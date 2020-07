45 Halbzeitfazit:

Der FC Liverpool hat den nächsten Rekord im Visier und führt zur Pause bei Brighton & Hove Albion mit 2:1! Die Reds legten furios los und gingen durch einen Doppelschlag von Salah und Henderson früh in Führung. Ein drittes Tor lag in der Luft, erst Mitte der ersten Hälfte fingen sich die Hausherren und wurden besser. Gegen nicht immer fokussierte Gäste erarbeiteten die Seagulls sich einige gute Möglichkeiten und kamen kurz vor der Pause durch Trossard zum verdienten Anschluss. Durch ist die Sache hier also noch lange nicht und wir können uns auf eine spannende zweite Hälfte freuen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Momentan wird mehr diskutiert als Fußball gespielt. Die Pause rückt näher und dürfte den Gästen auch ganz recht kommen.

45 Satte vier Minuten gibts obendrauf und die Gastgeber machen weiter Dampf. Allerdings verlieren die Möwen auch mal wieder den Ball in der Vorwärtsbewegung. Oxlade-Chamberlain will vom linken Strafraumeck schlenzen, wird aber geblockt.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

45 Tooor für Brighton & Hove Albion, 1:2 durch Leandro Trossard

Jetzt aber! Schon wieder hat Tariq Lamptey auf rechts viel zu viel Raum und kann ganz in Ruhe flanken. Am Elfer hat Joe Gomez Leandro Trossard nicht im Blick und der Belgier vollstreckt eiskalt per Dropkick ins rechte Eck. Keine Chance für Alisson!

43 Die Potter-Elf ist dran am Anschlusstreffer! Brighton nutzt die Räume, die nun schläfrige Reds ihnen geben, gut. Nur im letzten Drittel fehlt es dem Spiel der Seagulls an Zielstrebigkeit.

41 Gelbe Karte für Neco Williams (Liverpool FC)

Schon zum zweiten Mal lässt sich Williams von Lamptey viel zu leicht überlaufen und zieht diesmal die taktische Notbremse.

40 Den hätte Williams gerne gehabt! Nach Keïtas feinem Pass geht Salah von rechts in die Box und könnte auf die andere Seite zum völlig freien Youngster wechseln. Der Ägypter versucht es aber selbst mit einem Schlenzer aufs lange Eck, der knapp vorbei geht.

38 Pascal Groß macht bei Brighton bisher eine starke Partie. Der langjährige Ingolstädter verschafft sich mit seinem Tempo regelmäßig Räume und hat dann immer wieder das Auge für seine Mitspieler und setzt diese gekonnt in Szene.

36 Die Seagulls müssten ihre Chancen auch langsam mal nutzen, wenn sie hier wirklich was bewegen wollen. Erst läuft sich Maupay im Strafraum an drei Gegenspielern fest anstatt zu schießen, dann wartet Trossard mit seinem Abschluss so lange, dass Gomez noch einfliegen und blocken kann.

33 Kaum spielen die Reds es mal wieder schnell, wird es sofort gefährlich! Oxlade-Chamberlain steckt an der Sechzehnerkante stark durch auf Roberto Firmino, der am Elfer gerade noch von zwei Möwen gestellt wird, bevor er abziehen kann.

30 Die Hausherren sind nun nicht nur offensiv besser im Spiel, sie stehen auch hinten viel sicherer. Offenbar hat Potters Ansprache gewirkt.

28 Brighton & Hove Albion wird immer stärker und kommt zur nächsten dicken Möglichkeit! Trossard geht auf links mit viel Speed bis zur Grundlinie durch und gibt halbhoch nach innen. Am vorderen Fünfereck lauert Neal Maupay, der den Ball mit links aufs Tor bringt und Alisson zu einer Glanztat zwingt!

25 Den allerbesten Eindruck macht die Kette der Reds bei langen Bällen nicht. Wieder wird die Gästeabwehr mit einem einzigen langen Ball ausgehebelt und Groß legt vor der Kiste quer auf Trossard, der locker einnetzt. Glück für den LFC, dass Groß beim Zuspiel knapp im Abseits stand.

23 Cooling Break! Auch heute wird die umstrittene Trinkpause wieder ordentlich zelebriert und beide Coaches können ihre Truppe neu einstellen. Während Jürgen Klopp kaum was zu sagen haben dürfte, muss Graham Potter seiner Mannschaft langsam einen Plan B verpassen.

20 Beste Chance für die Seagulls bisher! Groß wird steil in die Box geschickt und will für Pröpper querlegen. Wijnaldum kann das verhindern, legt dabei aber unfreiwillig für Trossard ab. Der Belgier steht am Elfer frei vor Alisson und will gerade einschieben, als der junge Neco Williams heranfliegt und seinen Abschluss in höchster Not blockt.

18 Die Reds lassen nicht locker und halten das Tempo weiter hoch. Immer wieder werden Salah und Firmino gesucht, die die Bälle an ihre Kollegen weiter verteilen und den Sprint anziehen.

15 Einmal mehr hat Mo Salah rechts im Strafraum nach feiner Vorarbeit von Neco Williams viel zu viel Zeit. Diesmal ist der Ägypter aber zu eigensinnig und schiebt das Leder aus spitzem Winkel in Ryans Arme.

13 Bei einem langen Ball spekuliert die LFC-Abwehr falsch, denn Pascal Groß steht im Gegensatz zu Neal Maupay nicht im Abseits und macht sich auf de Weg. Reds-Keeper Alisson, der im Hinspiel noch für ein Handspiel außerhalb des Strafraums Rot gesehen hatte, passt diesmal gut auf, kommt weit raus und klärt per Kopf.

