum Unmut von Moyes wird der Treffer zurückgenommen.

34 Der Ball liegt im Chelsea-Tor! Nach einer Ecke von der rechten Seite verlängert Barkley das Leder unglücklich an den zweiten Pfosten. Dort schießt Souček erst Antonio an, ehe er im Nachsetzen das Leder ins lange Eck stochert. Doch lag Antonio beim ersten Schuss bereits knapp im Abseits? Die Videoschiedsrichter dürfen sich über Arbeit freuen.

32 Das darf auch mal Gelb geben! Im Laufduell steigt Alonso Bowen mit den Stollen unglücklich auf die Achillesferse. Der West Ham-Kicker muss einen Moment durchschnaufen, kann dann aber weitermachen.

30 Barkley versucht es aus knapp 18 Metern halblinker Position, doch Diop fährt das linke Bein aus und blockt den durchaus gefährlichen Schuss des Engländers ab.

28 Leicester City hat sein Duell gegen Everton mit 2:1 verloren. Mit einem Sieg könnten die Blues auf den dritten Rang springen und einen weiteren Konkurrenten hinter sich lassen.

25 Angesichts der hohen Temperaturen gibt es die erste Trinkpause in dieser Partie. Die sollten vor allem die Hausherren nutzen, um sich aus der Umklammerung der Blues zu lösen.

22 Abraham nimmt es im Zentrum mit gleich drei Hammers auf, doch am Ende stellt Ogbonna rustikal den Körper dazwischen und klärt ins rechte Seitenaus.

20 Beste Chance für die Blues! Rüdiger verlagert das Spiel mit einem wunderschönen Diagonalball auf Azpilicueta, der die rechte Seite entlang hetzt. Der Kapitän flankt die Kugel flach an den zentralen Sechzehner, wo Abraham passieren lässt. Kurz dahinter drückt Pulisic mit dem rechten Schlappen aus 14 Metern ab und feuert die Kirsche nur wenige Zentimeter am rechten Pfosten vorbei jagt.

19 Antonio und Chtistensen liefern sich auf der linken Seite ein hitziges Laufduell. Am Ende sinken beide Akteure zu Boden, während Referee Atkinson unbeeindruckt weiterlaufen lässt.

16 Auf der rechten Außenbahn will Azpilicueta Rice mit dem alten Schulhoftrick überlisten. Der Kapitän legt die Kugel rechts am Kontrahenten vorbei, doch Rice hat den Braten gerochen und läuft den Chelsea-Kicker lässig ab.

13 Fast das 1:0 für West Ham! Christensen will einen Ball nach vorne schlagen und findet mit seinem Pass nur einen Gegenspieler. Das Leder landet im Lauf von Antiono, der halbrechts Rüdiger stehen lässt und in den Sechzehner zieht. Der Angreifer drückt aus 13 Metern ab und verfehlt das lange Eck um etwa einen Meter. Am zweiten Pfosten tuscht zusätzlich Lanzini noch haarscharf vorbei.

11 Ein Abpraller landet auf der linken Seite im Sechzehner bei Willian. Blitzschnell zieht der Außenstürmer nach innen und donnert die Kugel zentral auf Fabianski, der mit dem Geschoss keine Probleme hat.

10 Chelsea startet extrem dominant in die Partie und lässt Ball und Gegner laufen. West Ham kommt kaum aus der eigenen Hälfte und schafft es nicht, das Leder länger als zehn Sekunden in den eigenen Reihen zu halten.

7 Diesmal bricht Willian auf der rechten Seite durch. Der Brasilianer versucht sich an einer Flanke, die zu nah ans Tor kommt und ebenfalls in den Armen von Fabianski landet.

5 Nach einer Ecke springt die Kugel zu Alonso auf der halblinken Seite. Aus knapp zehn Metern versucht sich der Spanier an einem Fallrückzieher, der ungefährlich in den Armen von Fabianski landet.

3 Aus dem linken Offensivkorridor schlägt Alonso die erste gefährliche Flanke nach innen. Im Sechzehner nimmt Abraham den Ball mit dem Rücken zum Tor an und verhindert damit eine gute Torchance, da Pulisic das Runde gerne direkt auf das Tor gejagt hätte.

1 Los geht's in London! Die Hammers agieren im roten Dress, während Chelsea in blauen Jerseys mit neuem Sponsor daherkommt.

1 Spielbeginn

Beide Mannschaften machen sich in den Katakomben bereit, sodass es in wenigen Augenblicken losgehen kann. Leiter des heutigen Matches ist Martin Atkinson, der in den kommenden 90 Minuten von seinen zwei Assistenten Lee Betts und Harry Lennard unterstützt wird.

Die Wanderers sowie Manchester United haben ihre Spiele an diesem Matchday für sich entschieden und rutschen bis auf zwei Zähler an die Blues heran. Chelsea darf sich in der Fremde im Kampf um die Champions League keinen Patzer erlauben, wenn es auf der Zielgeraden der Saison nochmal spannend werden soll. Im Vergleich zum 2:1-Erfolg über City lässt Coach Lampard ebenfalls auf zwei Position rotieren. Kovačić und Abraham rücken in die erste Elf, während Mount und Giroud auf die Bank müssen.

Nur wegen eines besseren Torverhältnisses liegen die Männer aus West Ham nicht auf einem direkten Abstiegsplatz. Um die Klasse zu halten und drei Punkte im Derby einzufahren, verändert Coach Moyes seine Startelf im Vergleich zur Niederlage bei den Spurs auf zwei Positionen. Ogbonna und Lanzini dürfen von Beginn an ran, während Balbuena vorerst auf den verwaisten Tribünen sitzt und Noble nicht dabei ist.

Doch Chelsea kommt in guter Form daher und möchte den dritten Sieg in der Liga seit der Wiederaufnahme eintüten. Zum Auftakt gab es ein 2:1 gegen Aston Villa und danach das gleiche Ergebnis bei Manchester City. Der Erfolg beim Team von Pep Guardiola machte den FC Liverpool vorzeitig zum englischen Meister. Am vergangenen Wochenende zogen die Blues dank eines 1:0-Erfolges bei Leicester City ins Halbfinale des FA Cups ein. Joker Ross Barkley erzielte das goldene Tor in der 63. Minute.

Die Hammers sind mittendrin im Abstiegs-Strudel und haben den Restart in der Premier League bislang komplett in den Sand gesetzt. Es regnete zwei 0:2-Pleiten gegen die Wolves und bei den Tottenham Hotspurs. Jetzt wartet mit Chelsea der nächste Anwärter auf die europäischen Plätze, ehe im nächsten Spiel mit Watford ein direkter Konkurrent im Tabellenkeller wartet. Da wäre schon ein Remis gegen den Stadtrivalen ein wichtiger Schritt.