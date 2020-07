Apropos Saison 2017/2018: Die Spielzeit vor zwei Jahren schloss Burnley auf dem siebten Platz ab, was erstmalig in der Klubgeschichte die Teilnahme am internationalen Geschäft bedeutete (man schied in den Europa-League-Playoffs gegen Olympiakos Piräus aus). Ganz so erfolgreich ist der Klub aus Lancashire in diesem Jahr nicht, doch es winkt eine Platzierung in der oberen Tabellenhälfte. Heute wollen die seit vier Spielen ungeschlagenen Clarets Jürgen Klopps Übermannschaft zumindest Paroli bieten.