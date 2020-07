52 Gelbe Karte für Ezri Konsa (Aston Villa)

Mit einem taktischen Foul gegen Marcus Rashford unterbindet Ezri Konsa einen Gästekonter. Dafür muss es natürlich zwingend Gelb geben. Für den Rechtsverteidiger ist es die dritte Verwarnung der laufenden Spielzeit.

51 Jetzt also schwingen die Gäste wieder das Zepter. Sofern die Red Devils konzentriert zur Sache gehen und offensiv auch mal Tempo rein bringen, sieht es meist schlecht aus für Villa.

49 Auf der linken Seite schlägt Marcus Rashford an der Grundlinie einen Haken und flankt gefühlvoll in die Mitte. Auf Höhe des zweiten Pfostens braust Aaron Wan-Bissaka und setzt seinen Kopfball aus sechs Metern rechts am Kasten von Pepe Reina vorbei.

48 Noch wollen sich die Villans nicht geschlagen geben. Die Jungs von Dean Smith gehen den zweiten Durchgang recht aktiv an. im Sechzehner wirft sich Mbwana Samatta in eine Flanke von der linken Seite, prallt an Harry Maguire ab und ist ohne Chance - weder auf den Ball noch auf einen Elfmeter.

46 Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

In der fünften Minute der Nachspielzeit setzte es diesen heftigen Nackenschlag für Aston Villa. Und angesichts der Tatsache, wie die Gastgeber nach dem ersten Gegentreffer reagiert haben, ist fast zu befürchten, dass es das schon gewesen ist. Dabei hatte der Aufsteiger Mitte der ersten Hälfte richtig gut in die Partie gefunden. Einzig die Villans sorgten für Torabschlüsse, avancierten so zwischenzeitlich zur besseren Mannschaft. Doch dann kam es zur Elfmeterentscheidung, die von den Videoschiedsrichtern unverständlicherweise nicht korrigiert wurde. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Manchester kontrollierte fortan das Geschehen, ohne sich ein Bein auszureißen. Villa blieb danach komplett harmlos und hatte zudem den Biss und die Aggressivität im Zweikampf verloren. Immer häufiger boten die Jungs von Dean Smith nur noch Geleitschutz, wenn die Red Devils in Strafraumnähe kamen. Auf diese Art und Weise ist es natürlich nicht möglich, in der Premier League zu bestehen.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tooor für Manchester United, 0:2 durch Mason Greenwood

Nach einem Ballgewinn von Anthony Martial in der eigenen Hälfte geht beginnend mit Bruno Fernandes die Post ab. Über Mason Greenwood läuft der Angriff weiter zu Anthony Martial. Diese beiden produzieren einen Doppelpass. Noch immer werden die Gäste nicht gestört. Und so zieht Greenwood aus 17 Metern in zentraler Position ab. Der Rechtsschuss rauscht unhaltbar ins rechte Eck. Saisontor Nummer neun für den 18-Jährigen.

45 Gelbe Karte für Nemanja Matić (Manchester United)

Sehr resolut geht Nemanja Matić in den Zweikampf mit Jack Grealish und verdient sich mit diesem Einsteigen seine zweite Gelbe Karte dieser Premier-League-Saison.

45 Ihre Zielstrebigkeit haben die Hausherren nach dem Gegentreffer komplett verloren. Villa versucht zwar etwas kommt aber über Ansätze nicht hinaus.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45 Starker Angriff der Gäste über die linke Seite! Mit einem Doppelpass zwischen Anthony Martial und Luke Shaw wird Letzterer an der Grundlinie freigespielt. Dessen gefühlvolle Flanke erreicht den freistehenden Bruno Fernandes. Dessen Kopfball streicht über die Querlatte.

43 Darüber hinaus hat United die Angelegenheit jetzt weitestgehend im Griff. Sonderlich eilig haben es die Gäste nicht, spielen es stattdessen clever runter. Die Villans kauen immer noch am Gegentreffer.

41 Der fällige Freistoß von der linken Seite kommt auf Höhe des zweiten Pfostens bis zur Kortney Hause durch, der nicht damit rechnet und die Kugel mit dem linken Fuß rechts am Tor vorbei befördert.

40 Gelbe Karte für Aaron Wan-Bissaka (Manchester United)

Nach einem Foul an Mbwana Samatta sieht Aaron Wan-Bissaka die erste Gelbe Karte dieser Begegnung. Für den Rechtsverteidiger ist es die sechste Verwarnung in der laufenden Premier-League-Saison.

38 Ähnlich spritzig erweist sich kurz darauf Marcus Rashford, sucht über halbrechts den weg in die box. Dort gibt es einen Kontakt mit Douglas Luiz. Rashford geht zu Boden. Zu wenig für einen Elfmeterpfiff.

