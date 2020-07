Die Red Devils laufen die Saints regelrecht kaputt! Rashford wirft auf der linken Außenbahn kurz den Turbo an und wird von den Gästen nur noch mit dem Fernglas gesehen. Es folgt nach einem Seitenwechsel zu Greenword der Pass nach innen. Martial hat etwas Platz und löffelt den Ball klar über das Tor.

Offensiv tun sich die Saints jetzt schwer. Auf der linken Seite löst es Bertrand mal schnell, doch dribbelt sich dann direkt in Was-Bissaka fest.

Auch die Ballbesitz-Statistik hat sich komplett geändert, nun führt nur noch Manchester United den Ball am Fuß.

Die wackeligen Minuten der Hausherrer sind Geschichte, nun spielt nur noch der englische Rekordmeister. Pogba schaut 20 Meter vor der Kiste hoch und knallt den Ball mit Schmackes via Aufsetzer auf die Bude. McCarthy passt auf und pariert mit beiden Fäusten!

Ralph Hasenhüttt ist richtig bedient und läuft nach dem Gegentor mit bösem Blick und wutentbrannt auf seine Trainerbank zurück. Verständlich: Die Saints überraschen im Old Trafford erst und lassen sich dann in drei Minuten - zu viel schnell und einfach - das Spiel komplett aus der Hand nehmen.

23

Tooor für Manchester United, 2:1 durch Anthony Martial

Jetzt macht die Offensive der Red Devils ernst und dreht die Partie! Bruno Fernandes verarbeitet einen eröffnenden Pass von Pogba im Mittelfeld an und leitet steil nach links weiter. Martial nimmt die Pille an, zieht mit Tempo nach innen und knallt das Leder oben links in den Winkel. Traumtor!