12 Immerhin kann Mac Allister weitermachen. Das ist momentan aber auch die einzige gute Nachricht für die Gastgeber. Liverpool diktiert das Geschehen weiter nach Belieben.

10 Zwei schnelle Gegentore und nach zehn Minuten muss auch noch Alexis Mac Allister mit einer Platzwunde am Kopf vom Feld. Es kommt knüppeldick für die Seagulls.

8 Tooor für Liverpool FC, 0:2 durch Jordan Henderson

Das geht einfach viel zu leicht! Wieder patzt Brighton im Aufbau und schenkt den Reds auf Höhe der Mittellinie den Ball. Salah wird an die Box geschickt, kommt dort aber nicht durch und legt deshalb für den heranrauschenden Jordan Henderson ab. Der Kapitän fackelt nicht lange und nagelt die Pille gleich mit dem ersten Kontakt wuchtig in die linke Ecke. Ryan fliegt umsonst!

6 Tooor für Liverpool FC, 0:1 durch Mohamed Salah

Die frühe Führung für die Gäste! Liverpool geht vorne extrem aggressiv drauf und erzwingt den entscheidenden Fehler. Davy Pröpper hat nach mäßigem Zuspiel von Keeper Mathew Ryan keine Zeit und verliert die Kugel an Naby Keïta. Der Ex-Leipziger legt am Elfer quer, Firmino lässt durch und Salah schiebt aus zehn Metern lässig ins linke Eck ein.

5 Bei Liverpool kommt Alex Oxlade-Chamberlain über die Mané-Position auf der linken Seite. In der Zentrale wuselt Roberto Firmino, der auch gleich die erste gute Chance hat. Aus 16 Metern schießt der Brasilianer leicht abgefälscht knapp links vorbei.

3 Brighton spielt in den ersten Minuten ganz ordentlich mit und teste gleich mehrfach die Funktionalität der Liverpooler Viererkette bei langen Bällen. Einmal fangen van Dijk und Co. die Kugel ab, einmal stellen sie Neal Maupay ins Abseits.

1 Der Ball rollt! Schiedsrichter Craig Pawson hat den Anstoß für die in blau und weiß kickenden Hausherren freigegeben, Liverpool spielt ganz in rot.

1 Spielbeginn

Wie schon die Citizens vor einer Woche stehen auch die Seagulls dem Meister Spalier, als es auf den Rasen geht. So will es die Tradition in der Premier League. Spätestens mit dem Anpfiff werden dann aber ganz sicher keine Nettigkeiten mehr von den Gastgebern verteilt.

Einige Rekorde haben die Reds ja schon gebrochen in dieser Spielzeit, den nächsten könnten sie heute Abend holen. Gewinnt Liverpool im Amex, ist nach 34 Spielen der 30. Sieg eingetütet. Das hat so schnell noch kein Team geschafft. City benötigte 2017/18 35 Spiele, um die 30 Dreier vollzumachen. Zudem wäre ein Auswärtserfolg für Klopp und Co. ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem möglichen Punkterekord in der gesamten Saison. Da hat die Guardiola-Truppe 100 Punkte vorgelegt, Liverpool kann noch auf 104 kommen.

Jürgen Klopp bringt nach dem 2:0 gegen Aston Villa gleich vier Neue. Die größte Überraschung ist das Startelfdebüt für Neco Williams, zudem dürfen Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum und Roberto Firmino beginnen. Andrew Robertson, Fabinho, Divock Origi und Sadio Mané wandern auf die Bank, auf der heute auch James Milner nach überstandener Verletzung wieder sitzt. Vor dem Gegner aus dem Süden des Landes hat der LFC-Coach großen Respekt. "Sie haben seit dem Ende des Lockdowns einen guten Lauf und sind voller Selbstbewusstsein. Wir müssen auf jeden Fall bereit sein", so Klopp.

Seagulls-Coach Graham Potter nimmt im Vergleich zum jüngsten 1:0-Erfolg in Norwich drei Änderungen vor. Stephens, Groß und MacAllister kommen für Connolly, Mooy und Bissouma (alle Bank) in die Startelf. Damit dürfte aus dem 4-4-2 ein 4-5-1 werden, das dem Meister Paroli bieten soll. "Wir wissen, dass es ein wirklich hartes Spiel wird, aber wir wollen zeigen, dass wir es mit den Besten aufnehmen können. Wir werden bereit sein", gab sich Potter im Vorfeld der Partie durchaus optimistisch.

Der FC Liverpool leistete sich als frischgebackener Meister nach 30 Jahren Wartezeit jüngst einen derben Ausrutschter durch das 0:4 bei Manchester City. Doch nach dem 2:0 gegen Aston Villa sind die Reds wieder auf Kurs auf der Jagd nach Citys Punkterekord aus der Saison 2017/18. Damals kam Pep Guardiola mit City auf satte 100 Punkte. Jürgen Klopp kann bei optimalem Saisonendspurt noch 104 Zähler erreichen.

Brighton sucht nach der Corona-Pause noch nach der Konstanz. In vier Spielen seit dem Restart gab es zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt zeigte die Formkurve nach dem 1:0 über Schlusslich Norwich City wieder nach oben. Im Hinspiel konnte die Mannschaft von Coach Graham Potter ganz gut mithalten, verlor aber knapp mit 1:2 in Anfield.