37 Im Zentrum tritt Mason Greenwood an, findet die Lücke und lässt alle Gegenspieler stehen. Der abschließende Linksschuss von der Strafraumgrenze wird eine Beute von Pepe Reina.

35 Links an der Strafraumgrenze schlägt Anthony Martial einen Haken zur Mitte und zieht mit dem rechten Fuß ab. Der Flachschuss stellt Pepe Reina vor keine sonderlich große Herausforderung. Immerhin jedoch wissen die Red Devils jetzt ganz offensichtlich, wo das gegnerische Tor steht.

32 Jetzt liegt John McGinn auf dem Rasen und muss behandelt werden. Entsprechend wird die Begegnung unterbrochen. Sonderlich eilig haben es die Beteiligten nicht. McGinn geht dann erst einmal zur Seitenlinie, wird aber gleich zurückkommen.

29 Mitten in eine gute Phase hinein kassiert Aston Villa also diesen bitteren Gegentreffer. Das muss der Aufsteiger erst einmal wegstecken. Für United ist die Führung ein wenig schmeichelhaft, denn der Elfmeter war der erste richtige Torschuss der Gäste.

27 Tooor für Manchester United, 0:1 durch Bruno Fernandes

Bruno Fernandes selbst nimmt sich der Sache an und schlägt das Geschenk nicht aus. Mit dem rechten Fuß setzt der Portugiese den Strafstoß flach und unhaltbar ins linke Eck. Der Mittelfeldspieler trifft zum siebten Mal in der Premier League.

26 Elfmeter für Manchester! Bruno Fernandes sucht den Weg in die Box, dreht eine Pirouette, steigt eher auf die Beine von Ezri Konsa und kommt zu Fall. Jonathan Moss pfeift Elfmeter. Diesen bestätigen die VAR-Kollegen Graham Scott und Stuart Burt. Das ist eher eine Fehlentscheidung der Videokollegen.

25 Nach einem Ballverlust von Paul Pogba hat Trezeguet im Zentrum freie Bahn, strebt dem Sechzehner entgegen. Der Rechtsschuss aus etwa 19 Metern knallt gegen den rechten Pfosten.

24 Soeben steht ein Cooling Break an. Abkühlen muss sich bei 15 Grad in Birmingham sicherlich niemand. Flüssigkeitsaufnahme ist dennoch wichtig. Und dazu bekommen die Spieler jetzt Gelegenheit.

23 Natürlich handelt es sich bei den Red Devils um die Ruhe und das Selbstvertrauen einer formstarken Spitzenmannschaft. Die Jungs von Ole Gunnar Solskjær haben selbstverständlich Zeit, sehen sich nicht zu Eile gezwungen.

21 Zug zum Tor entwickelt also bislang ausnahmslos das Team von Dean Smith. Insofern dürfen die Villans sehr wohl als mindestens gleichwertiger Spielpartner gelten. Schließlich erarbeiten sich die Hausherren jetzt auch immer mehr Spielanteile. United hält sich betont zurück.

19 Nun flankt Ezri Konsa von der rechten Seite weit hinüber in den Sechzehner. Halblinks in der Box steht Jack Grealish frei und schließt volley mit der linken Innenseite ab. Der Direktschuss verfehlt das Gehäuse von David De Gea.

18 Einziger Ertrag der Bemühungen der Gastgeber ist der zweite Eckstoß. Die hohe Hereingabe von Jack Grealish von der linken Seite wird eine Beute von Manchesters Defensive.

15 Regelmäßig bekommen die Villans ihre Phasen - und Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte. Eine weitere Abschlusshandlung jedoch bekommen auch die Hausherren nicht mehr zustande.

13 Aus dem rechten Halbfeld flankt Paul Pogba scharf vors Tor. wegen einer Sichtbehinderung klärt Tyrone Mings das Ding nicht sauber. Doch kein Gästestürmer steht in der Nähe, um davon zu profitieren.

12 Nun übernehmen die Gäste wieder das Kommando. Mitunter läuft der Ball schnell und gut durch die Reihen. Konsequent zu Ende spielen es die Red Devils bislang aber nicht.

10 Nach einem foul an Anwar El Ghazi will es Bruno Fernandes zunächst nicht wahrhaben, dass es Freistoß für Aston Villa gibt. Um diese Standardsituation kümmert sich Douglas Luiz. Dessen Rechtsschuss bleibt in Manchesters Mauer am Schädel von Paul Pogba hängen.

8 Die Ecke von der rechten Seite ist schwach getreten, bleibt gleich am ersten Gästeverteidiger hängen. United klärt problemlos.

7 Villa also möchte offenbar einen aktiven Beitrag zum Spiel leisten. Erneut sind die Jungs von Dean Smith offensiv ausgerichtet. Ein langer Ball in den Strafraum hat den ersten Eckstoß der Partie zur Folge.

5 Dann zeigen sich erstmals die Hausherren. Von rechts zieht Anwar El Ghazi zur Mitte, geht einen weiten Weg, ehe der Angreifer mit dem linken Fuß abzieht und die Pille deutlich links am Kasten von David De Gea vorbeischießt.

4 Kurz darauf läuft der Angriff über die andere Seite. Den flachen Ball in die Mitte leitet Bruno Fernandes im Sechzehner genial mit der Hacke weiter. Mason Greenwood möchte direkt mit dem linken Fuß schießen, haut aber an der Kugel vorbei - und blickt etwas ungläubig, hätte gern einen Elfmeter, weil da die Hand eines Gegenspielers auf seinem Rücken lag. Für einen Pfiff reicht das Jonathan Moss aber nicht aus.

3 Nun kommt erstmals so ein wenig Zielstrebigkeit in die Sache. Die Red Devils greifen über die rechten Seite an - bis zum Fehlpass von Mason Greenwood.

2 Umgehend ergreifen die Gäste die Initiative. Zunächst geht es United allerdings nur darum, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und Passsicherheit zu gewinnen.

1 Bei 15 Grad regnet es inzwischen nicht mehr in Birmingham. Der Rasen präsentiert sich in sehr guter Verfassung. Insgesamt bieten sich den Profis allerbeste Bedingungen zum Fußballspielen.

1 Spielbeginn

Gut in Form ist Manchester ohne Frage. Die letzte Niederlage fing man sich im Januar ein – eine 0:2-Heimpleite gegen Burnley. Seither blieb United 13 Pflichtspiele ohne Niederlage und gewann zehn davon. Die letzte Auswärtsniederlage kassierten die Red Devils Mitte Januar beim FC Liverpool (0:2). Danach wurden acht Pflichtspiele in der Fremde nicht verloren. Damit erhielten sich die Männer von Ole Gunnar Solskjær unter anderem im FA Cup eine Titelchance, spielen dort in zehn Tagen das Halbfinale zu Hause gegen Chelsea. Darüber hinaus steht im August noch die Europa League an. Der Einzug ins Viertelfinale ist nach dem Hinspiel beim LASK (5:0) nur Formsache. Aston Villa hingegen hat seit dem Re-Start erst zwei Punkte ergattert. Den letzten Dreier in der Liga feierte das Team aus Birmingham im Januar zu Hause gegen Watford (2:1). Es schlossen sich in der Premier League neun Partien ohne Sieg an – vier davon auf eigener Wiese. Gepunktet wurde im Villa Park einzig gegen Sheffield (0:0).

Mit dem Aufeinandertreffen des Achtzehnten gegen den Fünften wird der 34. Spieltag der Premier League komplett gemacht. Die Tabellenpositionen zeigen, wie es um die Ambitionen beider Klubs bestellt ist. Aston Villa möchte natürlich unbedingt die Klasse halten. Aktuell fehlen dem Aufsteiger vier Zähler zum rettenden Ufer. Auf der anderen Seite sehen sich die Red Devils nach eigenem Selbstverständnis in der Königsklasse. Eventuell reicht Platz 5 dafür schon aus. Das hängt davon ab, wie es letztlich mit der Europapokalsperre des Stadtrivalen City aussehen wird. In der kommende Woche ergeht des abschließende Urteil des internationalen Sportgerichtshofes CAS. Wird der Einspruch der Skyblues abgeschmettert, dann gilt es für United, das Polster von drei Punkten auf den ersten Verfolger Wolverhampton zu behaupten. Anderenfalls müsste es doch der 4. Rang von Leicester sein. Und dahin fehlen momentan vier Punkte.

Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel vor vier Tagen nimmt Dean Smith genau eine Umstellung vor. So muss Keinan Davis heute mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. Dafür darf Mbwana Samatta von Beginn an für Aston Villa spielen. Einen Tag mehr Pause hatte United. Entsprechend hält Ole Gunnar Solskjær seine Spieler für ausgeruht genug, weshalb Manchesters Coach seine Startelf unverändert ins Rennen schickt. Auch die Besetzung der Bank bleibt identisch, was unter Berücksichtigung der einen Startelfänderung auch für die Bank der Hausherren gilt.

Die einen kämpfen gegen den Abstieg, die anderen um die Teilnahme an der nächsten Champions League - eins ist den beiden Kontrahenten Aston Villa und Manchester United gemein: Sie sollten punkten! Erstere befinden sich aktuell auf dem ersten Abstiegsplatz 18 mit einem minimalen Rückstand von einem Zähler auf das rettende Ufer, letztere sind Fünfter und dürften, Stand jetzt, an der Königsklasse teilnehmen. Ihr Vorsprung auf den Sechsten Wolverhampton beträgt drei Punkte.